Đừng uống cà phê nữa, đây mới là thứ nước bạn nên dùng mỗi ngày để chắc xương, kéo dài tuổi thọ

Bên cạnh đó, những chất dinh dưỡng có trong trà xanh còn giúp bảo vệ tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ .Thường xuyên uống trà xanh sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe .

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, catechin, EGCG... Đây đều là những chất có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại tế bào. Chính vì vậy, trà xanh được xem là thực phẩm giúp ngừa ung thư hiệu quả như ung thư đường ruột, phổi, buồng trứng, tuyến tiền liệt…

Mặc dù cà phê có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo nhưng trà xanh mới là thức uống giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Nếu bạn đang rơi vào trạng thái lo lắng, trầm cảm thì nên uống một tách trà xanh để tâm trạng trở nên tốt hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống trà xanh là giải pháp an toàn giúp giảm căng thẳng nhanh chóng, khiến tinh thần phấn chấn hơn, ngăn ngừa bệnh trầm cảm.

Tốt cho sức khỏe xương

Theo các nghiên cứu, trà xanh chứa hàm lượng cao catechin – một loại chất chống oxy hóa giúp bảo vệ xương và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Mỗi ngày, bạn có thể sử dụng khoảng 100ml trà xanh để giúp xương thêm chắc khỏe, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Những dưỡng chất có trong trà xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Bạn có thể uống mỗi ngày 1 tách trà xanh để phòng ngừa cảm cúm, viêm họng, ho khan… vào mùa lạnh.

Giảm cân

Trà xanh có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp loại bỏ chất béo tích tụ dưới da cũng như mỡ thừa vùng bụng. Đây cũng là thức uống không chứa calo nên sẽ giúp bạn luôn duy trì được vóc dáng thon gọn.

Trị hôi miệng

Trà xanh có tính kháng khuẩn nên dễ dàng tiêu diệt các vi khuẩn trong khoang miệng, ngăn ngừa và trị hôi miệng hiệu quả. Bên cạnh đó, trà xanh còn chứa nhiều tinh dầu giúp mang lại hơi thở thơm tho.

Làm đẹp da

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong trà xanh giúp bảo vệ làn da từ bên trong, ngăn ngừa lão hóa và giúp cải thiện các vấn đề về da như thâm nám, nếp nhăn, mụn ẩn…

Một số lưu ý khi sử dụng trà xanh

- Không uống trà xanh khi đói và ngay sau bữa ăn. Tốt nhất nên uống trà sau khi ăn khoảng 30 phút.

- Mỗi ngày, không uống quá 200ml trà xanh.

- Phụ nữ mang thai không nên uống trà xanh.