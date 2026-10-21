Xe ô tô đâm vào trạm thu phí, bình oxy được cố định chắc chắn văng xuống mặt đường

Một xe chở bình oxy y tế đã bị lật sau khi va chạm với dải phân cách đường gần trạm thu phí Nigohan-Bachhrawan trên đường cao tốc Lucknow-Prayagraj thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, gây hoảng loạn cho người đi đường khi khí bắt đầu rò rỉ nhanh chóng từ các bình bị hư hỏng.

Video 1 giờ 31 phút trước 1 giờ 31 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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