Cách trồng cà chua bi bằng chậu nhựa cực đơn giản, thu hoạch mỏi tay không hết

Mẹo vặt trong bếp 05/12/2017 11:10

Cà chua bi là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp làm đẹp, giảm cân hiệu quả. Giờ đây, chị em có thể tự trồng cà chua bi tại nhà để sử dụng, khỏi lo mua nhầm cà chua Trung Quốc.

Cà chua bi là một trong những loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng như folate, sắt, kali, magiê, photpho cùng hàm lượng lớn các loại vitamin A, B, C, K… Nhờ chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, cà chua bi giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa ung thư, bệnh tim mạch, tốt cho tiêu hóa, cải thiện các vấn đề về da, giúp giảm cân…

Cách trồng cà chua bi bằng chậu nhựa cực đơn giản, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 1
Cà chua bi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách trồng cà chua bi ngon và sai quả đơn giản dưới đây sẽ giúp chị em nhanh chóng thu hoạch để sử dụng.

Cách trồng cà chua bi bằng chậu nhựa

Chuẩn bị:

- Hạt giống cà chua bi bạn có thể mua tại các cửa hàng, siêu thị…

- 3 – 5 chậu nhựa .

- Lựa chọn đất trồng tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, đủ độ ẩm.

- Phân hữu cơ, bột xơ dừa.

Cách làm:

Đầu tiên, dùng dụng cụ đục lỗ dưới đáy chậu để cây dễ thoát nước. Đất trồng đem trộn đều với phân hữu cơ và bột xơ dừa theo tỷ lệ 1:1:1. Sau đó, cho đất trồng đã chuẩn bị vào chậu, tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm.

Cách trồng cà chua bi bằng chậu nhựa cực đơn giản, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 2
Hạt cà chua rất dễ nảy mầm - Ảnh: Internet

Hạt giống cà chua không cần ngâm ủ, bạn có thể gieo trực tiếp vào các chậu nhựa. Để hạt nhanh nảy mầm, bạn nên đặt chậu ở nơi có ánh sáng trực tiếp, nếu ươm trong nhà thì có thể dùng đèn ánh sáng vàng. Sau khoảng từ 1 – 2 tuần, hạt sẽ bắt đầu nảy mầm và phát triển thành cây con.

Cà chua bi khi còn là cây non rất dễ bị héo vì thiếu nước. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên tưới nước cho cây mỗi ngày 2 lần để cây sinh trưởng tốt hơn. Lưu ý là khi tưới nước cho cây, bạn nên tưới từ phần thân trở xuống, hạn chế làm ướt lá.

Cách trồng cà chua bi bằng chậu nhựa cực đơn giản, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 3
Thường xuyên tưới nước cho cây để cây nhanh phát triển - Ảnh: Internet

Khi cây bắt đầu ra hoa đậu quả, bạn cần tăng lượng nước tưới hàng ngày cho cây. Nếu thiếu nước sẽ khiến cây nhanh khô héo, quả non dễ rụng.

Sau khi cây ra hoa được khoảng 10 ngày thì tiến hành bón phân hữu cơ. Cây hấp thụ đủ dưỡng chất sẽ đạt năng suất cao hơn.  

Khi cây cà chua bi đã cứng cáp hơn, bạn cần làm giàn hoặc cọc để đỡ thân cây. Đối với cây trồng trong chậu nhựa, bạn chỉ cần dựng 1 – 2 cọc. Thường xuyên tỉa bỏ nhánh phụ và lá già cho cây.

Cách trồng cà chua bi bằng chậu nhựa cực đơn giản, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 4
Dựng cọc để đỡ thân cây khi cây ra quả - Ảnh: Internet

Sau khoảng 45 – 90 ngày chăm sóc, cây sẽ bắt đầu ra quả, ban đầu là quả xanh, tiếp đến là vàng, hồng và cuối cùng là đỏ đậm. Bạn nên thu hoạch lúc quả có màu đỏ đậm vì lúc này cà chua bi chứa nhiều dưỡng chất nhất. Bạn có thể dùng dao và kéo để cắt quả.

Chúc bạn thành công với cách trồng cà chua bi bằng chậu nhựa này nhé!

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