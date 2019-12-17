Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng mà lại cực ngon tại nhà

Vào bếp 17/12/2019 14:00

Mứt mãng cầu rất được ưa chuộng vào các dịp lễ Tết trong những năm gần đây vì hương vị thơm ngon đặc biệt của nó. Có nhiều cách làm mứt mãng cầu, trong đó cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng thường được nhiều chị em áp dụng.

Mãng cầu là một loại trái cây có nhiều gai, vị ngọt, thơm, có chứa nhiều vitamin C nên rất tốt cho sức khỏe. Trong Đông Y, mãng cầu được xem là một vị thuốc chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Với những lợi ích tuyệt vời trên, nhiều chị em phụ nữ đã tận dụng mãng cầu để làm mứt ăn trong ngày Tết. 

Vậy làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng có khó hay không? Bài viết này không chỉ giải đáp hết tất cả thắc mắc của bạn mà còn “mách nhỏ” cho bạn cách làm mứt vừa ngon vừa ngọt vô cùng đơn giản.

Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng siêu ngon

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Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng siêu ngon - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cách làm mứt mãng cầu mà bạn có thể tham khảo

Cách 1: Làm mứt mãng với sữa và vani

Thành phần, nguyên liệu

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Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng- Ảnh minh họa: Internet
  • Một quả mãng cầu chín
  • 500g đường cát trắng
  • Vani
  • Sữa tươi

Cách làm mứt mãng cầu

  • Đầu tiên, bạn làm sạch vỏ của quả mãng cầu đã chuẩn bị sẵn, sau đó bạn rửa sơ để phần thịt của mãng cầu bớt chua, như vậy sẽ dễ ăn hơn. Khi đã rửa quả rồi, bạn để khô trong 2 phút rồi nhặt các hạt trong các múi ra.
  • Tiếp đến, bạn cho mãng cầu vào trong một cái thau, đổ đường cát vào, thêm một ít sữa rồi trộn lại với nhau cho thật đều.
  • Sau khi đã khuấy đều hỗn hợp bạn để trong 2 tiếng. Sau đó đem đun chín hỗn hợp, bạn nhớ để lửa liu riu, không nên để lửa lớn.
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Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng- Ảnh minh họa: Internet
  • Đun cho đến khi mãng cầu đã đặc sánh thì cho thêm vào một ít vani vào. Tầm 1 phút sau bạn có thể tắt bếp.
  • Cuối cùng, bạn cắt từng miếng mứt mãng cầu và gói vào trong giấy bóng kính để bảo quản mứt.

Cách 2: Cách làm mứt mãng cầu khô không sữa chua và vani

Thành phần, nguyên liệu

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Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng- Ảnh minh họa: Internet
  • 1 kg mãng cầu
  • 400g đường cát trắng
  • 1 giấy bóng kính

Cách làm

  • Bạn mua mãng cầu về rồi gọt sạch vỏ, tách phần thịt với phần vỏ tương tự như cách 1.
  • Tiếp đến, bạn ướp mãng cầu với đường và để trong 5-7 tiếng. Bạn lưu ý khi ướp chúng ta nên đảo hỗn hợp vài lượt để đường mau thấm vào mãng cầu. (Đối với đường cát, bạn nên sử dụng đường cát trắng đã xay thành bột, như vậy sẽ gia vị nhanh thấm vào mãng cầu hơn)
  • Sau khi ướp xong, tức là sau khi đường cát đã ngấm vào mãng cầu thì bạn cho hỗn hợp này lên chảo đun sôi, bạn để lửa nhỏ thôi nhé. Đảo đều cho đến khi hỗn hợp sánh lại và rút hết trong miếng mãng cầu, khi thấy mãng cầu có màu vàng thì tắt bếp.
  • Cho mứt mãng cầu ra 1 cái mâm to, để nguội cho tới ngày hôm sau.
  • Cuối cùng, bạn cắt 1 miếng giấy kính rồi gói mứt vào bên trong. Làm tương tự như vậy cho đến khi hết mãng cầu.

Ngoài làm mứt để ăn trong dịp Tết, mãng cầu còn được sấy khô dùng để ăn vặt cũng rất ngon.

Cách làm mãng cầu sấy khô

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Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng - Ảnh minh họa: Internet

Mãng cầu sấy khô cũng là món ăn yêu thích của nhiều người vì nó không chỉ vừa giòn vừa ngon mà cách chế biến cũng rất đơn giản. Tương tự như cách 1 và cách 2. Bạn vẫn lấy đường trộn với mãng cầu rồi đun qua nước sôi cho đến khi hỗn hợp đặc sánh. Sau đó tắt bếp và cho mứt ra khay, để khoảng 5 tiếng đồng hồ. Sau khi mứt đã khô hoàn toàn thì bạn dùng giấy bóng kính bao bọc bên ngoài. 

Bạn có thể sáng tạo hình dạng của mứt để trông đẹp và bắt mắt hơn. Thường thì mãng cầu sấy khô dễ dính và còn giữ độ ẩm nên dùng giấy bóng kính gói sẽ tiện hơn.

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Công dụng của mứt mãng cầu

Mứt mãng cầu là một món ăn rất tốt cho cơ thể chúng ta, nhất là cho hệ tiêu hóa. Nếu bạn gặp vấn đề về hệ tiêu hóa như đầy hơi, đau dạ dày, bạn có thể ăn vài miếng mứt mãng cầu để giảm tình trạng này. Đây có thể được xem là phương pháp chữa bệnh lành tính và tiết kiệm chi phí.

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Cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng- Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, thành phần trong mãng cầu còn giúp bạn ngăn ngừa rụng tóc và hạn chế sự xuất hiện của các khối u trong cơ thể, đẩy lùi hay giảm bớt các chất có hại cho sức khỏe xuất hiện trong cơ thể.

Với những lợi ích trên, còn chần chờ gì nữa mà bạn không thử ngay với cách làm mứt mãng cầu không cần phơi nắng đi nào. Bạn hãy lựa chọn phương pháp mà mình cảm thấy phù hợp và dễ dàng để thực hiện nhé.

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