Cách trồng tỏi cực nhanh tại nhà bằng chai nhựa, thành quả 10 ngày sau khiến chị em chỉ ước biết sớm hơn

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, tỏi còn là vị thuốc quý được dùng để phòng và chữa nhiều loại bệnh. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng tỏi tại nhà bằng cách tận dụng chai nhựa có sẵn, vừa an toàn lại tiết kiệm chi phí.
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Tỏi được ví như “tiên dược” trị bách bệnh nhờ chứa hàm lượng lớn chất kháng sinh allicin giúp chống lại các vi rút, vi khuẩn… gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, tỏi còn chứa nhiều chất chống viêm, canxi, phốt pho, magiê cùng hàm lượng vitamin dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
Chẳng cần vườn rộng hay ban công, bạn vẫn có thể tự trồng tỏi tại nhà bằng chai nhựa. Cách làm cũng rất đơn giản, bạn có thể thu hoạch tỏi sạch chỉ sau 10 ngày.
Cách trồng tỏi bằng chai nhựa cực đơn giản tại nhà
Nguyên liệu:
- 2 chai nhựa có dung tích khoảng 1,5 lít (Bạn có thể lựa chọn chai nhựa với nhiều dung tích khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng)
- Khoảng 20 tép tỏi tươi
- Đất mùn tơi xốp
Hướng dẫn trồng:
Tỏi đem tách thành từng tép nhỏ rồi bóc sạch vỏ, ngâm trong nước khoảng 10 – 12 tiếng trước khi trồng. Chú ý chỉ chọn những củ không bị sâu, thối.
Chai nhựa rửa sạch, lau khô rồi dùng dao cắt phần đầu, đục các lỗ nhỏ quanh thân chai sao cho những lỗ tròn này có kích thước đủ rộng để có thể trồng các tép tỏi.
Cho đất mùn vào trong chai, tưới một chút nước để tạo độ ẩm giúp tỏi dễ nảy mầm hơn. Sau đó, cắm các tép tỏi đã chuẩn bị vào lỗ đã đục sẵn trên chai.
Đặt chai nhựa ở nơi thoáng mát có đủ ánh sáng mặt trời để tỏi nhanh phát triển, nhất là trong những ngày thời tiết se lạnh. Thường xuyên tưới nước và bón phân cho cây để cho năng suất cao. Vài ngày sau khi trồng, mầm tỏi sẽ nhanh chóng nhú lên cao. Khi tỏi đã cứng cáp và đủ rễ, bạn có thể đem trồng trong chậu cây để dễ chăm sóc hơn. Nhớ thường xuyên tưới nước để cây đủ độ ẩm nhé!
Sau khi tỏi đã mọc hoa và thân bắt đầu duỗi thẳng thì tiến hành cắt ngồng tỏi để củ phát triển. Đừng vội vứt đi ngồng tỏi vì chúng có thể dùng để chế biến thành món xào rất hấp dẫn đấy!
Sau khoảng 10 ngày chăm sóc, bạn có thể bắt đầu thu hoạch tỏi để sử dụng. Để bảo quản được lâu, bạn nên đem phơi khô để dùng dần.
Bên cạnh việc dùng để chế biến món ăn, tỏi còn giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như giảm lượng cholesterol trong máu, điều trị bệnh tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cân… Đặc biệt, thường xuyên ăn tỏi sống còn giúp giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày đến 50% và giảm khoảng 34% nguy cơ ung thư trực tràng.
Chúc bạn thành công với cách trồng tỏi tại nhà cực đơn giản này nhé!