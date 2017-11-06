Cách trồng củ cải bằng thùng xốp, sau 2 tháng đã có thu hoạch để làm dưa món ngày Tết

Mẹo vặt trong bếp 06/11/2017 14:35

Cách trồng củ cải bằng thùng xốp cực đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng thu hoạch được những củ cải to, mập mạp. Vậy là bạn đã có nguyên liệu để làm dưa món ngày Tết rồi!

Chẳng cần tốn tiền mua củ cải ngoài chợ, bạn hãy tận dụng thùng xốp để tự trồng ngay tại nhà, chỉ sau vài tháng là đã có thể thu hoạch và sử dụng.

Loại rau củ này chứa nguồn dinh dưỡng phong phú và dồi dào, mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Hàm lượng dưỡng chất thực vật, anthocyanin và vitamin C có trong củ cải có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn chặn các tế bào ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.

Củ cải rất dễ trồng, thời gian sinh trưởng nhanh nên bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian và công sức khi trồng loại củ này.

Cách trồng củ cải bằng thùng xốp, sau 2 tháng đã có thu hoạch để làm dưa món ngày Tết - Ảnh 1
Củ cải có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay vào trồng củ cải ngay thôi nào!

Cách trồng củ cải bằng thùng xốp

Chuẩn bị:

- Hạt giống: Bạn có thể mua ở chợ, siêu thị…

- Thùng xốp: Chuẩn bị 2 – 3 thùng, mỗi thùng cao khoảng 15 – 20 cm.

- Đất trồng: Chọn loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, đủ độ ẩm.

- Phân bón: Phân hữu cơ

- Chuẩn bị sẵn một ít bông gòn.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn dùng dao đục lỗ dưới đáy thùng để dễ thoát nước. Lấy đất trồng đã chuẩn bị sẵn trộn với phân hữu cơ rồi cho vào thùng xốp.

Cách trồng củ cải bằng thùng xốp, sau 2 tháng đã có thu hoạch để làm dưa món ngày Tết - Ảnh 2
Đục lỗ dưới đáy thùng xốp - Ảnh: Internet

Lựa những hạt tròn, to, đều để làm giống rồi ngâm trong nước ấm khoảng 3 - 5 tiếng đồng hồ để chúng nhanh nảy mầm hơn.

Dùng một chiếc cốc, lót 1 lớp bông gòn đã được làm ẩm xuống phía đáy. Sau đó rải hạt giống lên trên, tiếp tục phủ thêm một lớp bông gòn ẩm. Chờ đến khi hạt xuất hiện vết nứt nhỏ thì bắt đầu đem trồng trong thùng xốp.

Khi gieo hạt vào thùng xốp, dùng que đục lỗ sâu khoảng 3 cm, cho khoảng 2 – 3 hạt giống vào rồi lấp đất lại. Chú ý khoảng cách khi gieo hạt để đủ diện tích cho cây phát triển. Nên gieo hạt sao cho hàng cách hàng khoảng 15 cm, cây cách cây 20 cm.

Sau khi gieo hạt giống, tưới nước toàn bộ thùng xốp cho đến khi đạt độ ẩm nhất định. Sau 1 tuần, hạt bắt đầu nảy mầm và ra lá. Thường xuyên tưới nước từ 1 - 2 lần mỗi ngày.

Cách trồng củ cải bằng thùng xốp, sau 2 tháng đã có thu hoạch để làm dưa món ngày Tết - Ảnh 3
Củ cải rất dễ trồng và không tốn công chăm sóc - Ảnh: Internet

Cây phát triển được 2 – 3 lá thì bón thúc lần đầu bằng nước phân pha loãng. Sau đó 1 tuần thì bắt đầu tỉa lá, bón thúc lần thứ hai.

Tính từ ngày gieo hạt, trung bình khoảng từ 60 - 70 ngày là chúng ta có thể thu hoạch. Nếu trồng vào vụ xuân hè (tháng 2 - 4) thì thời gian thu hoạch chỉ còn khoảng 25 – 35 ngày.

Chúc bạn thành công với cách trồng củ cải bằng thùng xốp nhé!

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