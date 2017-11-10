Giá đỗ là loại rau mầm chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe , giúp kéo dài tuổi thọ. Hàm lượng cao vitamin và khoáng chất trong giá đỗ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa, lợi tiểu, trị đầy bụng… Giá đỗ là thực phẩm rất phù hợp với những người mắc bệnh tim mạch và béo phì vì nó giàu protein nhưng hàm lượng calo lại rất thấp.

Chẳng cần lo lắng về việc mua nhầm giá ngâm hóa chất, bạn có thể tự làm giá đỗ bằng chai nhựa cực đơn giản tại nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn đã có giá sạch ăn quanh năm.

Bên cạnh đó, giá đỗ chứa nhiều vitamin E, C và các chất oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn, mờ vết thâm, giúp da căng mịn, trắng hồng.

Còn chần chừ gì mà không bắt tay vào làm giá đỗ bằng chai nhựa ngay thôi nào!

Cách làm giá đỗ bằng chai nhựa

Chuẩn bị

- 1 chai nhựa với dung tích 1,5 lít

- 50g hạt đỗ xanh chưa bóc vỏ

Cách làm:

Cho 50g đỗ xanh vào nước ấm, dùng tay chà xát vài lần rồi ngâm trong khoảng 1 giờ.

Chai nhựa đem rửa sạch rồi dùng que nhọn đục lỗ nhỏ quanh thân chai và dưới đáy chai, mỗi lỗ cách nhau khoảng 3 cm.

Cho hạt đỗ xanh đã ngâm vào chai, sau đó thả chai ngập trong chậu nước, ngâm trong khoảng 8 giờ thì chắt hết nước đi để đỗ không bị úng. Đặt chai nhựa vào chỗ tối hoặc dùng vải đen để bọc chai, tuyệt đối không để ánh sáng lọt vào.

Mỗi ngày bạn cho giá uống nước từ 1 – 3 lần bằng cách ngâm chai nhựa đựng hạt đỗ vào trong nước, giữ nguyên 5 phút rồi nhấc lên để nước chảy thật ráo, sau đó tiếp tục để vào chỗ tối.

Thực hiện liên tục như vậy, sau 3 ngày bạn đã có thể thu hoạch giá sạch để chế biến thành những món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.

Với cách làm giá đỗ bằng chai nhựa này, cứ 50 g hạt đỗ xanh, bạn có thể thu hoạch khoảng 400 g giá sạch. Nếu muốn có nhiều giá hơn, bạn có thể tăng lượng hạt đỗ và trồng trong nhiều chai nhựa.

Chúc bạn thành công với cách làm giá đỗ bằng chai nhựa này nhé!