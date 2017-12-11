Hàm lượng cao canxi, photpho, muối khoáng, vitamin C có trong rau ngót giúp phòng và trị nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, táo bón… Rau ngót còn là thực phầm giúp giảm cân hiệu quả, bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn kiêng hàng ngày.

Rau ngót chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe lại dễ trồng, ít bị sâu bệnh nên bạn không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc.

Bạn có thể trồng rau ngót từ hạt hoặc cành. Tuy nhiên, tỷ lệ hạt nảy mầm rất thấp nên người ta thường chọn cách trồng rau ngót từ cành để sớm thu hoạch.

Cách trồng rau ngót trong thùng xốp

Chuẩn bị:

- Lựa chọn khoảng 8 – 10 cành rau ngót vừa hóa nâu

- 2 thùng xốp, mỗi thùng có kích thước 40x60 cm.

- Rau ngót không kén đất nên bạn chỉ cần lựa chọn đất tơi xốp, đủ độ ẩm là được.

- Phân hữu cơ, phân chuồng, một chút rơm rạ

Cách làm:

Cành rau ngót đem cắt thành nhiều khúc, mỗi khúc dài khoảng 10cm. Để cành nơi khô thoáng khoảng 2 – 3 tiếng để vết cắt khô lại trước khi trồng.

Cho đất đã chuẩn bị vào thùng xốp, tưới thêm chút nước để tạo độ ẩm rồi cắm cành rau ngót vào. Lưu ý, bạn nên cắm sao cho 2/3 cành lún xuống đất, nghiêng khoảng 45 độ, khoảng cách giữa các cành là 5cm.

Sau đó vun chặt gốc, phủ một ít rơm rạ, phân hữu cơ và phân chuồng lên trên để giữ ẩm cho đất.

Cách chăm sóc cây rất đơn giản, bạn chỉ cần tưới nước đều đặn mỗi ngày hai lần cho cây vào sáng và chiều. Sau khoảng 7 - 10 ngày, khi cành cây bắt đầu mọc rễ và nảy chồi, bạn tiến hành vun đất vào gốc để giúp rễ bám đất, cây mọc thẳng.

Rau ngót sau khi trồng được khoảng 2 tháng thì bắt đầu thu hoạch. Bạn có thể dùng kéo để cắt ngang các nhánh cây hoặc trực tiếp tuốt lá trên cây. Sau khi thu hoạch đợt đầu tiên, khoảng 15 ngày sau cây sẽ cho ra lá non mới.

Sau mỗi đợt thu hoạch, bạn nên cắt tỉa các nhánh già, xới gốc nhằm tạo độ thông thoáng cho cây phát triển. Để cây cho năng suất cao hơn, bạn có thể bổ sung thêm phân hữu cơ. Mỗi vụ trồng rau ngót có thể thu hoạch kéo dài trong khoảng 4 – 5 năm.

Chúc bạn thành công với cách trồng rau ngót trong thùng xốp này nhé!