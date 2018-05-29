Cách trồng nghệ cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ thu hoạch để làm đẹp da, giảm cân

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe , nghệ còn được nhiều chị em tin dùng vì khả năng hỗ trợ giảm cân và cải thiện các vấn đề về da từ sâu bên trong. Thường xuyên sử dụng nghệ sẽ giúp giảm sẹo, làm mờ vết thâm, giúp da trắng hồng, mịn màng và đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa.

Nghệ chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp kháng khuẩn, chống viêm, khử trùng rất tốt, đặc biệt có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Các dưỡng chất khác trong loại gia vị đặc biệt này còn giúp điều trị đau dạ dày, giảm đau nhức xương khớp, bảo vệ tim mạch…

- Vài củ nghệ giống (nên lựa những củ to, không có sâu bệnh, không bị dập nát)

Cách trồng nghệ khá đơn giản, bạn có thể tự thực hiện tại nhà để thu hoạch và sử dụng:

- 3 chậu nhựa (mỗi chậu có đường kính khoảng 15cm-20cm, sâu khoảng 25-30cm)

- Đất trồng tơi xốp, nhiều mùn

- Phân hữu cơ, vỏ trấu, xơ dừa…

Hướng dẫn thực hiện:

Đục lỗ dưới đáy chậu để khi trồng dễ thoát nước, không bị ngập úng. Đất trồng trộn đều với phân hữu cơ, vỏ trấu và xơ dừa theo tỷ lệ 1:1.

Đổ đất trồng đã chuẩn bị vào chậu, đào hố sâu khoảng 20cm rồi đặt củ nghệ giống vào, mỗi chậu chỉ nên trồng một củ để cây đủ diện tích phát triển. Sau đó phủ một lớp đất mỏng và rơm rạ lên phía trên, tưới một ít nước để đất đủ độ ẩm giúp nghệ nhanh nảy mầm.

Đất trồng trộn phân bón nhiều dưỡng chất sẽ giúp củ nghệ nhanh nảy mầm - Ảnh minh họa: Internet

Sau một tuần, nghệ bắt đầu nhú ra khỏi mặt đất, bạn tiến hành kiểm tra thường xuyên để xử lý các mầm hỏng. Nếu phát hiện cây thối thì phải kịp thời thay cây mới.

Thường xuyên tưới nước để giữ độ ẩm cho cây, tháng đầu tiên là quan trọng nhất. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không để nghệ bị ngập úng dẫn dến chết cây.

Nên thường xuyên tưới nước cho cây mỗi ngày 2 lần - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 20-25 ngày, cây nghệ đã có khoảng 6 lá thì bón lọt đợt đầu tiên bằng phân hữu cơ để củ phát triển tốt. Tiếp đến, bạn cần tiến hành vun gốc nhằm tạo độ xốp cho đất, kích thích cây phát triển nhanh. Khoảng 1 tháng lại tiến hành bón thúc cho nghệ 1 lần.

Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng nghệ tại nhà để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi cây không còn mọc lá non, các lá già bắt đầu khô lại và ngả màu vàng nhạt, vỏ củ nghệ ngả màu vàng sẫm, da đã bắt đầu bóng là lúc bạn có thể thu hoạch và sử dụng.

Khi đào lấy củ, chú ý nhẹ tay để tránh làm trầy củ tạo vết thương, sâu bệnh dễ xâm nhập.

Chúc bạn thành công với cách trồng nghệ cực đơn giản này tại nhà nhé!