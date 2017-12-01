Đây là cách trồng 2 loại rau 'thần dược' đang được chị em săn lùng nhiều nhất

Mẹo vặt trong bếp 01/12/2017 16:51

Rau sam và rau càng cua đều được xem là những loại rau ‘thần dược” giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Cách trồng 2 loại rau này cũng rất đơn giản và chị em có thể thực hiện ngay tại nhà.

Rau sam và rau càng cua rất dễ trồng lại nhanh phát triển nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian để chăm sóc. Chẳng cần ban công hay vườn rộng, bạn có thể trồng rau bằng chậu nhựa, thùng xốp hoặc trồng ngay trong các chậu cây cảnh.

Dưới đây là tác dụng và cách trồng hai loại rau “thần dược” này tại nhà:

1. Rau sam

Rau sam là một loại thảo dược quý từ thiên nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như chất chống oxy hóa, kali, canxi, sắt, vitamin B, C… Ở các nước Châu Âu, rau sam thường được dùng để chế biến nhiều món ăn, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Đây là cách trồng 2 loại rau 'thần dược' đang được chị em săn lùng nhiều nhất - Ảnh 1
Rau sam chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể - Ảnh: Internet

Tác dụng của rau sam

- Rau sam chứa nhiều axit béo omega-3 giúp điều hòa cholesterol trong máu, ổn định đường huyết nên rất tốt cho những người mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

- Hàm lượng cao axit silic trong rau sam giúp tiêu diệt các tế bào ung thư, thúc đẩy sản sinh các tế bào mới.

- Rau sam chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, bảo vệ tế bào và chống lại các tác nhân gây bệnh.

Đây là cách trồng 2 loại rau 'thần dược' đang được chị em săn lùng nhiều nhất - Ảnh 2
Rau sam có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách trồng rau sam tại nhà

- Hạt giống rau sam đem ngâm trong nước ấm khoảng 6 - 8 giờ, sau đó vớt ra để ráo.

- Bạn nên lựa chọn loại đất ẩm, tơi xốp để trồng. Cho đất vào từng chậu nhựa hoặc thùng xốp rồi dùng que nhọn chọc lỗ sâu khoảng 1cm, mỗi lỗ gieo 2 – 3 hạt rồi lấp đất lại. Sau đó, tưới nước bằng vòi phun nhẹ để hạt giống nhanh nảy mầm.

- Đặt chậu cây ở nơi có nhiều bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp. Thường xuyên tưới nước cho cây, sau khoảng 15 ngày thì tiến hành bón lót bằng phân hữu cơ. Khi rau sam phát triển đạt chiều cao từ 20 - 30cm thì có thể thu hoạch.

Đây là cách trồng 2 loại rau 'thần dược' đang được chị em săn lùng nhiều nhất - Ảnh 3
Cách trồng rau sam rất đơn giản - Ảnh: Internet

2. Rau càng cua

Rau càng cua thường được dùng làm món ăn bài thuốc giúp thanh nhiệt, thải độc cơ thể, trị táo bón, bệnh đường hô hấp…

Tác dụng của rau càng cua

- Rau càng cua có tác dụng chống viêm, giảm đau hiệu quả.

- Một số hoạt chất trong rau càng cua có khả năng ức chế sự tăng trưởng các tế bào gây ung thư, đồng thời giúp phá hủy các gốc tự do có hại đối với cơ thể.

Đây là cách trồng 2 loại rau 'thần dược' đang được chị em săn lùng nhiều nhất - Ảnh 4
Rau càng cua giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

- Những dưỡng chất có trong rau càng cua giúp giảm axit uric trong máu, nhờ đó ngăn ngừa bệnh gút hiệu quả.

- Hàm lượng cao chất xơ, kali và magie có trong rau càng cua rất tốt cho tim mạch và huyết áp, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường, cao huyết áp.

Cách trồng rau càng cua tại nhà

- Rau càng cua có thể phát triển ở nhiều loại đất khác nhau nên bạn có thể trồng ngay trong chậu cảnh.

- Hạt giống rau càng cua rất dễ nảy mầm nên không cần ngâm ủ trước khi gieo. Đầu tiên, bạn tưới nước để làm ẩm đất trong chậu cảnh rồi gieo hạt giống vào, phủ một lớp đất mỏng lên trên.

Đây là cách trồng 2 loại rau 'thần dược' đang được chị em săn lùng nhiều nhất - Ảnh 5
Rau càng cua không cần bón phân vẫn có thể phát triển tốt - Ảnh: Internet

- Rau có thể phát triển mà không cần bón phân, bạn chỉ cần tưới nước thường xuyên cho cây ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát là được. Lưu ý, bạn nên thường xuyên làm cỏ xung quanh bụi rau càng cua.

- Sau khoảng 30 ngày chăm sóc, bạn có thể thu hoạch để sử dụng.

Chúc các bạn thành công với cách trồng rau sam và rau càng cua này nhé! 

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