Bên cạnh đó, bắp cải còn chứa nhiều chất chống ung thư như sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và indol-33 carbinol. Sử dụng bắp cải thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho tim mạch, chống loãng xương, phòng ngừa ung thư…

Bắp cải là loại rau quen thuộc được nhiều người lựa chọn nhờ giàu chất dinh dưỡng . Hàm lượng vitamin có trong bắp cải cao gấp 4.5 lần so với cà rốt và 3.6 lần so với khoai tây.

Giờ đây, thay vì phải ra ngoài mua, chị em có thể tự trồng bắp cải tại nhà bằng thùng xốp, vừa đơn giản lại giúp tiết kiệm chi phí.

Cách trồng bắp cải bằng thùng xốp

Chuẩn bị:

- Bạn có thể tìm mua hạt giống bắp cải ở các cửa hàng, siêu thị. Lựa chọn những hạt tròn, to, đều để làm giống.

- Lựa chọn những thùng xốp to, đục lỗ nhỏ dưới đáy thùng để dễ thoát nước. Nên chuẩn bị nhiều thùng xốp vì mỗi thùng xốp có thể tích 50x37x30cm chỉ trồng được khoảng 2 - 3 cây.

- Chọn đất có hàm lượng mùn cao, đủ độ ẩm, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chuẩn bị sẵn một ít rơm, đất hoặc trấu.

Cách trồng:

- Đầu tiên, bạn cho tất cả hạt giống đã chuẩn bị vào một tô nước ấm khoảng 50 độ C, ngâm trong khoảng 20 phút. Sau đó đem hạt giống ngâm nước lạnh khoảng 8 – 10 tiếng, cách này sẽ giúp vỏ hạt mềm hơn, dễ nứt nanh.

- Cho đất đã chuẩn bị vào thùng xốp. Gieo hạt đã ngâm 2 lần như trên vào.

- Sau khi gieo hạt, phủ một lớp rơm, đất hoặc trấu lên trên. Trong 5 ngày đầu, tưới nước 2 lần mỗi ngày.

- Khi hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất thì ngừng tưới nước trong khoảng 2 ngày. Sau đó tiếp tục tưới nước cho cây với tần suất 2 ngày tưới 1 lần. Sau 1 tuần, cây có thể phát triển thành 2 lá mầm và cao khoảng 5 cm.

- Cây con sẽ bắt đầu ra lá sau 2 - 3 tuần chăm sóc. Đánh cây con ra trồng trong các thùng xốp đã đổ sẵn đất.

- Sau khi cấy cây được 15 ngày, bạn tiến hành bón lót lần đầu bằng phân hữu cơ. Những lần bón phân sau là khi cây trải lá nhỏ, cây sắp vào cuốn và khi cây cuốn xong.

Khi trồng bắp cải trong thùng xốp, bạn chú ý đặt các thùng xốp cách xa nhau để có đủ diện tích cho bắp cải phát triển. Thường xuyên tưới nước cho cây 1 – 2 lần/ngày. Sau khoảng 80 ngày, bạn đã có thể thu hoạch bắp cải để sử dụng.

Chúc bạn thành công với cách trồng bắp cải bằng thùng xốp nhé!