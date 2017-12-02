Biết được những lợi ích này, chắc chắn bạn sẽ trồng ngay 1 cây lá lốt trong nhà

Bên cạnh đó, lá lốt chứa nhiều tinh dầu, piperin, piperidin… Đây đều là những chất có tác dụng kháng sinh và chống viêm hiệu quả, giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh.

Chữa đau nhức xương, khớp

Dùng khoảng 30g lá lốt tươi, đem phơi khô rồi sắc với 2 bát nước sao cho còn nửa bát là được, uống khi còn ấm. Áp dụng phương thuốc này liên tục trong 10 ngày sẽ giảm đau nhức xương khớp hiệu quả.

Chữa bệnh đổ mồ hôi chân tay

Lá lốt tươi rửa sạch, để ráo rồi đun sôi với 1 lít nước. Khi nước sôi, cho thêm vào một chút muối rồi khuấy đều, dùng nước này ngâm hai bàn tay, bàn chân trước khi đi ngủ.

Bạn cũng có có thể dùng khoảng 30g lá lốt tươi đem rửa sạch, thái nhỏ rồi sao vàng. Dùng lá lốt đã sao vàng sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia làm 2 phần uống trong ngày. Áp dụng phương pháp này liên tục trong 7 ngày.

Chữa đau bụng do nhiễm lạnh

Bạn lấy một nắm lá lốt tươi rửa sạch, đun với 100ml nước. Dùng nước khi còn ấm và nên uống trước bữa tối, cơn đau bụng sẽ dịu dần.

Chữa nghẹt mũi, chảy mũi do viêm xoang

Nếu bạn bị chảy nước mũi, nghẹt mũi do viêm xoang thì có thể dùng lá lốt để cải thiện tình trạng này. Dùng một ít lá lốt tươi, rửa thật sạch với nước muối loãng, vò nát, nhét vào lỗ mũi, thực hiện mỗi ngày 1 – 2 lần.

Chữa mụn nhọt

Dùng lá lốt, lá chanh, lá ráy và lá tía tô, mỗi loại 15g. Đem tất cả nguyên liệu đi rửa sạch rồi phơi khô, sau đó giã nhỏ rồi đắp lên phần da cần điều trị, dùng gạc để băng lại. Đắp liên tục trong 3 ngày, mỗi ngày 1 lần.

Chữa phù thũng do suy thận

Dùng 20g lá lốt tươi, 10g cà gai leo, 10g rễ mỏ quạ, 10g rễ tầm gai, 10g lá đa lông và 10g mã đề đem sắc với 500ml nước còn 150ml, uống trong ngày. Nên dùng sau bữa ăn trưa khi thuốc còn ấm. Dùng liên tục trong khoảng 3 ngày, tình trạng phù thũng sẽ được cải thiện.

Những lưu ý khi ăn lá lốt

- Chỉ nên ăn khoảng 50 – 100g lá lốt mỗi ngày.

- Không nên ăn lá lốt sống

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.