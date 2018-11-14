Chị em thi nhau học cách trồng cây lược vàng trong nhà để vừa thanh lọc không khí vừa tận dụng làm thuốc

Mẹo vặt trong bếp 14/11/2018 17:40

Cây lược vàng không chỉ được trồng để làm cảnh mà nó còn được dùng như một vị thuốc nhờ chứa nhiều thành phần có khả năng điều trị bệnh. Cách trồng loại cây này cũng rất đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay để trang trí nhà cửa, giúp thanh lọc không khí.

Theo Đông y, cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, hóa đờm, hoạt huyết, cầm máu, làm lành vết thương. Bên cạnh đó, nó còn được dùng để làm thuốc chữa loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị các khối u trong cơ thể…

Theo nhiều nghiên cứu, cây lược vàng có chứa các hoạt chất như flanovoid, steroid, quercetin… cùng nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, quercetin có tác dụng chống oxy hóa tế bào, ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức bền thành mạch.

Chị em thi nhau học cách trồng cây lược vàng trong nhà để vừa thanh lọc không khí vừa tận dụng làm thuốc - Ảnh 1
Cây lược vàng không chỉ lọc sạch không khí mà còn dùng để làm thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, hoạt chất steroid - phytosterol có hoạt tính estrogen giúp diệt khuẩn, thanh lọc không khí trong phòng, giải phóng một số chất có ích cho việc điều trị các bệnh đường hô hấp. Loại cây này còn chứa nhiều kaempferol có tác dụng kháng viêm, tăng đào thải nước tiểu, điều trị viêm nhiễm, dị ứng, bệnh đường tiết niệu…

Thay vì mua cây được trồng sẵn ở các cửa hàng, bạn có thể tự trồng tại nhà để trang trí nhà cửa, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Dưới đây là cách trồng cây lược vàng tại nhà:

Cách trồng cây lược vàng cực đơn giản tại nhà

Cây lược vàng không quá kén đất trồng nhưng nếu muốn cây phát triển tốt, bạn nên chọn đất giàu dinh dưỡng, có đủ độ ẩm và khả năng thoát nước tốt. Bạn có thể áp dụng 2 cách trồng cực đơn giản sau:

- Cách thứ nhất: Bạn dùng ngọn cây lược vàng được cắt rời đem ngâm vào chậu nước sao cho ngập hoàn toàn. Sau khoảng 7 -10 ngày, khi cây đã mọc rễ thì đem ra trồng trong chậu đất.

Chị em thi nhau học cách trồng cây lược vàng trong nhà để vừa thanh lọc không khí vừa tận dụng làm thuốc - Ảnh 2
Cách trồng cây lược vàng khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

- Cách thứ hai: Đem ngọn cây sau khi cắt rời trồng ngay vào chậu rồi tưới nước để làm ẩm. Sau đó dùng túi ni-lông đen phủ kín chậu cây trong 3 – 4 ngày, để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng. Sau khoảng thời gian này, bạn lấy túi ni-lông ra và đặt cây ở nơi có ánh sáng, tưới nước cho cây mỗi ngày.

Cây lược vàng rất ít sâu bệnh và dễ chăm sóc nên bạn sẽ không phải mất quá nhiều công sức. Loại cây này ưa đất ẩm nên bạn cần lưu ý phải tưới nước hằng ngày, tốt nhất là từ 5 đến 6 giờ chiều. Ngoài ra, bạn nên đặt chậu cây ở nơi có ánh nắng nhưng không quá gắt vì cây có thể bị héo và chết.

Chúc bạn thành công với cách trồng cây lược vàng cực đơn giản này nhé!

Cách trồng hành tây – ‘thần dược’ trị bách bệnh tại nhà cực đơn giản, chị em hãy áp dụng ngay

Cách trồng hành tây – ‘thần dược’ trị bách bệnh tại nhà cực đơn giản, chị em hãy áp dụng ngay

Hành tây là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng hành tây tại nhà với cách làm cực đơn giản sau.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trồng cây lược vàng cây lược vàng cây lược vàng có tác dụng gì công dụng của cây lược vàng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?