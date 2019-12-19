5 cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi mà vẫn thơm, ngon, dẻo cho ngày tết

Công thức này phù hợp với những người không có nhiều thời gian để chuẩn bị đa dạng nguyên liệu mà vẫn muốn thưởng thức hương vị của mứt cà rốt.

Thông thường, nước vôi trong là nguyên liệu được sử dụng rất phổ biến khi làm mứt cà rốt để tạo độ dai, dẻo và lên màu đẹp cho các sợi mứt. Tuy nhiên, nước vôi trong khá khó kiếm và nếu ăn nhiều mứt làm có nước vôi trong sẽ không tốt cho sức khỏe , đặc biệt là với trẻ em. Vậy cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi mà vẫn thơm, ngon, dẻo như thế nào? Dưới đây là 3 công thức bạn có thể tham khảo.

Trước khi tiến hành làm mứt, bạn cần rửa cà rốt thật sạch, lưu ý chọn những củ cà rốt tươi, chín để có độ giòn, các bước tiến hành như sau:

Nguyên liệu của công thức này rất đơn giản, sẵn có ngay trong căn bếp của bạn: 1kg-1.5kg cà rốt, 500g đường tinh luyện, 1 thìa cà phê muối. Ngoài ra, bạn nhớ chuẩn bị các dụng cụ để phục vụ cho quá trình làm mứt, bao gồm: nồi, chảo chống dính, rổ, dụng cụ gọt vỏ và nạo sợi cà rốt.

Bước 1: Gọt bỏ vỏ và nạo cà rốt ra thành sợi dài và độ dày tùy theo nhu cầu.

Nạo cà rốt thành từng sợi theo độ dài và độ dày tùy thuộc nhu cầu - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 2: Cho cà rốt và muối vào nồi nước vừa đủ và đun đến khi sôi, để tầm 1-2 phút rồi vớt ra, tráng qua nước lạnh rồi đựng vào rổ để cho ráo nước.

Bước 3: Cho toàn bộ sợi cà rốt vào một chiếc tô hoặc âu to rồi đổ đường trắng vào, ướp và để khoảng 3-4 tiếng để đường ngấm đều.

Ướp cà rốt với đường trong vài tiếng cho ngấm - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 4: Cho cà rốt đã ngấm đường lên chảo chống dính nóng và đảo đều tay. Bạn nên để lửa nhỏ vừa phải để tránh bị cháy, đảo đến khi sợi cà rốt săn lại, đường khô và chuyển thành bột màu trắng bám đều bên ngoài sợi mứt thì bắc ra và để nguội sau đó cho vào bảo quản trong hộp kín.

Đảo đến khi sợi cà rốt săn lại thì bắc ra và để nguội, có thể bày ra đĩa ăn luôn hoặc cho vào hộp bảo quản - Ảnh minh họa: Internet.

2. Công thức làm mứt cà rốt dừa thơm ngon không sử dụng nước vôi trong

Mứt cà rốt dừa sẽ là món khoái khẩu của nhiều gia đình, đặc biệt là vào dịp Tết. Loại mứt này vừa có vị ngọt bùi của cà rốt, mùi thơm và béo của dừa, tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn.

Nguyên liệu làm mứt cà rốt dừa

Cà rốt: 500g-600g.

Dừa nạo: 100g-150g.

1 quả cam vàng (cam đường).

Đường tinh luyện: 150g.

Syrup đường

Mật ong

Cách làm mứt cà rốt dừa không cần nước vôi trong

Bạn cần lưu ý chọn nguyên liệu như sau: cà rốt chín và tươi, giòn, dừa không quá non cũng không nên già để tạo độ thơm vừa tới. Sau đó, bạn rửa sạch, nạo vỏ cà rốt, nạo thành từng sợi nhỏ, ngắn và mỏng. Cam bạn nạo lấy phần vỏ, dừa cũng làm tương tự.

