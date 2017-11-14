Gừng là loại gia vị phổ biến, chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng phòng và trị nhiều loại bệnh. Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng tán hàn ôn trung, tiêu đàm, hành thủy, giải độc...

Thay vì phải tốn tiền mua gừng, chị em có thể tự trồng gừng tại nhà chỉ với 1 cây tăm, vừa đơn giản lại nhanh thu hoạch. Hoặc bạn có thể dùng bao xi măng hay chậu cây để trồng.

Ngoài ra, gừng còn chứa hàm lượng cao beta-carotene, sắt, kali, photpho, natri, vitamin A, B, C, E… có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, giảm cholesterol, ngăn ngừa đông máu, tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Dưới đây là những cách trồng gừng đơn giản bạn có thể thực hiện ngay:

Cách trồng gừng bằng phương pháp thủy canh

Nguyên liệu:

- 2 nhánh gừng

- 1 bát nước

Cách làm:

Chọn những nhánh gừng đã mọc mầm, để nguyên cả nhánh hoặc cắt một phần từ nhánh chính.

Dùng que tăm xiên qua từng nhánh gừng rồi đặt gừng lên bát nước sạch. Để gừng không bị úng nước, bạn chỉ nên để ½ nhánh gừng ngập nước, phần có mầm hướng lên trên.

Thường xuyên thay nước sạch cho gừng 2 ngày một lần. Sau khoảng 1 tuần thì các ngánh ngừng bắt đầu mọc rễ và ra lá non. Đợi thêm 2 – 3 tuần thì có thể đem gừng trồng trong chậu. Đặt chậu ở nơi thoáng mát, có ánh sáng nhẹ để cây phát triển tốt nhất có thể. Sau một thời gian, bạn đã có thể thu hoạch gừng để ăn.

Trồng gừng trong bao xi măng

Ngoài cách trồng thủy canh, bạn còn có thể trồng gừng trong bao xi măng hoặc chậu cây.

Nguyên liệu:

- 3 – 4 nhánh gừng

- 2 vỏ bao xi măng

Cách làm:

Chọn những ngánh gừng đã mọc mầm để trồng. Đầu tiên, bạn chọn loại đất mùn, tơi xốp, nếu có thể thì nên trộn chung với một ít trấu rồi cho vào bao xi măng.

Cho gừng vào bao, phủ lên một lớp đất dày khoảng 3 – 5 cm, mỗi bao xi măng chỉ nên trồng khoảng 2 nhánh gừng. Để đất thấm và bám vào gừng, bạn tiến hành tưới nước nhẹ. Sau khoảng 20 ngày, gừng sẽ ra nhiều lá, lúc này thường xuyên tưới nước 1 lần/ngày cho cây.

Sau 1 tháng, bắt đầu bón phân hữu cơ vào gốc gừng và tưới nước mỗi ngày 2 lần. Sau một thời gian chăm sóc, bạn đã có thể thu hoạch lấy củ.

Chúc bạn thành công với cách trồng gừng bằng những phương pháp trên nhé!