Theo nhiều nghiên cứu, hành tây rất giàu allicin, chất xơ, vitamin C... và có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, nhờ đó giúp tiêu diệt các vi khuẩn lây nhiễm, ngăn ngừa ung thư, giảm cholesterol trong cơ thể…

Không chỉ là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn, hành tây còn chứa hàm lượng lớn dưỡng chất có tác dụng tăng cường miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Với những tác dụng tuyệt vời này, chắc hẳn bạn sẽ muốn trồng ngay 1 cây hành tây trong nhà để sử dụng khi cần, nhất là trong thời tiết giao mùa. Dưới đây là cách trồng hành tây cực đơn giản tại nhà mà bạn có thể thực hiện ngay:

- Đất trồng: Để cây cho năng suất cao, bạn nên chọn các loại đất tơi xốp hoặc đất thịt nhẹ tơi xốp, có khả năng thoát nước và giữ ẩm tốt…

- 2-3 thùng xốp (bạn có thể tận dụng bao xi măng hoặc chậu nhựa đều được)

- Phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa…

Hướng dẫn thực hiện:

Đất trồng bạn nên tiến hành trộn với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa… để cung cấp thêm dưỡng chất cho cây nhanh phát triển. Thùng xốp đục lỗ nhỏ dưới đáy để cây dễ thoát nước rồi đổ đất trồng vào.

Tiến hành trộn với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa… để cung cấp thêm dưỡng chất cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Hạt giống hành tây đem ngâm ủ qua đêm để hạt nứt nhanh rồi mới đem gieo trồng. Sau khi gieo, bạn phủ một lớp đất mỏng lên phía trên rồi dùng rơm rạ phủ đều luống và tưới nước tạo độ ẩm.

Mỗi ngày, bạn cần phải tưới đều đặn 1-2 lần để đảm bảo đất luôn đủ độ ẩm giúp hạt có điều kiện tốt để nảy mầm. Khi cây cao khoảng 3-5cm thì tiến hành tỉa bớt những cây không đạt tiêu chuẩn, cây phát triển kém, sâu bệnh… chỉ để khoảng cách giữa các cây khoảng 15cm.

Hành tây là loại cây chịu hạn kém nên thường xuyên phải tưới nước giữ ẩm cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 40-50 ngày, cây sẽ cho ra 4-5 lá, lúc này bạn cho phân chuồng vào rạch và trộn đều với đất, phủ lên trên. Giai đoạn này, bạn vẫn cần chăm chỉ tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát cho cây.

Sau khi phát triển cây con được 10 ngày, bạn bắt đầu thực hiện bón lót bằng phân hữu cơ, phân bò, phân dê, phân trùn quế… để tăng năng suất. Cứ khoảng 15-20 ngày lại bón đợt tiếp theo cho cây. Mỗi lần bón phân, bạn kết hợp với việc vun xới và làm cỏ.

Sau một thời gian chăm sóc, bạn đã có thể thu hoạch hành tây sạch để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây sau khi gieo trồng khoảng 3-4 tháng là có thể bắt đầu thu hoạch. Ngoài ra còn có cách trồng hành tây trong cốc nước vừa làm cảnh vừa phòng bệnh. Chúc bạn thành công với cách trồng hành tây cực đơn giản này tại nhà nhé!