Chị em thi nhau học cách trồng cây lược vàng trong nhà để vừa thanh lọc không khí vừa tận dụng làm thuốc

Cây lược vàng không chỉ được trồng để làm cảnh mà nó còn được dùng như một vị thuốc nhờ chứa nhiều thành phần có khả năng điều trị bệnh. Cách trồng loại cây này cũng rất đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay để trang trí nhà cửa, giúp thanh lọc không khí.

Theo Đông y, cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, hóa đờm, hoạt huyết, cầm máu, làm lành vết thương. Bên cạnh đó, nó còn được dùng để làm thuốc chữa loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị các khối u trong cơ thể… Theo nhiều nghiên cứu, cây lược vàng có chứa các hoạt chất như flanovoid, steroid, quercetin… cùng nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, quercetin có tác dụng chống oxy hóa tế bào, ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức bền thành mạch.

Cây lược vàng không chỉ lọc sạch không khí mà còn dùng để làm thuốc - Ảnh minh họa: Internet Trong khi đó, hoạt chất steroid - phytosterol có hoạt tính estrogen giúp diệt khuẩn, thanh lọc không khí trong phòng, giải phóng một số chất có ích cho việc điều trị các bệnh đường hô hấp. Loại cây này còn chứa nhiều kaempferol có tác dụng kháng viêm, tăng đào thải nước tiểu, điều trị viêm nhiễm, dị ứng, bệnh đường tiết niệu… Thay vì mua cây được trồng sẵn ở các cửa hàng, bạn có thể tự trồng tại nhà để trang trí nhà cửa, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Dưới đây là cách trồng cây lược vàng tại nhà:

Cách trồng cây lược vàng cực đơn giản tại nhà Cây lược vàng không quá kén đất trồng nhưng nếu muốn cây phát triển tốt, bạn nên chọn đất giàu dinh dưỡng, có đủ độ ẩm và khả năng thoát nước tốt. Bạn có thể áp dụng 2 cách trồng cực đơn giản sau: - Cách thứ nhất: Bạn dùng ngọn cây lược vàng được cắt rời đem ngâm vào chậu nước sao cho ngập hoàn toàn. Sau khoảng 7 -10 ngày, khi cây đã mọc rễ thì đem ra trồng trong chậu đất. Cách trồng cây lược vàng khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet - Cách thứ hai: Đem ngọn cây sau khi cắt rời trồng ngay vào chậu rồi tưới nước để làm ẩm. Sau đó dùng túi ni-lông đen phủ kín chậu cây trong 3 – 4 ngày, để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng. Sau khoảng thời gian này, bạn lấy túi ni-lông ra và đặt cây ở nơi có ánh sáng, tưới nước cho cây mỗi ngày. Cây lược vàng rất ít sâu bệnh và dễ chăm sóc nên bạn sẽ không phải mất quá nhiều công sức. Loại cây này ưa đất ẩm nên bạn cần lưu ý phải tưới nước hằng ngày, tốt nhất là từ 5 đến 6 giờ chiều. Ngoài ra, bạn nên đặt chậu cây ở nơi có ánh nắng nhưng không quá gắt vì cây có thể bị héo và chết. Chúc bạn thành công với cách trồng cây lược vàng cực đơn giản này nhé!

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