Bào cà rốt và cam thành sợi thật nhỏ - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: ướp cà rốt với đường, syrup bằng một chiếc tô lớn trong vòng khoảng 2 tiếng để các nguyên liệu ngấm hoàn toàn.

Bước 2: Cho hỗn hợp vừa ướp vào một chiếc chảo sâu lòng để sên mứt, lưu ý để lửa nhỏ. Bạn đảo đều tay cho đến khi đường sánh lại thì vặn lửa nhỏ hơn.

Đảo mứt thật đều tay đến khi đường sánh lại - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 3: Kế tiếp, bạn cho mật ong và vỏ cam vào và tiếp tục đảo cho đến khi vỏ cam và mật ong hòa quyện vào cà rốt thì tắt bếp.

Bước 4: Khi mứt vẫn còn nóng thì bạn dùng tay viên thành từng viên mứt tròn và lăn qua sợi dừa nạo để dừa bám vào bên ngoài, tạo nên những viên mứt cà rốt dừa thơm ngon và bắt mắt.

Dùng tay làm thành các viên mứt tròn rồi lăn qua dừa bào - Ảnh minh họa: Internet.

3.Cách làm mứt cà rốt không cần dùng nước vôi trong, thay thế bằng phèn chua

Phèn chua sẽ là nguyên liệu thay thế rất tốt cho nước vôi trong vì khá dễ kiếm và không gây hại cho sức khỏe. Món mứt cà rốt làm có phèn chua cũng khá dễ làm và thơm ngon.

Nguyên liệu làm mứt cà rốt phèn chua

Để chuẩn bị cho món mứt cà rốt này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Cà rốt: 1kg.

Đường tinh luyện: 400g-500g.

Vani, phèn chua (khoảng 15g).

Các bước làm mứt cà rốt phèn chua

Các nguyên liệu bạn lưu ý chọn như hướng dẫn có trong hai công thức ở trên. Nhưng trong cách làm mứt cà rốt phèn chua, bạn sẽ cắt cà rốt thành từng khoanh dày khoảng tối đa là 4mm và tỉa hoa cà rốt để sau khi hoàn thành, bạn sẽ có những miếng mứt đẹp mắt.

Cắt và tỉa hoa cà rốt thành các miếng khoảng 4mm - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 1: Đun sôi khoảng 2 lít nước rồi cho phèn chua vào, sau đó bạn cho cà rốt vào luộc trong khoảng vài phút rồi vớt ra xả sạch phèn chua bằng nước lạnh.

Bước 2: Ướp cà rốt với đường trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để đường ngấm vào từng miếng.

Bước 3: Cho cà rốt lên trên chảo nóng và đảo đều tay cho đến khi miếng mứt săn lại, đường quánh lại thì bạn tắt bếp và cho thêm ống vani vào đảo cho ngấm đều thì dừng lại. Miếng mứt cà rốt làm có phèn chua sẽ dẻo, dai, thơm ngon và vẫn giữ được vị ngọt bùi đặc trưng của cà rốt.

Mứt cà rốt làm sử dụng phèn chua thơm ngon, đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet.

4. Cách làm mứt cà rốt bằng lò vi sóng.

Nguyên liệu

- 1kg cà rốt tươi củ to vừa phải

- 700g đường cát trắng

- 2 bát con nhỏ nước vôi trong

- 1 cục phèn chua cỡ nhỏ

- 5 ống vani

Các dụng cụ thực hiện bao gồm chảo chống dính, đũa, rổ nhựa, tô trộn lớn và lò vi sóng

Chọn cà rốt tươi là mấu chốt giúp món mứt cà rốt thơm ngon hơn

Sử dụng lò vi sóng làm mứt cà rốt giúp cho mứt sau khi làm khô và giòn hơn. Đồng thời, đây cũng là cách giúp quá trình làm mứt cà rốt được diễn ra nhanh chóng hơn, giúp các bà nội trợ không cần phải đứng canh ở bếp quá lâu để sên mứt.

