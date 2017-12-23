4 cách trồng hành lá tại nhà bằng chai nhựa, lõi giấy cực đơn giản, ăn cả năm không hết

Mẹo vặt trong bếp 23/12/2017 10:10

Chỉ bằng cách tận dụng những đồ dùng sẵn có, chị em có thể tự trồng hành lá tại nhà để ăn quanh năm.

Hành lá là gia vị quen thuộc không thể thiếu trong các món ăn. Với những vật dụng sẵn có như chai nhựa, lõi giấy, chậu đất… chị em có thể tự trồng hành tại nhà với phương pháp vô cùng đơn giản. Cách trồng này không cần nhiều dụng cụ và quy trình phức tạp nên sẽ không tốn kém chi phí hay mất quá nhiều thời gian để chăm sóc.

Còn chần chừ gì mà không bắt tay vào thực hiện ngay để nhanh chóng thu hoạch cả "vựa" hành lá phục vụ cho bữa cơm gia đình thôi nào!

Những cách trồng hành lá tại nhà

1. Trồng hành lá trong chai nhựa

Bạn chuẩn bị vài chai nhựa với nhiều dung tích khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng (chai 1 lít hay 5 lít đều được).

Dùng dao cắt phần đầu của chai, sau đó đục các lỗ nhỏ quanh chai sao cho những lỗ tròn này có kích thước đủ rộng để các nhánh lá có thể chui qua.

Đổ 1 lớp đất mùn, tơi xốp xuống đáy bình, lớp đất dày khoảng 5-7cm là được. Lần lượt xếp các củ hành xung quanh thành chai sao cho phần rễ hướng vào trong, phần ngọn hướng ra ngoài phía các lỗ tròn đã được tạo trước đó.

4 cách trồng hành lá tại nhà bằng chai nhựa, lõi giấy cực đơn giản, ăn cả năm không hết - Ảnh 1
Cách trồng hành lá trong chai nhựa rất đơn giản - Ảnh: Internet

Tưới nước bằng cách phun sương để tạo độ ẩm và đặt chai nhựa ở nơi có nhiều ánh sáng. Sau khoảng 1 tuần là bạn có thể thu hoạch hành lá để sử dụng.

2. Dùng lõi giấy vệ sinh

Chuẩn bị sẵn 8 – 10 lõi giấy vệ sinh rồi đổ đất mùn vào bên trong. Hành lá sau khi sử dụng phần ngọn, bạn giữ lại phần rễ khoảng 5cm để trồng cây mới.

Cắm ngập phần rễ hành lá đã chuẩn bị vào đất trong lõi giấy. Tưới một ít nước cho đất đủ ẩm và đặt ở nơi có đủ ánh sáng như bệ cửa sổ, ban công…

Chỉ trong vài ngày, hành lá sẽ bắt đầu mọc mầm và phát triển thành cây mới. Khi thu hoạch, cắt phần ngọn và để lại phần gốc, cây sẽ tiếp tục phát triển, cứ như vậy bạn sẽ có hành lá ăn quanh năm không hết.

4 cách trồng hành lá tại nhà bằng chai nhựa, lõi giấy cực đơn giản, ăn cả năm không hết - Ảnh 2

Tận dụng ngay lõi giấy vệ sinh để trồng hánh lá nhé! - Ảnh: Internet

3. Dùng chai thủy tinh

Nếu nhà bạn có nhiều chai thủy tinh thì có thể tận dụng để trồng hành lá trực tiếp trong chai. Hành lá sau khi dùng giữ lại phần gốc, cho gốc hành vào chai. Sau đó đổ nước vào trong sao cho mực nước đủ ngập toàn bộ phần rễ.

Để cây nhanh phát triển, bạn nên đặt chai ở nơi có nhiều ánh sáng, thường xuyên tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Sau khoảng 2 tuần, bạn có thể cắt hành lá để ăn rồi đấy!

4 cách trồng hành lá tại nhà bằng chai nhựa, lõi giấy cực đơn giản, ăn cả năm không hết - Ảnh 3

Trồng hành lá trong chai thủy tinh rất nhanh thu hoạch - Ảnh: Internet

4. Dùng chậu đất

Với cách trồng hành lá bằng chậu đất, bạn nên chuẩn bị những chậu có lỗ thoát nước dưới đáy để cây không bị ngập úng. Cho đất mùn tơi xốp vào bên trong rồi tưới một ít nước để tạo độ ẩm giúp cây nhanh phát triển.

Dùng phần rễ hành lá còn sót lại sau khi ăn để trồng, cắm phần rễ vào đất sao cho phần thân hành trên mặt đất còn khoảng 3cm. Tưới nước hàng ngày cho cây. Sau khoảng 1 tháng, bạn có thể bắt đầu thu hoạch hành lá để dùng dần.

4 cách trồng hành lá tại nhà bằng chai nhựa, lõi giấy cực đơn giản, ăn cả năm không hết - Ảnh 4

Trồng hành lá trong chậu đất sẽ giúp thu hoạch quanh năm - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với 4 cách trồng hành lá tại nhà này nhé!

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