Cách trồng hành tây – ‘thần dược’ trị bách bệnh tại nhà cực đơn giản, chị em hãy áp dụng ngay

Mẹo vặt trong bếp 12/11/2018 17:03

Hành tây là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng hành tây tại nhà với cách làm cực đơn giản sau.

Không chỉ là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn, hành tây còn chứa hàm lượng lớn dưỡng chất có tác dụng tăng cường miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Theo nhiều nghiên cứu, hành tây rất giàu allicin, chất xơ, vitamin C... và có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, nhờ đó giúp tiêu diệt các vi khuẩn lây nhiễm, ngăn ngừa ung thư, giảm cholesterol trong cơ thể…

Cách trồng hành tây – ‘thần dược’ trị bách bệnh tại nhà cực đơn giản, chị em hãy áp dụng ngay - Ảnh 1
Hành tây chứa hàm lượng lớn dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Với những tác dụng tuyệt vời này, chắc hẳn bạn sẽ muốn trồng ngay 1 cây hành tây trong nhà để sử dụng khi cần, nhất là trong thời tiết giao mùa. Dưới đây là cách trồng hành tây cực đơn giản tại nhà mà bạn có thể thực hiện ngay:

Cách trồng hành tây cực đơn giản tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Hạt giống: Bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng nông sản hoặc siêu thị

- Đất trồng: Để cây cho năng suất cao, bạn nên chọn các loại đất tơi xốp hoặc đất thịt nhẹ tơi xốp, có khả năng thoát nước và giữ ẩm tốt…

- 2-3 thùng xốp (bạn có thể tận dụng bao xi măng hoặc chậu nhựa đều được)

- Phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa…

Hướng dẫn thực hiện:

Đất trồng bạn nên tiến hành trộn với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa… để cung cấp thêm dưỡng chất cho cây nhanh phát triển. Thùng xốp đục lỗ nhỏ dưới đáy để cây dễ thoát nước rồi đổ đất trồng vào.

Cách trồng hành tây – ‘thần dược’ trị bách bệnh tại nhà cực đơn giản, chị em hãy áp dụng ngay - Ảnh 2
Tiến hành trộn với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa… để cung cấp thêm dưỡng chất cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Hạt giống hành tây đem ngâm ủ qua đêm để hạt nứt nhanh rồi mới đem gieo trồng. Sau khi gieo, bạn phủ một lớp đất mỏng lên phía trên rồi dùng rơm rạ phủ đều luống và tưới nước tạo độ ẩm.

Mỗi ngày, bạn cần phải tưới đều đặn 1-2 lần để đảm bảo đất luôn đủ độ ẩm giúp hạt có điều kiện tốt để nảy mầm. Khi cây cao khoảng 3-5cm thì tiến hành tỉa bớt những cây không đạt tiêu chuẩn, cây phát triển kém, sâu bệnh… chỉ để khoảng cách giữa các cây khoảng 15cm.

Cách trồng hành tây – ‘thần dược’ trị bách bệnh tại nhà cực đơn giản, chị em hãy áp dụng ngay - Ảnh 3
Hành tây là loại cây chịu hạn kém nên thường xuyên phải tưới nước giữ ẩm cho cây - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng 40-50 ngày, cây sẽ cho ra 4-5 lá, lúc này bạn cho phân chuồng vào rạch và trộn đều với đất, phủ lên trên. Giai đoạn này, bạn vẫn cần chăm chỉ tưới nước ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát cho cây.

Sau khi phát triển cây con được 10 ngày, bạn bắt đầu thực hiện bón lót bằng phân hữu cơ, phân bò, phân dê, phân trùn quế… để tăng năng suất. Cứ khoảng 15-20 ngày lại bón đợt tiếp theo cho cây. Mỗi lần bón phân, bạn kết hợp với việc vun xới và làm cỏ.

Cách trồng hành tây – ‘thần dược’ trị bách bệnh tại nhà cực đơn giản, chị em hãy áp dụng ngay - Ảnh 4
Sau một thời gian chăm sóc, bạn đã có thể thu hoạch hành tây sạch để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây sau khi gieo trồng khoảng 3-4 tháng là có thể bắt đầu thu hoạch. Ngoài ra còn có cách trồng hành tây trong cốc nước vừa làm cảnh vừa phòng bệnh. Chúc bạn thành công với cách trồng hành tây cực đơn giản này tại nhà nhé!

Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da

Cách trồng cà rốt cực đơn giản tại nhà giúp chị em thu hoạch mỏi tay không hết, tha hồ ép lấy nước uống đẹp da

Cà rốt là thực phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, làn da cũng như vóc dáng. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự trồng thực phẩm này tại nhà với cách làm cực đơn giản sau.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trồng hành tây cách trồng rau củ tại nhà mẹo làm vườn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 22 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?