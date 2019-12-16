Cách làm mứt dừa cà phê cực ngon và hấp dẫn cho ngày Tết

Và mứt cà phê là một ví dụ điển hình. Mới nghe qua chắc bạn sẽ nghĩ món ăn này rất phức tạp và tốn nhiều chi phí, nhưng thực ra cách làm mứt dừa cà phê khá đơn giản mà lại vừa với túi tiền của các chị em.

Cà phê là một thức uống có mùi hương đặc biệt, chắc chắn không thể lẫn vào đâu được so với những loại thức uống khác. Ngoài có hương vị đặc biệt, cà phê còn rất tốt cho sức khỏe , giúp chúng ta cải thiện các hoạt động thể chất, tăng năng lượng và tăng sự tập trung, tỉnh táo khi làm việc, học tập. Vì có nhiều lợi ích như vậy, nên ngày nay cà phê ngoài được dùng để uống, thì nó còn được các chị em phụ nữ khéo léo bổ sung vào các món ăn trong gia đình.

- Đường cát trắng

- Sữa đặc có đường

- Cà phê

- Vani

Dụng cụ

- 2 bát

- Thớt, đũa, dao, thìa

- 1 cái chảo lớn

Thực hiện

Cách làm mứt dừa vị cà phê cũng rất đơn giản. Sau đây là các bước thực hiện, các bạn cùng làm nhé.

Bước 1: Bạn bổ đôi quả dừa và dùng nạo để nạo phần cùi dừa trắng thành sợi mỏng. Chúng ta chỉ sử dụng phần thịt dừa ở bên trong để làm mứt.

Cách làm vị dừa cà phê - - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khi đã nạo phần dừa trắng thành sợi mỏng dài, bạn rửa với nước sạch từ 2 đến 3 lần nước cho hết lớp dầu dừa, rồi vớt dừa ra để ráo nước. Bước này sẽ giúp loại bỏ hết lớp dầu dừa, giúp cho mứt dừa sau khi làm xong sẽ trắng và đẹp hơn.

Cách làm mứt dừa cà phê với dừa trắng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Bạn tiến hành trộn đường với mãng cầu và đổ thêm một ít cà phê. Bạn trộn như vậy để khoảng 15 phút để cho các nguyên liệu thấm vào dừa lâu hơn, như vậy món ăn của chúng ta ta sẽ thơm và ngon hơn.

Bước 4: Khoảng 15 phút sau, bạn đặt chảo lên bếp rồi vặn lửa lớn và cho hỗn hợp lên chảo. Bạn dùng đũa để đảo dừa cho chín đều. Không nên đảo nhiều lần vì như vậy các cọng dừa sẽ không chín đều và không đều màu, hơn nữa việc đảo nhiều lần rất dễ làm dừa gãy thành vụn.

Bước 5: Khi nước gần cạn, bạn vặn lửa nhỏ dần và tắt lửa. Đến khi dừa đã khô ráo, bạn đổ vani vào dừa cho thơm, xóc đều rồi tắt bếp.

Vậy là chúng ta đã có món mứt dừa cà phê rồi đó.

Cách làm mứt dừa vị cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt dừa cà phê sữa

Ngoài vị cà phê thông thường, bạn cũng có thể thử vị cà phê sữa nữa nhé. Với vị thơm thơm, béo béo, thanh ngọt của sữa hòa quyện cùng hương vị đậm đà của cà phê chắc chắn sẽ khiến bạn yêu thích món mứt dừa này. Cách làm mứt dừa cà phê sữa như sau:

Thành phần nguyên liệu:

- Cùi dừa

- Đường cát trắng

- Cà phê

- Sữa đặc có đường

- Vani

Thực hiện

Bước 1: Để có món mứt dừa cà phê sữa thơm ngon thì việc chọn dừa rất là quan trọng. Bạn nên chọn những quả dừa bánh tẻ tức không quá già cũng không quá non. Nếu dừa non thì cùi dừa sẽ mỏng, còn cùi già thì thường rất cứng, khi ăn thì sẽ không được ngon.

Cách làm mứt dừa vị cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị dừa xong, bạn thái bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài và rửa sạch bằng nước khoảng 3-4 lần cho phần thịt dừa sạch sẽ, như vậy sẽ đảm bảo vệ sinh hơn cho món ăn của chúng ta. Rửa xong thì dừa ráo khoảng 5 phút. Sau đó, bạn thái dừa thành từng sợi mỏng và dài, sợi dừa càng dài thì càng đẹp và càng thẩm mỹ hơn.

Cách làm mứt dừa vị cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sau khi dừa đã ráo nước, bạn cho đường, sữa và cà phê vào và trộn đều chúng lại với nhau. Ướp khoảng 10 tiếng cho đến khi đường đã tan hết, bạn nên để sữa đặc một chút thì sẽ tạo được độ thơm và béo hơn cho mứt. Khi làm mứt dừa bằng cách này, bạn không cần dùng đến vani nhé. Bạn ướp cho đến khi sợi dừa trong lại và đường tan hết là được.

Bước 4: Khi sên dừa, bạn nên chọn chảo to để thuận tiện cho việc sên dừa nhé. Bạn cho phần cùi dừa và nước đường đã ướp vào chảo rồi đun tới khi dừa bắt đầu sôi thì vặn lửa nhỏ lại. Đảo vài lần để dừa không bị cháy, nhớ là không nên đảo nhiều lần hay đảo quá mạnh tay vì như vậy sẽ làm dừa bị gãy nát. Vậy là chúng ta đã có món mứt dừa với vị cà phê sữa thơm béo, cực ngon rồi đó!

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Cách làm mứt dừa vị cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Với các cách làm mứt dừa cà phê như trên, bạn có thể áp dụng để tự tay làm cho gia đình mình vào dịp Tết này rồi nhé. Chúc các bạn thành công!