Bước 1: Sơ chế cà rốt trước khi làm

Cà rốt sau khi mua về cần được rửa sạch những đất cát bám vào vỏ, sau đó đem nạo bỏ phần vỏ, cắt bỏ cuống và ngâm khoảng 15 phút với nước muối loãng.

Có thể cắt tỉa cà rốt thành các lát hoa dày khoảng 0.3 đến 0.5cm hoặc thái khúc dài như khoai tây chiên hay bào mỏng thành các miếng dài như mứt dừa đều được.

Sau đó, đem ngâm cà rốt đã thái với 2.5 lít nước, đổ vào đó 2 bát con nước vôi trong và thêm vài hạt muối tinh. Khi thái cà rốt tới đâu thì ngâm ngay vào nước vôi trong đến đó để giúp cà rốt khi làm mứt luôn giòn, không chảy nước.

Ngâm cà rốt trong nước vôi trong ít nhất 2 tiếng rồi vớt ra, rửa sạch với nước lạnh khoảng 2-3 lần nữa cho sạch mùi hôi của vôi. Cuối cùng, vớt ra rổ để ráo nước.

Nước vôi trong giúp miếng mứt cà rốt giòn hơn khi thưởng thức

Bước 2: Tiến hành ướp và sên mứt cà rốt

Cà rốt sau khi đã được sơ chế xong thì bắt đầu tiến hành các bước chế biến mứt. Đặt một nồi nước khoảng 2 lít lên bếp, thả phèn chua vào rồi đun sôi. Khi nước sôi thì đổ toàn bộ cà rốt vào nồi, vặn lửa lớn để trụng sơ cà rốt khoảng 1 phút rồi vớt ra, thả vào chậu nước đá để cà rốt không bị nhũn, sau đó vớt ra rổ để ráo nước.

Khi cà rốt đã khô mới tiến hành ướp cà rốt với đường cát trắng. Xếp lần lượt 1 lớp cà rốt đến 1 lớp đường xen kẽ đến khi lớp cuối cùng bên trên là đường. Ướp như vậy trong khoảng 2 giờ cho đường thấm vào cà rốt đến khi thấy đường chảy nước ra là được. Lưu ý trong quá trình ướp thỉnh thoảng cần đảo đều để toàn bộ cà rốt ngấm đẫm đường.

Phần sên mứt cà rốt đòi hỏi người làm phải kiên trì. Bắc chảo lên bếp, đun cho nóng và khô chảo, sau đó vặn lửa thật nhỏ, đổ mứt cà rốt và vani vào rồi tiến hành đảo đều tay cho ngấm. Bước này cần chú ý đảo liên tục để đường thấm đều vào từng miếng mứt, không vặn lửa to vì có thể khiến mứt cà rốt cháy khét. Do đó, cần kiên nhẫn thực hiện đến khi nào bên ngoài miếng mứt cà rốt được bao phủ bởi một lớp đường trắng cứng cáp mới đạt.

Quy trình sên mứt cà rốt đòi hỏi người thực hiện phải thật kiên nhẫn

Bước 3: Sấy khô mứt cà rốt

Bật lò vi sóng khoảng 1 phút trước khi bỏ mứt cà rốt vào để lò nóng. Sau đó, xếp mứt cà rốt vào khay và sấy lửa nhỏ khoảng 1-2 phút cho miếng cà rốt khô và teo lại một chút. Bước này giúp cho cà rốt khô se hơn và không bị chảy nước nếu chẳng may có không khí lọt vào.

Sấy khô cà rốt bằng lò vi sóng giúp món mứt bảo quản được tốt hơn

Cuối cùng, đợi mứt cà rốt nguội rồi cất vào túi nilon hoặc lọ thủy tinh kín, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

5. Cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo.

Thay vì sử dụng nước vôi trong bạn có thể thay bằng nước vo gạo để sử dụng.

