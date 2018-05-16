Cách trồng rau mầm bằng giấy ăn cực đơn giản tại nhà, thu hoạch mỏi tay không hết

Thay vì mua ngoài hàng, bạn nên tự trồng rau mầm tại nhà để đảm bảo an toàn. Bạn có thể lựa chọn các loại rau mầm dễ trồng tại nhà như rau mầm họ đậu (đậu xanh, đậu đen, đậu tương), rau mầm họ cải (củ cải đỏ, cải ngọt, rau cải bẹ)...

Rau mầm không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như chất chống oxy hóa, chất xơ cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe . Thường xuyên ăn rau mầm sẽ giúp làm chậm quá trình lão hoá, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Cách trồng rau mầm cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị vài tờ giấy ăn và một ít hạt giống là đã có thể bắt tay vào thực hiện ngay hôm nay. Chẳng cần đất trồng hay tốn công chăm sóc, cả gia đình bạn vẫn có rau sạch ăn quanh năm không hết.

- Giấy ăn

- Khay hoặc hộp nhựa

Nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Hạt giống đã chuẩn bị đem rửa sạch rồi ngâm trong nước ấm (2 sôi, 3 lạnh) khoảng vài tiếng để hạt nở đều. Nếu muốn đạt năng suất cao, bạn nên loại bỏ những hạt lép, sâu, nhỏ trước khi trồng, tránh tình trạng những hạt này không nảy mầm.

Chọn những hạt giống to, tròn đều, loại bỏ những hạt lép, sâu - Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào từng loại hạt giống mà thời gian ngâm khác nhau. Đối với hạt củ cải trắng hoặc đỏ thì nên ngâm khoảng 5-6 tiếng; riêng với hạt rau muống, hướng dương thì để 10-12 tiếng. Sau khi đã ngâm, bạn rửa hạt giống qua nước thêm một lần nữa.

Tiếp đến, bạn trải giấy ăn vào khay nhựa, tưới nước để làm ẩm giấy (có thể sử dụng bình phun sương) rồi gieo hạt lên phía trên, tiếp tục tưới nước đẫm hạt.

Sử dụng giấy ăn là cách đơn giản để trồng rau mầm được nhiều người áp dụng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình chăm sóc, bạn nên tưới nước cho rau mầm 1-2 lần mỗi ngày. Giai đoạn mầm rau nhú lên dần dần cũng là lúc lượng nước tưới cần nhiều hơn. Khoảng thời gian từ 1-3 ngày đầu, bạn nên để khay rau mầm trong bóng tối, sau đó có thể đặt khay trồng ở chỗ sáng hơn.

Rau mầm phát triển khá nhanh và không tốn thời gian chăm sóc, chỉ sau khoảng 1 tuần là chị em đã có thể thu hoạch và chế biến thành những món ăn ngon để cả gia đình cùng thưởng thức.

Lưu ý, không nên để rau mầm phát triển quá cao vì lúc này chúng đã mất đi những giá trị dinh dưỡng vốn có.

Thường xuyên ăn rau mầm sẽ rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách trồng rau mầm bằng giấy ăn cực đơn giản này tại nhà nhé!