Cách trồng rau ngót trong thùng xốp cực đơn giản, rau xanh mơn mởn hái mỏi tay không hết

Mẹo vặt trong bếp 11/12/2017 10:54

Rau ngót là thực phẩm bổ dưỡng, bạn có thể tự trồng tại nhà để có rau sạch ăn quanh năm. Bí quyết trồng rau ngót trong thùng xốp cực đơn giản dưới đây sẽ giúp rau lớn nhanh, xanh mơn mởn, sớm thu hoạch.

Rau ngót chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe lại dễ trồng, ít bị sâu bệnh nên bạn không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc.

Hàm lượng cao canxi, photpho, muối khoáng, vitamin C có trong rau ngót giúp phòng và trị nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, táo bón… Rau ngót còn là thực phầm giúp giảm cân hiệu quả, bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn kiêng hàng ngày.

Cách trồng rau ngót trong thùng xốp cực đơn giản, rau xanh mơn mởn hái mỏi tay không hết - Ảnh 1
Rau ngót rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bạn có thể trồng rau ngót từ hạt hoặc cành. Tuy nhiên, tỷ lệ hạt nảy mầm rất thấp nên người ta thường chọn cách trồng rau ngót từ cành để sớm thu hoạch.

Cách trồng rau ngót trong thùng xốp

Chuẩn bị:

- Lựa chọn khoảng 8 – 10 cành rau ngót vừa hóa nâu

- 2 thùng xốp, mỗi thùng có kích thước 40x60 cm.

- Rau ngót không kén đất nên bạn chỉ cần lựa chọn đất tơi xốp, đủ độ ẩm là được.

- Phân hữu cơ, phân chuồng, một chút rơm rạ

Cách làm:

Cành rau ngót đem cắt thành nhiều khúc, mỗi khúc dài khoảng 10cm. Để cành nơi khô thoáng khoảng 2 – 3 tiếng để vết cắt khô lại trước khi trồng.

Cách trồng rau ngót trong thùng xốp cực đơn giản, rau xanh mơn mởn hái mỏi tay không hết - Ảnh 2
Cắt cành rau ngót đã chuẩn bị thành từng khúc ngắn - Ảnh: Internet

Cho đất đã chuẩn bị vào thùng xốp, tưới thêm chút nước để tạo độ ẩm rồi cắm cành rau ngót vào. Lưu ý, bạn nên cắm sao cho 2/3 cành lún xuống đất, nghiêng khoảng 45 độ, khoảng cách giữa các cành là 5cm.

Cách trồng rau ngót trong thùng xốp cực đơn giản, rau xanh mơn mởn hái mỏi tay không hết - Ảnh 3
Cắm cành sâu xuống đất - Ảnh: Internet

Sau đó vun chặt gốc, phủ một ít rơm rạ, phân hữu cơ và phân chuồng lên trên để giữ ẩm cho đất.

Cách chăm sóc cây rất đơn giản, bạn chỉ cần tưới nước đều đặn mỗi ngày hai lần cho cây vào sáng và chiều. Sau khoảng 7 - 10 ngày, khi cành cây bắt đầu mọc rễ và nảy chồi, bạn tiến hành vun đất vào gốc để giúp rễ bám đất, cây mọc thẳng.

Cách trồng rau ngót trong thùng xốp cực đơn giản, rau xanh mơn mởn hái mỏi tay không hết - Ảnh 4
Sau khoảng 1 tuần cây sẽ bắt đầu mọc rễ - Ảnh: Internet

Rau ngót sau khi trồng được khoảng 2 tháng thì bắt đầu thu hoạch. Bạn có thể dùng kéo để cắt ngang các nhánh cây hoặc trực tiếp tuốt lá trên cây. Sau khi thu hoạch đợt đầu tiên, khoảng 15 ngày sau cây sẽ cho ra lá non mới.

Cách trồng rau ngót trong thùng xốp cực đơn giản, rau xanh mơn mởn hái mỏi tay không hết - Ảnh 5
Rau ngót rất nhanh ra lá non nên bạn có thể thu hoạch ăn quanh năm - Ảnh: Internet

Sau mỗi đợt thu hoạch, bạn nên cắt tỉa các nhánh già, xới gốc nhằm tạo độ thông thoáng cho cây phát triển. Để cây cho năng suất cao hơn, bạn có thể bổ sung thêm phân hữu cơ. Mỗi vụ trồng rau ngót có thể thu hoạch kéo dài trong khoảng 4 – 5 năm.

Chúc bạn thành công với cách trồng rau ngót trong thùng xốp này nhé!

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