Hướng dẫn cách nấu nước atiso đỏ “chuẩn bài”

Bên cạnh đó, đây còn là loại cây mang đến nhiều tác dụng cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cụ thể tác dụng của hoa atiso đỏ và cách nấu nước atiso đỏ đúng chuẩn.

Hoa atiso đỏ còn được gọi là hoa bụp giấm, có tên khoa học là hibiscus sabdariffla Linn. Đây được biết đến là loài cây quen thuộc thường được dùng làm cảnh. Hoa atiso đỏ cũng thường được dùng để ngâm làm thức uống giải khát vào mùa hè.

Ngoài ra, Bioflavonoids, một chất chống oxy hóa trong loại cây này sẽ giúp ngăn cản hiệu quả quá trình oxy hóa lipoprotein, giúp hạ huyết áp. Hoa atiso đỏ có tác dụng thanh nhiệt, kháng khuẩn, chống viêm, tăng cường chức năng tiêu hóa...

Trong hoa atiso đỏ có chứa giàu dưỡng chất, thành phần chứa các axit và protein, vitamin C. Bên cạnh đó, trong loại hoa này còn chứa một số chất có tính kháng sinh. Vì vậy, nó được dân gian dùng như một phương thuốc thảo dược trị ho, viêm họng.

Với những ai muốn giảm cân, trà atiso đỏ là một lựa chọn đúng đắn bởi mang đến tác dụng ức chế men amylase, một enzym có thể phá hủy nhanh lượng tinh bột thừa trong cơ thể.

Hoa atiso đỏ có tác dụng nhất định trong việc giúp làn da được trắng hồng mịn màng. Trong loại hoa này có chứa nhiều vitamin C. Bạn có thể tách trái atiso đỏ để lấy đài hoa ngâm siro, còn hạt ở trong thì có thể nấu nước uống như uống trà.. Cứ 1kg trái tách ra được nửa kg đài hoa.

Bạn có thể tham khảo những cách nấu nước hoa atiso đỏ sau:

1. C ách nấu nước atiso đỏ tươi

Nguyên liệu để ngâm hoa atiso đỏ tươi làm nước uống

Nguyên liệu:

- Hoa atiso đỏ 3kg

- Đường trắng 2,5 kg ( cứ 1kg hoa thì cần 800gr đường).

Hướng dẫn cách nấu nước hoa atiso đỏ tươi:

Bước 1: Rửa sạch hoa

Bước 2: Dùng dao cắt phần đế đi để tách riêng phần cánh ra khỏi đài hoa. Tiếp theo, dùng đũa đẩy phần nhụy hoa từ dưới lên.

Cắt phần đế đi

- Đem phơi khô phần nhụy và dùng để hãm nước uống hoặc ngâm với rượu.

- Để riêng phần cánh ra và dùng nước muối để rửa lại. Tiếp theo, dùng nước sôi để nguội để tráng lại.

Để riêng phần cánh ra và dùng nước muối để rửa lại

Bước 3: Rửa sạch lọ, lau khô để tránh dính nước lã vào. Ngâm phần cánh hoa đã khô với đường.

Cho cánh hoa vào lọ

Cứ xếp một lớp hoa vào thì rải tiếp một lớp đường lên trên. Cứ lần lượt làm như vậy cho đến khi hết, đóng chặt nắp lại, bảo quản nơi thoáng mát.

Ngâm phần cánh hoa đã khô với đường

Bước 4: Khoảng chừng 5 ngày sau đó, đường tan hết. Bạn đã có thức uống thơm ngon để thưởng thức hoặc có thể đun lên thành siro.

Nếu bạn muốn làm si-rô thì chắt riêng phần nước và cánh ra. Đem sên cánh hoa thành mứt. Đặt nồi nước lên bếp để đun sôi, vặn lửa nhỏ liu riu. Với cách làm này, siro thu được trong, không bị nổi váng mà bảo quản được lâu.

Đun lên thành siro hoa atiso đỏ

Cho si-rô nguội vào trong lọ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Si- rô được dùng để Bạn có thể pha nước uống, làm thạch hoặc làm bánh. Khi bị ho hay viêm họng, bạn có thể ngậm một chút si-rô hoa atiso đỏ, bệnh sẽ mau khỏi hơn.

2. Cách nấu nước atiso đỏ khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– 3g hoa atiso đỏ khô

– Mật ong/đường phèn

– 200ml nước sôi và 200ml nước sôi để nguội.

– Dụng cụ pha

Hướng dẫn cách làm nước atiso đỏ:

Hoa atiso đỏ khô

Bước 1: Tráng dụng cụ pha với nước sôi. Cho 3g hoa atiso đỏ khô vào. Thao tác này nhằm giúp loại bỏ bụi bẩn bám vào đài hoa. Đồng thời, giúp đánh thức trà và để trà sau khi pha có vị chua thanh ngon miệng, màu đỏ trong đẹp mắt.

Bước 2: Nấu 200ml nước sôi và hãm trà. Nên hãm trong 15 phút để các đài hoa atiso nhả màu và chất dinh dưỡng.

Bước 3: Cho mật ong vào phần nước sôi để nguội đã chuẩn bị sẵn.

