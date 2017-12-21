Cách trồng su hào trong thùng xốp cực đơn giản, cho củ vừa to vừa ngọt

Mẹo vặt trong bếp 21/12/2017 15:59

Su hào chứa hàm lượng cao các dưỡng chất thiết yếu và mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Cách trồng su hào trong thùng xốp rất đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà.

Không cần vườn hay ban công rộng, chị em có thể tận dụng những thùng xốp để trồng su hào tại nhà.

Su hào chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, axit folic, kali, magiê, vitamin C… Những dưỡng chất này có tác dụng bảo vệ tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, tốt cho xương và da, giúp phòng ngừa cảm cúm hiệu quả.

Cách trồng su hào trong thùng xốp cực đơn giản, cho củ vừa to vừa ngọt - Ảnh 1
Su hào mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Su hào là loại củ có thể trồng nhiều vụ quanh năm, bí quyết trồng su hào dưới đây sẽ giúp bạn nhanh thu hoạch, cho củ vừa to vừa ngọt.

Cách trồng su hào trong thùng xốp

Chuẩn bị:

- Hạt giống: Hạt giống su hào có thể mua tại các cửa hàng bán hạt giống.

- Đất trồng: Lựa chọn loại đất thịt giàu dưỡng chất, tơi xốp, nhiều mùn. Bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò, vỏ trấu, xơ dừa, mùn hữu cơ…

- Chậu nhựa: Khoảng 2 – 3 chậu nhựa, đục sẵn lỗ dưới đáy để thoát nước

- Thùng xốp: 1 – 2 thùng xốp, mỗi thùng có kích thước 40x60cm. Tương tự chậu nhựa, bạn cũng đục lỗ dưới đáy thùng xốp để cây thoát nước, không bị ngập úng.

- Phân hữu cơ, phân bò

Cách trồng su hào trong thùng xốp cực đơn giản, cho củ vừa to vừa ngọt - Ảnh 2
Đục lỗ thùng xốp để cây dễ thoát nước - Ảnh: Internet

Cách trồng và chăm sóc su hào:

Trước khi gieo: Hạt giống lựa thật kỹ, bỏ đi những hạt lép, chỉ chọn những hạt to, tròn, đều nhau. Cho hạt giống vào ngâm với nước ấm ở nhiệt độ 40 độ C trong khoảng 15 phút.

Cách trồng su hào trong thùng xốp cực đơn giản, cho củ vừa to vừa ngọt - Ảnh 3

Lựa những hạt tròn đều để làm giống - Ảnh: Internet

Đợi đến khi lớp vỏ ngoài đã mềm thì vớt hạt giống ra, tiến hành gieo hạt vào chậu nhựa đã đổ sẵn đất. Khi hạt đã được gieo, bạn phủ thêm một lớp đất mỏng khoảng 0,5cm lên trên. Tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm giúp hạt nhanh nảy mầm.

Sau khoảng 1 tuần, những lá mầm đầu tiên bắt đầu nhú lên và phát triển thành cây con, chú ý tưới nước thường xuyên cho cây. Khoảng 20 ngày sau, cây con sẽ trở nên cứng cáp hơn và mọc những chiếc lá đầu tiên, bạn có thể chuyển cây con sang trồng trong thùng xốp.

Cách trồng su hào trong thùng xốp cực đơn giản, cho củ vừa to vừa ngọt - Ảnh 4

Trồng cây con trong chậu cho đến khi cứng cáp - Ảnh: Internet

Lưu ý, bạn chỉ nên trồng từ 2 - 3 cây con trong mỗi thùng xốp để cây có đủ diện tích phát triển. Tiếp đến, bạn cần tiến hành che phủ cho cây mới cấy trong khoảng 1 tuần.

Muốn cây cho năng suất cao, bạn nên chăm sóc cây thật cẩn thận. Tưới nước cho cây mỗi ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát. Khoảng 1 tuần sau khi cây bén rễ, bạn tiến hành bón lót đợt 1 bằng phân hữu cơ và phân bò. Cứ khoảng 20 ngày thì tiến hành bón đợt tiếp theo và thường xuyên nhổ cỏ, vun xới cho cây.

Cách trồng su hào trong thùng xốp cực đơn giản, cho củ vừa to vừa ngọt - Ảnh 5

Sau khoảng 1 thời gian chăm sóc, bạn đã có thể thu hoạch su hào - Ảnh: Internet

Sau khoảng 3 tháng chăm sóc, bạn có thể thu hoạch su hào bằng cách dùng dao cắt sát phía dưới phần thân củ gần rễ.

Chúc bạn thành công với cách trồng su hào trong thùng xốp này nhé!

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