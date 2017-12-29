Giá đỗ là loại rau mầm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và tốt cho sức khỏe . Giá đỗ rất giàu vitamin và khoáng chất giúp thanh nhiệt, thải độc, lợi tiểu, cải thiện tiêu hóa… Đặc biệt, những người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường nên thường xuyên ăn giá đỗ để ổn định huyết áp, cân bằng đường huyết trong cơ thể.

Để có giá đỗ sạch ăn quanh năm, bạn có thể tự trồng tại nhà bằng cách tận dụng những đồ vật quen thuộc như chai nhựa, rổ nhựa… với cách làm cực đơn giản.

Dưới đây là những cách làm giá đỗ đơn giản tại nhà, cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

- 1 chai nhựa với dung tích 1,5 lít

- 50g hạt đỗ xanh chưa bóc vỏ

Cách làm:

Cho đỗ xanh vào nước ấm, ngâm trong khoảng 5 - 6 giờ. Tiếp đến, cho đỗ xanh vào chai nhựa đã được làm sạch và đục sẵn lỗ quanh thân chai. Sau đó, đem ngâm chai nhựa trong chậu nước khoảng 8 giờ rồi chắt bỏ nước để đỗ không bị úng.

Đặt chai nhựa vào chỗ tối, tránh ánh sáng lọt vào. Hàng ngày, bạn nhúng chai nhựa đựng đỗ vào nước từ 1 – 3 lần. Mỗi lần thực hiện bạn ngâm trong khoảng 5 phút rồi nhấc lên để nước chảy thật ráo, sau đó tiếp tục để vào chỗ tối. Sau khoảng 3 ngày, bạn đã có thể thu hoạch giá sạch để sử dụng.

Cách làm giá đỗ bằng chai nhựa rất đơn giản - Ảnh: Internet

Trồng giá trong rổ nhựa

Chuẩn bị:

- 100g hạt đỗ xanh

- 1 rổ nhựa thưa mắt

- 1 miếng vải trắng có độ thấm hút tốt và có kích thước phù hợp với đường kính rổ nhựa (chiều dài khăn phải gấp đôi đường kính rổ)

- 1 đĩa sứ có đường kính nhỏ hơn rổ và sâu lòng

Cách làm:

Ngâm đỗ trong nước ấm cho đến khi đậu nứt vỏ thì vớt ra để ráo.

Ngâm đỗ trong nước để nhanh nứt vỏ - Ảnh: Internet

Khăn đem thấm ướt rồi trải 1/2 chiều dài khăn lên đáy rổ. Sau đó, rải đều đỗ xanh lên mặt khăn, gấp phần khăn còn lại phủ lên toàn bộ phần đỗ. Úp đĩa sứ bao trọn toàn bộ phần đỗ được trùm khăn.

Mỗi ngày, bạn cho đỗ uống nước 3 lần bằng cách tưới nước vào đỗ, đợi ráo nước thì lại úp đĩa sứ vào. Sau khoảng 3 – 4 ngày, bạn đã có giá đỗ sạch để dùng.

Bạn có thể tận dụng rổ nhựa để làm giá đỗ - Ảnh: Internet

Trồng giá trong hộp sữa

Chuẩn bị:

- 1 vỏ hộp sữa tươi 2 lít

- 50g đỗ xanh

Cách làm:

Ngâm đỗ xanh trong nước ấm khoảng vài tiếng để hạt đỗ nhanh nứt vỏ.

Tách tai vỏ hộp sữa hai bên sao cho vẫn giữ được phần nắp, sau đó rửa thật sạch rồi dùng vật nhọn đục lỗ dưới đáy hộp để thoát nước. Cho đỗ đã ngâm nước vào hộp rồi đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng. Mỗi ngày, tưới nước 1 – 2 lần cho đỗ, sau khi tưới nhớ chắt hết nước ra ngoài rồi lại đặt vào chỗ cũ.

Chỉ sau vài ngày, bạn đã có giá sạch để sử dụng - Ảnh: Internet

Sau khoảng vài ngày, giá đỗ sẽ tràn ra khỏi miệng hộp, bạn có thể dùng kéo cắt dọc một đường theo chiều dài hộp và đem giá đi rửa sạch là có thể dùng ngay.

Chúc bạn thành công với cách làm giá đỗ sạch cực đơn giản tại nhà này nhé!