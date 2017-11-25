Xà lách là loại rau quen thuộc trong những bữa ăn của người Việt. Dù ăn sống hay nấu chín thì loại rau này đều được nhiều người yêu thích. Rau xà lách chứa rất nhiều chất xơ cùng các loại viamin như vitamin A, K, C… giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe .

Cách trồng rau xà lách bằng thùng xốp tại nhà

Rau xà lách rất dễ trồng nên bạn chẳng cần phải tốn tiền mua ngoài hàng mà có thể tự tay trồng ngay tại nhà để dùng dần. Hãy tận dụng thùng xốp và chậu nhựa để trồng, chưa đầy hai tháng là bạn đã có rau sạch ăn quanh năm.

Chuẩn bị:

- Hạt giống: Bạn có thể dễ dàng mua hạt giống rau xà lách tại các cửa hàng, siêu thị…

- Thùng xốp: Khoảng 2 – 3 thùng, mỗi thùng có kích thước 40 x 60 cm. Lưu ý đục lỗ dưới đáy thùng để cây thoát nước.

- Chậu nhựa: Chuẩn bị 3 – 4 chậu cỡ trung.

- Đất trồng: Chọn đất có hàm lượng mùn cao, đủ độ ẩm, chứa nhiều chất dinh dưỡng rồi trộn đều với xơ dừa theo tỉ lệ 1:1.

- Phân bón: Phân hữu cơ.

Cách trồng

Đầu tiên, đục những lỗ nhỏ thoát nước dưới đáy chậu để tránh làm ngập úng cây. Sau đó rửa sạch chậu để loại bỏ vi khuẩn bên trong gây ảnh hưởng đến chất lượng rau. Cho đất trồng đã chuẩn bị sẵn vào chậu.

Hạt giống xà lách có lớp vỏ mỏng nên không cần tiến hành ngâm ủ như những loại hạt khác mà có thể rải trực tiếp lên bề mặt chậu. Sau đó phủ đất lên phía trên, tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm cho hạt nảy mầm.

Đặt chậu nhựa vào chỗ tối để giúp hạt nảy mầm. Thời gian này có thể kéo dài từ 1 – 2 ngày tùy vào chất lượng hạt.

Khi xà lách mọc cây con, ra khoảng 2 cặp lá thì đánh cây ra trồng trong các thùng xốp đã đổ sẵn đất. Cách trồng xà lách trong thùng xốp là cây cách cây 10 cm, hàng cách hàng 15 cm.

Thường xuyên tưới nước cho cây ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Trong mùa mưa, những cây rau nhỏ cần được che chắn để tránh bị úng. Tiến hành bón phân hữu cơ hai lần khi cây đang phát triển.

Sau khoảng 35 - 40 ngày chăm sóc, bạn có thể thu hoạch để sử dụng.

Chúc bạn thành công với cách trồng rau xà lách này nhé!