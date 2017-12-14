Cách trồng chanh trong chậu cực đơn giản, cây sai trĩu quả hái mỏi tay không hết

Chanh là loại quả chứa nhiều dưỡng chất giúp thải độc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, giảm cân và làm đẹp . Đặc biệt, loại quả này còn chứa đến 22 dưỡng chất chống ung thư như limonene, citrus pectin, glycosides flavonnol, vitamin C…

Chanh mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nên nhiều chị em thi nhau học cách trồng loại cây này tại nhà để dùng dần. Dưới đây là bí quyết trồng chanh trong chậu cực đơn giản, cây sai trĩu quả và nhanh thu hoạch.

Bạn có thể trồng chanh bằng hạt hoặc cây con. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng cây con để tiết kiệm thời gian vì nếu trồng bằng hạt thì phải mất nhiều năm mới có thể thu hoạch.

Chuẩn bị:

- 2 cây chanh con

- 2 chậu đất nung lớn. Loại chậu này có khả năng thoát nước cao, giúp cây phát triển tốt hơn vì chanh là loại cây rất dễ ngập úng.

- Chanh rất dễ sống và không kén đất trồng nhưng tốt nhất bạn vẫn nên lựa chọn loại đất thịt tơi xốp, nhiều mùn, có độ pH từ 5,5 – 7 là hợp lý.

- Phân chuồng, phân kali đỏ dạng bột

Cách làm:

Phủ một lớp đất mỏng dưới đáy chậu, cho cây con vào rồi vun đất lấp kín rễ. Tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm cho cây.

Để cây phát triển tốt và cho năng suất cao, công đoạn khó nhất chính là chăm sóc cây. Chanh là loại cây không ưa nước nên đòi hỏi lượng nước cung cấp phải vừa đủ, quá nhiều sẽ khiến cây ngập úng nhưng quá ít lại khiến cây dễ héo, rụng quả.

Chính vì vậy, việc giữ cho đất trồng luôn đảm bảo độ ẩm là rất cần thiết. Bạn có thể ấn ngón tay sâu xuống đất để kiểm tra đủ độ ẩm hay chưa, nếu thấy đất khô thì phải tưới nước ngay. Mỗi ngày, bạn nên đặt cây ở nơi có ánh nắng trực tiếp trong khoảng 7 – 8 tiếng. Sau đó, cho cây vào nơi thoáng mát. Chanh cũng là loại cây chịu lạnh khá kém nên bạn cần tránh gió cho cây.

Bạn nên thường xuyên bón phân chuồng cho cây mỗi tháng 1 lần. Khi cây bắt đầu ra hoa, tiến hành bón thêm phân kali để cây nhanh ra quả.

Khi cây đã phát triển xum xuê, bạn nên tỉa cành để tạo độ thông thoáng và giúp cây ra được nhiều quả hơn. Lưu ý, bạn chỉ nên tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, đã chết vì nếu tỉa quá nhiều có thể khiến cây ra quả nhỏ.

Sau một thời gian chăm sóc, cây sẽ bắt đầu ra quả và bạn đã có thể thu hoạch để sử dụng.

Chúc bạn thành công với cách trồng chanh trong chậu cực đơn giản này nhé!