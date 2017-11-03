Cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản, ăn quanh năm không hết

Mẹo vặt trong bếp 03/11/2017 16:29

Chẳng còn lo mua nhầm tỏi Trung Quốc, chị em giờ đây có thể tự trồng tỏi bằng chai nhựa ngay tại nhà, vừa đơn giản lại cực an toàn.

Nếu lo lắng về việc mua tỏi không rõ nguồn gốc, bạn có thể tận dụng chai nhựa để tự trồng tại nhà, chỉ sau vài tháng đã có tỏi sạch ăn quanh năm.

Tỏi không chỉ là loại gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh. Tỏi chứa nhiều glucogen, aliin, fitonxit và allicin - những hợp chất kháng sinh giúp chống lại các virus gây bệnh, có công dụng diệt khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm.

Cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản, ăn quanh năm không hết - Ảnh 1
Tỏi chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tỏi còn chứa hàm lượng lớn các nguyên tố vi lượng, các khoáng chất cần thiết và nhiều vitamin như vitamin A, B, C… giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu, chống oxy hoá.

Dưới đây là cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản:

Cách trồng tỏi bằng chai nhựa

Chuẩn bị:

2  chai nhựa nhỏ

5 – 7 củ tỏi

Cách làm:

Đầu tiên, chai nhựa đem rửa sạch, sau đó dùng dao cắt đáy chai với độ dài thân chai khoảng 5 – 7 cm. Bạn có thể cắt đáy chai dài hơn tùy thuộc vào số tỏi muốn trồng.

Cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản, ăn quanh năm không hết - Ảnh 2
Sử dụng phần đáy của chai nhựa - Ảnh: Internet

Tiếp theo, lấy khoảng vài củ tỏi (lựa những củ không bị sâu, thối) bóc sạch vỏ rồi ngâm nước trong khoảng 12 giờ.

Xếp tỏi đã ngâm nước vào đáy chai nhựa, để phần đầu củ tỏi hướng lên trên. Đổ từ từ nước vào đáy chai cho đến khi ngập đến gần đầu củ là được. Không đổ ngập nước kẻo tỏi dễ mọc mầm.

Cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản, ăn quanh năm không hết - Ảnh 3
Xếp tỏi đã ngâm vào đáy chai - Ảnh: Internet

Đặt tỏi đã xếp vào chai nhựa ra chỗ có ánh sáng mặt trời để mầm tỏi nhanh phát triển. Khi tỏi đã phát triển thành cây và đủ rễ, bạn có thể đem trồng trong chậu. Thường xuyên tưới nước cho cây.

Cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản, ăn quanh năm không hết - Ảnh 4
Để tỏi ở chỗ thoáng mát và có nhiều ánh sáng - Ảnh: Internet

Khi cây đã mọc hoa, hãy cắt ngồng tỏi để củ phát triển. Khi lá bắt đầu chuyển sang màu vàng nâu, bạn có thể thu hoạch. Đem phơi khô tỏi rồi treo ở nơi râm mát, khô ráo trong vài tuần đến khi khô hoàn toàn thì cắt cuống là có thể dùng.

Như vậy chỉ sau vài tháng áp dụng cách trồng tỏi bằng chai nhựa, bạn đã có tỏi sạch để sử dụng dần.

Cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản, ăn quanh năm không hết - Ảnh 5
Phơi khô tỏi để sử dụng dần - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng tỏi bằng chai nhựa nhé!

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