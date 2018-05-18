Học ngay cách trồng dưa leo cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ làm đẹp mà chẳng tốn tiền mua

Mẹo vặt trong bếp 18/05/2018 11:32

Chẳng cần vườn rộng, bạn vẫn có thể tự trồng dưa leo (dưa chuột) sai trĩu quả tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây.

Dưa leo là thực phẩm quen thuộc, không chỉ có tác dụng thanh nhiệt mà còn là “mỹ phẩm thiên nhiên” được nhiều chị em yêu thích. Nhờ chứa hàm lượng lớn chất xơ, kali, magie mà dưa leo có tác dụng phòng và trị nhiều loại bệnh như táo bón, tim mạch, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.

Học ngay cách trồng dưa leo cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ làm đẹp mà chẳng tốn tiền mua - Ảnh 1
Dưa leo rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng loại quả này tại nhà để có thực phẩm sạch, ăn liền và đảm bảo sức khoẻ. Dưới đây là cách trồng dưa leo cực đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để nhanh chóng thu hoạch những quả dưa tươi ngon, mát ngọt:

Cách trồng dưa leo đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 50g hạt giống (có thể mua ở chợ, siêu thị…)

- 2 thùng xốp (mỗi thùng cao khoảng 15-20cm)

- 2-3 chậu cây (mỗi chậu có đường kính khoảng 30cm)

- Đất trồng: Chọn loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, đủ độ ẩm để cây phát triển nhanh và tốt (có thể chọn đất thịt nhẹ hoặc đất mùn hữu cơ)

- Phân bón: Phân bò, phân lân, phân NPK, vôi

- Chuẩn bị sẵn một ít dây nilon và que dài để làm dàn leo cho cây

Hướng dẫn thực hiện: 

Để cây cho năng suất cao, bạn nên trộn đất trồng và phân bò với nhau theo tỷ lệ 7:3. Sau đó, thêm vào 20g phân lân, 20g phân NPK, 50g vôi rồi tiếp tục trộn đều lại là được.

Học ngay cách trồng dưa leo cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ làm đẹp mà chẳng tốn tiền mua - Ảnh 2
Trộn đất trồng với phân bón để tăng dưỡng chất cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Thùng xốp rửa sạch rồi đục lỗ dưới đáy để cây thoát nước, không bị úng. Cho phần đất trồng đã chuẩn bị sẵn vào thùng xốp sao cho lớp đất dày khoảng 20-30cm là tốt nhất.

Bước tiếp theo là chuẩn bị cây con, bạn cho đất trồng đã trộn phân bón vào chậu cây. Hạt giống không cần ngâm ủ, chỉ cần lựa bỏ những hạt sâu, lép, chọn những hạt tròn đều rồi gieo trực tiếp vào chậu. Vùi hạt giống sâu dưới lớp đất khoảng 1cm, sau đó tiếp tục phủ một lớp đất lên trên. Tưới ẩm để hạt nhanh nảy mầm. Lưu ý, mỗi chậu chỉ nên gieo khoảng 5 - 7 hạt để cây đủ diện tích phát triển.

Học ngay cách trồng dưa leo cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ làm đẹp mà chẳng tốn tiền mua - Ảnh 3
Chuẩn bị cây con bằng cách gieo hạt giống vào mỗi chậu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 10 ngày, hạt giống sẽ phát triển thành cây con, bạn có thể cấy hoặc tỉa bỏ những cây thừa, chỉ để lại 1 - 3 cây mỗi chậu. Khi cây dần trở nên cứng cáp hơn, bạn bắt đầu chuyển những cây con này sang thùng xốp.

Học ngay cách trồng dưa leo cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ làm đẹp mà chẳng tốn tiền mua - Ảnh 4
Khi cây đã cứng cáp thì chuyển qua thùng xốp và làm giàn để cây leo lên - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này bạn bạn cần buộc dây và cắm que vào thùng xốp để khi cây lớn có thể dễ dàng leo lên. Mỗi ngày bạn tưới nước cho cây 1-2 lần, sau khoảng 40 ngày từ khi trồng cây con, bạn có thể bắt đầu thu hoạch và thưởng thức những quả dưa leo sạch, tươi ngon.

Học ngay cách trồng dưa leo cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ làm đẹp mà chẳng tốn tiền mua - Ảnh 5
Chẳng mấy chốc bạn đã có cả vườn dưa leo sai trĩu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thanh công với cách trồng dưa leo cực đơn giản này tại nhà nhé!

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