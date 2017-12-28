Cách trồng củ cải đỏ đơn giản tại nhà, thu hoạch ngay chỉ sau 1 tháng

Vào bếp 28/12/2017 17:58

Củ cải đỏ (củ cải đường) được xem như "thần dược" giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Chỉ với cách làm cực đơn giản này, chị em có thể tự trồng củ cải đỏ tại nhà để thu hoạch và ăn quanh năm.

Củ cải đỏ chứa hàm lượng cao chất sắt, kali, magiê, axit folic… cùng các loại vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, thải độc cơ thể, ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, chị em có thể trồng củ cải đỏ mini để trang trí, làm cảnh và đặt ở ban công, thềm cửa sổ.

Cách trồng củ cải đỏ rất đơn giản, có thể trồng quanh năm và không cần tốn quá nhiều công sức để chăm sóc. Tuy nhiên, để củ cải đỏ phát triển và cho năng suất thu hoạch cao, bạn nên gieo trồng trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau.

Cách trồng củ cải đỏ đơn giản tại nhà, thu hoạch ngay chỉ sau 1 tháng - Ảnh 1
Củ cải đỏ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách trồng củ cải đỏ bằng chậu cực đơn giản tại nhà

Chuẩn bị:

- Hạt giống: Bạn có thể mua hạt giống tại chợ, cửa hàng hoặc siêu thị…

- Đất trồng: Chọn loại đất thịt, giàu chất dinh dưỡng. Trước khi gieo trồng, bạn nên phơi đất để làm tơi và loại bỏ sỏi, đá.

- Chuẩn bị 2 – 3 chậu cây, đục sẵn lỗ dưới đáy để thoát nước, tránh bị ngập úng.

- 1 khay nhựa

- Bông gòn

- Phân hữu cơ

Cách trồng:

Hạt giống củ cải lựa kỹ, chọn những hạt to tròn, đều nhau, bỏ đi hạt lép rồi đem ngâm trong nước ấm khoảng 4 - 5 tiếng để hạt nhanh nảy mầm.     

Chuẩn bị khay nhựa, xếp một lớp bông gòn đã làm ẩm vào khay, sau đó rải hạt giống vào, tiếp tục phủ thêm một lớp bông gòn ẩm khác lên trên. Đặt khay ở nơi râm mát, tránh ánh nắng. Khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì đem trồng ở trong chậu.

Cách trồng củ cải đỏ đơn giản tại nhà, thu hoạch ngay chỉ sau 1 tháng - Ảnh 2

Sau khi ươm mầm, bạn đem hạt trồng trong chậu đất - Ảnh: Internet

Cho đất trồng vào chậu, gieo hạt giống đã nảy mầm vào sâu dưới lớp đất khoảng nửa đốt ngón tay. Lưu ý, khoảng cách giữa các hạt phải đều nhau, mỗi hạt cách nhau từ 5 – 10 cm. Tưới thêm một chút nước để tạo độ ẩm.

Sau khoảng 1 tuần, hạt giống sẽ bắt đầu ra lá. Khi cây phát triển, cần thường xuyên quan sát chú ý để tỉa bớt cây con yếu. Muốn cây cho năng suất cao, bạn cần phải tưới nước và vun xới thường xuyên để đảm bảo cây nhận đủ dưỡng chất phát triển.

Cách trồng củ cải đỏ đơn giản tại nhà, thu hoạch ngay chỉ sau 1 tháng - Ảnh 3

Cách trồng củ cải đỏ rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Củ cải đỏ là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được sự ngập úng. Chính vì vậy, bạn chỉ nên tưới nước mỗi ngày một lần bằng bình phun sương để đảm bảo cây không bị thối gốc.

Sau khoảng 20 ngày chăm sóc, bạn tiến hành cắt bỏ những cây xấu, thấp, chậm phát triển. Chỉ khoảng 1 tháng sau khi gieo hạt, bạn có thể bắt đầu thu hoạch. Không nên thu hoạch quá muộn vì củ cải sẽ bị xơ và không còn giàu vitamin.

Bí quyết để củ cải đỏ đẹp, lớp vỏ không sần sùi là phủ một lớp rơm rạ ngay sau khi gieo để giữ độ ẩm ổn định cho cây.

Cách trồng củ cải đỏ đơn giản tại nhà, thu hoạch ngay chỉ sau 1 tháng - Ảnh 4

Chỉ sau 1 tháng, bạn đã có thể thu hoạch củ cải đỏ để dùng - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng củ cải đỏ cực đơn giản này tại nhà nhé!

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