Nguyên liệu cho cách làm mứt cà rốt bằng nước vo gạo

- Cà rốt củ to: 1kg (Chọn cà rốt loại sáng màu, cứng chắc và thân trơn láng)

- Đường cát trắng: 500gram.

- Hương vani: 1 ống.

- Phèn chua: 50gram.

Nước vo gạo

Các bước thực hiện.

Bước 1: Cà rốt thái lát

Rửa sạch cà rốt và cạo vỏ bên ngoài

Rửa sạch cà rốt và cạo vỏ bên ngoài. Cắt cà rốt thành miếng vừa ăn có độ dày chừng 0,5cm.

Cà rốt thái lát

Tỉa cà rốt thành hình cánh hoa.

Tỉa cà rốt thành hình cánh hoa

Bước 2: Đun cà rốt với nước phèn chua

- Với cách làm mứt cà rốt nhanh, trước khi luộc qua cà rốt, nên ngâm vài phút với nước vo gạo.

- Đun một nồi nước sôi rồi cho vào vài cục phèn chua, khuấy đều cho tan hết. Sau đó, cho cà rốt vào đun sôi. Cà rốt làm mứt không nên luộc chín quá vì sẽ không giữ được chất và miếng mứt sẽ bớt ngon.

- Đun trong chừng 4 phút thì tắt bếp.

Cà rốt làm mứt không nên luộc chín quá vì sẽ không giữ được chất và miếng mứt sẽ bớt ngon

- Vớt cà rốt đã luộc sơ ra ngoài rổ và xả kỹ với nước lạnh để cà rốt sạch hết nước phèn chua và để cho thật ráo nước.

Bước 3: Sên cà rốt với đường

- Sên cà rốt với đường theo tỷ lệ: 1kg cà rốt và 1 kg đường. Đặt chảo lớn lên bếp, đổ đường vào trong khoảng 100ml nước rồi đun sôi.

Sên cà rốt với đường

- Chờ cho đường trong chảo tan chảy hết hơi đặc sánh thì cho cà rốt và đun với lửa nhỏ vừa kết hợp đảo đều tay.

Chờ cho đường trong chảo tan chảy hết hơi đặc sánh thì cho cà rốt và đun với lửa nhỏ

- Khi nước đường trong chảo đã cạn bớt, ta vặn lửa liu riu và cho vani vào và rồi rắc đều vào chảo.

Đảo thật đều cho đến khi đường bám đều vào từng miếng cà rốt

- Tiếp tục đảo thật đều cho đến khi đường bám đều vào từng miếng cà rốt.

Bước 4: Hoàn thành món mứt cà rốt

- Khi thấy đường bám đều trên thành chảo và cà rốt thì tắt bếp nhưng vẫn xóc đảo đều cho đến khi đường khô và bám trắng trên miếng cà rốt.

Đường bám đều trên thành chảo và cà rốt

- Lúc này miếng mứt cà rốt vẫn còn rất ướt nên ta cứ để nguyên trong chảo khoảng chừng 3 đến 4 tiếng cho chúng khô lại. Tiếp tục bật lửa lên, giữ lửa nhỏ liu riu và lấy đũa cả đảo đều để cho đường kết tinh lại và chuyển sang màu trắng.

Trên đây là 3 cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi mà vẫn thơm, ngon, dẻo. Mứt cà rốt là món ăn truyền thống rất ngon và bổ dưỡng, giúp sáng mắt, đẹp da. Mứt cà rốt không thể thiếu trên mâm cúng ngày tết, là thức quà mang hương vị cổ truyền của những người con Việt Nam.Bạn có thể tùy vào điều kiện và sở thích để lựa chọn công thức phù hợp nhất. Không cần nước vôi trong, bạn vẫn có thể tự tay làm nên món mứt ngon, hợp khẩu vị và an toàn cho sức khỏe.