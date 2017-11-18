Chị em thi nhau học cách trồng dưa leo bằng thùng xốp, thu hoạch mỏi tay không hết

Mẹo vặt trong bếp 18/11/2017 12:48

Chẳng cần tốn tiền mua dưa leo ngoài chợ, chị em có thể tận dụng thùng xốp để tự trồng ngay tại nhà, chưa đầy 2 tháng là bạn đã có thể thu hoạch dưa leo, ăn quanh năm không hết.

Nếu bạn đang có ý định trồng dưa leo nhưng ngại vì chẳng có vườn rộng thì có thể tận dụng ngay những thùng xốp bỏ đi để trồng tại nhà.

Không chỉ tươi ngon, dưa leo còn là loại quả chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Dưa leo thường được nhiều chị em dùng để làm đẹp vì chứa nhiều nước, khoáng chất và các loại vitamin như vitamin A, B, C…

Bên cạnh đó, dưa leo còn là thực phẩm chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng như chất xơ, kali, magie… có tác dụng giúp phòng và trị nhiều loại bệnh như thanh nhiệt, lợi tiểu, trị táo bón, ổn định huyết áp, ngăn ngừa các căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa…

Chị em thi nhau học cách trồng dưa leo bằng thùng xốp, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 1
Dưa leo mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách trồng dưa leo bằng thùng xốp cực đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng thu hoạch những quả dưa tươi ngon, mát ngọt:

Cách trồng dưa leo bằng thùng xốp

Nguyên liệu:

- Hạt giống: Bạn có thể mua ở chợ, siêu thị…

- Thùng xốp: Chuẩn bị 2 thùng, mỗi thùng cao khoảng 15 – 20 cm

- Chậu cây: Chuẩn bị 2 – 3 chậu, mỗi chậu có kích thước đường kính khoảng 30cm

- Đất trồng: Chọn loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, đủ độ ẩm

- Phân bón: Phân bò, phân lân, phân NPK, vôi

- Chuẩn bị sẵn một ít dây nilon và que dài để làm dàn leo cho cây

Cách làm:

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị đất trồng bằng cách trộn đất và phân bò với nhau theo tỷ lệ 7:3. Sau đó, bạn cho thêm vào 20g phân lân, 20g phân NPK, 50g vôi rồi tiếp tục trộn đều lại là được.

Chị em thi nhau học cách trồng dưa leo bằng thùng xốp, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 2
Trộn đều đất và phân - Ảnh: Internet

Thùng xốp đã chuẩn bị đem đục lỗ dưới đáy để thoát nước. Cho phần đất trồng đã chuẩn bị sẵn vào thùng xốp và chậu cây.

Bước tiếp theo là chuẩn bị cây con. Bạn cho hạt giống vào gieo trực tiếp trong chậu (không cần ngâm ủ hạt giống). Vùi hạt giống sâu dưới lớp đất khoảng 1cm, gieo xong thì phủ lên một lớp đất. Lưu ý, mỗi chậu chỉ nên gieo khoảng 5 - 7 hạt.

Sau khoảng 7 - 10 ngày, hạt giống sẽ phát triển thành cây con và có khoảng 4 lá, bạn có thể cấy hoặc tỉa bỏ những cây thừa, chỉ để lại 1 - 3 cây mỗi chậu. Khi chúng trở nên cứng cáp hơn, bạn bắt đầu chuyển những cây con này sang thùng xốp.

Chị em thi nhau học cách trồng dưa leo bằng thùng xốp, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 3
Đem cây trồng trong thùng xốp - Ảnh: Internet

Khi cây đã lớn, bạn cần buộc dây và cắm que vào thùng xốp để cây leo lên. Khoảng 35 – 40 ngày sau khi trồng cây con, bạn có thể bắt đầu thu hoạch và thưởng thức những quả dưa leo sạch, tươi ngon.

Thời điểm phù hợp nhất để thu hoạch dưa leo là khi quả có kích thước vừa phải và càng thu hoạch nhiều dưa leo thì cây càng phát triển nhanh hơn.

Chị em thi nhau học cách trồng dưa leo bằng thùng xốp, thu hoạch mỏi tay không hết - Ảnh 4
Sau một thời gian chăm sóc, bạn đã có thể thu hoạch dưa leo - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng dưa leo bằng thùng xốp này nhé!

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