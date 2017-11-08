Rau mầm là thực phẩm dễ chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Đây là loại rau chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Bạn có thể lựa nhiều loại rau mầm khác nhau để trồng trong thùng xốp. Các loại rau mầm dễ trồng tại nhà gồm: rau mầm họ đậu (đậu xanh, đậu đen, đậu tương), rau mầm họ cải (củ cải đỏ, cải ngọt, rau cải bẹ)...

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, rau mầm còn chứa các chất chống oxy hoá giúp làm chậm quá trình lão hoá và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Hãy tận dụng thùng xốp để tự trồng rau mầm ngay tại nhà, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa có rau sạch ăn quanh năm.

Cách trồng rau mầm bằng thùng xốp

Chuẩn bị:

- 60g hạt giống loại rau mầm bạn muốn trồng. Bạn có thể mua chúng ở chợ, siêu thị…

- Thay vì sử dụng đất trồng thì bạn có thể dùng giá thể (hỗn hợp xơ dừa, sỏi... ). Giá thể được cấu tạo từ những thành phần hỗn hợp giúp giữ nước, tạo độ thoáng cho sự phát triển của cây.

- Chuẩn bị 1 - 2 thùng xốp, loại thùng có kích cỡ 40cm x 50cm

- Giấy lót, bìa carton

Cách trồng rau mầm:

Hạt giống đem rửa sạch rồi ngâm trong nước ấm khoảng 3 - 5 giờ.

Cho giá thể vào khay xốp, tưới nước để làm ẩm giá thể. Sau đó, trải một lớp giấy lên trên rồi tiếp tục tưới nước lần 2. Cách này sẽ giúp giá thể không bám bẩn vào cây khi thu hoạch.

Gieo hạt giống vào thùng xốp, trung bình khoảng 10g hạt trên 40cm2 là hợp lý. Sau khi gieo hạt vào thùng, tưới nước thêm một lần nữa. Sau đó, dùng tấm bìa carton đã chuẩn bị đậy kín bề mặt thùng xốp trong 2 ngày.

Hạt sẽ nảy mầm sau khoảng 3 ngày, lúc này đem thùng xốp đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Thường xuyên tưới nước cho cây mỗi ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Sau một thời gian chăm sóc thì bạn đã có thể thu hoạch. Dùng dao bén cắt sát gốc cây rau mầm hoặc nhổ rau lên khỏi mặt đất, sau đó cắt bỏ rễ. Rửa sạch rau mầm bằng nước là sử dụng được ngay hoặc có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 - 5 ngày.

Chúc bạn thành công với cách trồng rau mầm bằng thùng xốp nhé!