– Cho tiếp phần trà atiso đã pha vào cùng với phần nước trộn mật ong.

- Ướp lạnh hoặc cho thêm đá vào.

Trà atiso mát lạnh, chua chua từ đài hoa atiso đỏ hòa với ngọt thanh từ mật ong

Cách chế biến hoa atiso làm nước uống khá đơn giản. Chỉ với vài bước, món trà atiso mát lạnh, chua chua từ đài hoa atiso đỏ hòa với ngọt thanh từ mật ong đã được hoàn thành. Bạn sẽ có cảm giác mát lạnh, giải khát tuyệt vời.

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3. Cách làm siro atiso ngâm đường

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 kg hoa atiso

- 800g đường phèn xay nhuyễn

- 1 bình thủy tinh

Dụng cụ: nồi, chảo, thìa,…

Chú ý: các bạn chú ý nên chú ý chọn loại hoa atiso với cánh hoa to, đỏ tươi, dài không bị dập nát hay héo úa.

Hướng dẫn Cách làm:

Bước 1: Tách cánh hoa riêng ra, bỏ nhụy. Dùng dụng cụ để loại bỏ hạt atiso bên trong của hoa. Có thể sử dụng thìa, đũa. Rửa hoa thật sạch và phơi trong giá để ráo hết nước .

Tách riêng cánh, đài hoa riêng và đem cánh hoa rửa sạch với nước

Dùng cuống thìa để đâm xung quanh cuống hoa thành một hình tròn. Tiếp đó, bạn ấn nhẹ ngón tay vào hình tròn để hạt bên trong rơi ra. Hoặc có thể sử dụng dao để cắt bỏ phần cuống hoa, ấn nhẹ lên hoa hạt sẽ tự động rơi xuống.

Bạn chỉ ngâm hoa atiso, không nên dùng phần hạt. Hoặc bạn cũng có thể dùng hoa atiso phơi khô để uống rượu cũng rất tốt cho sức khỏe.

Bước 2: Đem nghiền nhỏ đường phèn rồi xay nhuyễn. Thay vì dùng đường phèn bạn có thể thay bằng đường nâu. Thời gian ngâm để đường tan ra sẽ ngắn hơn mà hoa lại có vị đậm đà hơn.

Bước 3: Rửa sạch bình, tráng qua nước nóng, để ráo. Tránh dùng bình nhựa vì khi ngâm có thể sẽ có mùi nhựa và không tốt cho sức khỏe.

Nhớ cho đường phủ kín với lớp hoa atiso trên cùng

Bước 4: Cách ngâm hoa atiso đơn giản đó là xếp lần lượt 1 lớp hoa dưới cùng, cứ một lớp hoa atiso, tiếp đến là một lớp đường. Xếp lần lượt như vậy cho đến khi hết hoa. Sao cho đến cuối cùng là 1 lớp đường thật dày trên mặt. Nhớ cho đường phủ kín với lớp hoa atiso trên cùng.

Bước 5: Đậy kín nắp bình thủy tinh ở nơi khô thoáng và tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khoảng 3-5 ngày đường sẽ tan hoàn toàn, nước cốt atiso ngấm ra. Nên dùng chiếc thìa to nhấn hoa atiso xuống cho nước cốt ngập lên trên.

Siro hoa atiso đỏ

Bước 6: Khi thấy đường trong bình thủy tinh tan hết, bạn vớt hoa ra ngoài cho lên chảo và nấu trên bếp với lửa nhỏ cho đến khi thu được hỗn hợp này sền sệt thì tắt bếp, để nguội.

Bước 7: Đổ siro vào bình và bảo quản trong tủ lạnh là hoàn thành.

Cách pha nước siro atiso:

Cách 1: Pha đơn thuần với 01 thìa canh siro atiso hòa với 300ml nước lọc, bỏ thêm đá. Để ly nước có vị ngon và hấp dẫn hơn, bạn có thể thêm một vài cánh hoa vào ly nước.

Pha nước siro atiso ngon, hấp dẫn

Cách 2: Soda atiso có hiệu quả giúp đẩy lùi chứng khó tiêu và giúp giải khát. Cách pha như sau: bạn dùng 01 thìa canh siro atiso hòa cùng 200ml soda, thêm vài giọt chanh, đá viên và cánh hoa atiso. Khuấy đều, vậy là món đồ uống đã được hoàn thành.

Mặc dù, siro atiso là món đồ uống có lợi cho sức khỏe nhưng các bạn không nên lạm dụng. Chỉ cần dùng 2-3 ly/tuần. Tránh việc dùng quá thường xuyên hoặc mỗi lần dùng quá nhiều bởi dễ dẫn đến co thắt toàn bộ cơ trơn của đường tiêu hóa.

Chắc chắn vị chua nhẹ, thanh mát của nước hoa atiso đỏ sẽ mang đến sự hài lòng đối với các thành viên trong gia đình. Cách nấu nước atiso đỏ vừa chia sẻ trên không hề khó, đến mùa hoa atiso chị em có thể dễ dàng trổ tài để làm nước uống cho bản thân và những người thân yêu.