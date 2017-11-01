Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây ớt

Sống khỏe 01/11/2017 15:35

Biết được những tác dụng chữa bệnh thần kỳ này của lá ớt, chắc hẳn bạn sẽ không ngần ngại trồng một cây ớt trong nhà.

Ớt thường được dùng làm gia vị trong bữa ăn hàng ngày, thậm chí còn được dùng như dược liệu để trị bệnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá ớt cũng có những tác dụng tuyệt vời không kém.

Lá ớt có tác dụng gì?

Theo Đông y, lá ớt có vị đắng, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu… thường được sử dụng để phòng và trị nhiều loại bệnh.

Giúp giải độc

Lá ớt có khả năng kháng khuẩn, hạn chế sự sinh sôi của các loại vi khuẩn do ô nhiễm thức ăn, giúp bạn thoát khỏi tình trạng bị ngộ độc thực phẩm.

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây ớt - Ảnh 1
Lá ớt có nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Lá ớt chứa hàm lượng cao phytochemcial và phenolic acid giúp chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, ổn định huyết áp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Ngoài ra, lá ớt còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể.

Bảo vệ hệ tiêu hóa

Các nghiên cứu cho thấy lá ớt có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, giúp bảo vệ màng dạ dày trong những trường hợp bị nhiễm khuẩn H.pylori (một loại vi khuẩn gây ra bệnh viêm loét dạ dày).

Giảm đau nhức

Lá ớt có khả năng giảm đau nhức cơ khớp hiệu quả do có tính kháng viêm cao. Bạn có thể dùng lá ớt đã rửa sạch cho vào chảo, đảo đều cùng một ít dầu ô liu. Khi dầu vừa ấm thì vớt lá ớt ra đắp lên những vùng sưng đau, tình trạng của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Bảo vệ mắt

Tương tự như quả ớt, lá ớt cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Đây là những dưỡng chất tốt cho mắt, giúp bảo vệ mắt từ bên trong, giảm các triệu chứng nhức hoặc mỏi mắt khi điều tiết nhiều, phòng ngừa suy giảm thị lực.

Đây là lý do vì sao nhà nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây ớt - Ảnh 2
Lá ớt chứa nhiều vitamin A tốt cho mắt - Ảnh: Internet

Trị mụn nhọt

Bạn dùng 20g lá ớt tươi rửa sạch, giã nát cùng một chút muối rồi đắp hỗn hợp lên vùng cần điều trị, mỗi ngày 2 lần sẽ giúp trị mụn nhọt hiệu quả. Bên cạnh đó, lá ớt còn giúp trị vết rết cắn hoặc côn trùng đốt.

Giảm sốt

Trong thời tiết giao mùa, bạn rất dễ bị cảm sốt. Dùng lá ớt xay nhuyễn trộn với dầu xà lách rồi đắp lên trán sẽ giúp giảm sốt nhanh chóng.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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