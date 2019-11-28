Hướng dẫn làm thịt chưng mắm tép chuẩn vị Huế, đảm bảo ăn tốn cơm vô cùng

Nấu gì hôm nay 28/11/2019 14:09

Mách các mẹ cách làm thịt chưng mắm tép chuẩn vị Huế, đảm bảo ăn chỉ có mê, cả nhà vét sạch nồi cơm, ai kén ăn đến mấy cũng phải xin thêm.

Thịt chưng mắm tép không phải là món ăn quá xa lạ đối với nhiều người nhưng công thức để nấu món này thơm, ngon ngầy ngậy thì không phải ai cũng biết.

Dưới đây là cách làm thịt chưng mắm tép đơn giản nhưng vẫn ngon chuẩn vị Huế cho các mẹ tham khảo.

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Thịt chưng mắm tép ăn rất tốn cơm - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

- Thịt lợn nạc vai hoặc ba chỉ ngon.

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Chọn phần thịt ngon để làm món thịt chưng mắm tép - Ảnh: Internet

- Hành băm nhỏ.

- Củ rềng chọn loại vừa (già quá dễ bị xơ, non quá thì không dậy mùi).

- Sả chọn 3 cây to, chỉ giữ lại phần gốc.

- Mắm tép chọn loại ngon (nếu có thể tự làm thì càng tốt).

- Đường đỏ hay còn gọi là đường cafe (cách gọi đặc trưng của người Huế).

Cách làm:

- Thịt băm thật nhuyễn. 

- Riềng, sả, hành xay mịn rồi trộn đều.

- Nêm 3 thìa đường đỏ + 5 thìa mắm tép vào thịt.

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Tẩm ướp đều gia vị - Ảnh: Internet

Cho thịt băm đã được nêm đủ gia vị vào ngăn mát tủ lạnh từ 8 tiếng 12 tiếng rồi lấy ra chế biến.

Cho dầu vào chảo, để nóng già, phi hành, tỏi đến khi thơm vàng. Sau đó cho thịt vào đảo đều tay đến khi thịt săn chắc lại và chuyển dần sang màu đỏ nâu thì tắt bếp. Trút thịt chưng mắm tép ra đĩa rồi thưởng thức.

Lưu ý khi thực hiện:

- Trong lúc nấu nên để lửa vừa, như thế thịt sẽ săn lại và mỡ từ thịt mới chảy ra khi ăn có vị béo thơm rất ngon.

- Nếu không để ý lửa to quá hoặc nhỏ quá thì thịt ăn sẽ bị khét và không ngậy.

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Làm thịt chưng mắm tép không hề khó - Ảnh: Internet

Cách làm món ngon với thịt lợn, mắm tép này cực kỳ đơn giản mà có thể để được rất lâu. Các mẹ có thể chế biến nhiều một chút sau đó bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để ăn dần.

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