Tuyệt chiêu về cách nấu canh bông atiso khô và tươi

Atiso có 2 loại, atiso tươi và atiso khô. Cách nấu canh bông atiso khô dường như được phổ biến hơn cả bởi sự tiện lợi của nó. Vì ở một số nơi không thể bảo quản atiso tươi lâu nên đã chọn sấy khô dự trữ để chế biến món ăn bất cứ khi nào mà không mất quá nhiều công đoạn.

Con người cứ mãi đi tìm những bài thuốc quý để chữa bệnh mà không biết rằng “Thuốc” tồn tại xung quanh ta, trong chính bữa ăn hằng ngày bằng những thực phẩm quen thuộc như rau, củ…và atiso cũng không ngoại lệ. Chị em chúng mình cùng nhau chia sẻ cách nấu canh bông atiso để nhà nhà đều khỏe mạnh, an vui nhé!

- Nước hầm xương

- Các gia vị nêm nếm thông thường

Cách nấu canh bông atiso khô

Cách làm:

- Atiso khô ngâm với nước ấm, rửa sạch, để ráo.

- Cho nước hầm xương lên bếp, nấu sôi thì cho Atiso khô vào nấu khoảng 15-25 phút, nêm nếm lại cho vừa ăn.

- Tắt bếp cho thêm rau nêm, hành lá vào.

Canh atiso có rất nhiều đạm, canxi trong nước hầm xương và các hoạt chất từ atiso còn cung cấp thêm những khoáng chất chống oxy hóa, thanh lọc cơ thể, mát gan, giải nhiệt và giải tỏa căng thẳng cho người dùng.

Mặc dù atiso rất tốt nhưng các chuyên giá khuyến cáo không nên lạm dụng quá mức sẽ gây ra tác dụng phụ như trướng bụng, hại gan, cơ thể mệt mỏi, co thắt cơ trơn của hệ tiêu hóa.

Cách làm bông atiso nấu canh

Bạn đã biết cách làm bông atiso nấu canh chưa? Bạn là một cô gái đảm đang và không bị hạn chế về thời gian thì thay vì atiso khô, hãy vào bếp làm cách nấu canh bông atiso tươi để tự tay làm ra những sản phẩm bổ dưỡng cho gia đình nhé. Mách bạn bí quyết thực hiện như sau bằng 2 cách, mình xem cách nào phù hợp với mình nhất nhé!

Cách 1:

Nguyên liệu:

- Dùng 3-4 bông atiso (Khi mua atiso bạn nên chọn những bông hoa còn tươi, chắc và chưa nở. Trông bông hoa khá xù xì và góc cạnh song khi nấu lên nó lại có một hương vị rất ngon).

- 1 bó lá nếp (hay còn gọi là lá dứa)

- Vài viên nhỏ đường phèn

Cách làm bông atiso nấu canh

Cách làm:

- Bông atiso rửa sạch, cắt bỏ phần cuống. Bạn nên chọn bông atiso vừa, không già cũng không non quá. Lá nếp rửa sạch, cuộn tròn và cột lại.

- Bạn cho bông atiso và lá nếp vào nồi, đổ nước lạnh ngập mặt bông atiso, đun sôi. Sau khi sôi, bạn để với lửa nhỏ đến khi bông atiso mềm, ra hết chất ngọt là được.

- Vì thời gian hầm bông atiso khá lâu nên nếu muốn nhanh, bạn có thể dùng nồi áp suất, hay nồi ủ khoảng 4-5 tiếng... Nếu dùng nồi thường để đun thì đun từ 1 đến 1,5 tiếng. Bạn để ý nếu nước cạn thì bạn châm vào một ít nước lạnh và tiếp tục đun sôi.

- Khi bông atiso đã ra hết chất ngọt, bạn vớt bỏ bông ra đĩa, thêm một ít đường rồi tiếp tục đun cho tan hết đường. Sau đó bạn để nguội, cho vào bình, cất vào tủ lạnh dùng dần. Phần bông atiso được vớt ra, bạn có thể ngắt cánh, ăn phần phía dưới cánh và phần nhụy của bông.

Cách 2



Cách làm bông atiso khá đơn giản

Nguyên liệu:

- 1 hoặc nhiều hoa atiso to tròn

- 2 tép tỏi

- 1 lá nguyệt quế (nếu có)

- 1 lát chanh

Cách làm:

- Nếu atiso có gai nhỏ trên phần cuối của lá, hãy dùng kéo và cắt bớt đi. Bước này là chủ yếu cho thẩm mỹ, gai atiso mềm với nấu ăn và không gây ra mối đe dọa cho người ăn atiso.

- Cắt khoảng 2 cm cánh hoa atiso

- Cắt gốc dư thừa, để lại khoảng 2-3 cm. Phần đầu của hoa atiso thường hơi đắng so với phần đắng hơn phần còn lại của hoa atiso nhưng một số người thích vẫn ăn chúng nên bạn có thể giữ lại họa cắt bỏ tùy bạn.

- Rửa sạch atiso trong chạy nước lạnh. Trong khi bạn rửa chúng, mở ra những cánh hoa một chút để nước có thể vào bên trong một cách dễ dàng hơn.

- Cho nước vào nồi lớn cao khoảng 2 đốt ngón tay, thêm một nhánh tỏi, 1 lát chanh và lá nguyệt quế. Đặt vỉ hấp lên trên, cho hoa atiso vào và đậy vung. Khi nước trong nồi sôi thì hạ bớt lửa, hấp hoa khoảng 25-45 phút cho đến khi những cánh bên ngoài mềm và dễ dàng tách bỏ.

Như vậy là bạn đã hoàn thành bước chế biến bông atiso tươi rồi đấy. Tiếp theo, bạn có thể kết hợp cùng thịt nạc hoặc xương, sườn để tạo thành những món ăn ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe. Gửi đến bạn vài cách nấu canh bông atiso, cùng tham khảo nhé!

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Cách nấu canh atiso với sườn

Cách nấu canh atiso với sườn

Sườn heo là một nguyên liệu dễ ăn và được dùng nấu canh nhiều nhất bên canh xương và đuôi heo. Vậy thì còn chần chờ gì mà chúng ta không kết hợp 2 nguyên liệu atiso và sườn vào với nhau để tạo ra các món ăn ngon đầy dưỡng chất cho bữa ăn gia đình nhỉ?

Nguyên liệu:

- 1 - 2 bông atiso

- 300g sườn non

- Rau mùi, hành lá

- Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm

Cách làm:

- Bông atiso được bổ dọc, tách bỏ phần lông tơ ở giữa nhụy, có thể cắt thành miếng vừa ăn, rửa sạch và để ráo. Rau mùi, hành lá nhặt rửa sạch, thái nhỏ.

- Sườn non được chặt thành từng miếng vừa ăn, cho vào nồi luộc sơ khoảng 3 phút, gạn đổ phần nước ra ngoài. Sau đó, bạn cho nước lạnh ngập sườn, cho bông atiso vào nồi, bắc lên bếp đun sôi.

- Khi sườn và bông atiso đã mềm, bạn nêm thêm 1 thìa nhỏ muối, 1 thìa nhỏ nước mắm, 1/2 thìa hạt nêm vào. Tiếp tục đun thêm 1 lúc rồi tắt bếp, rắc chút rau mùi, hành lá thái nhỏ vào.

- Cuối cùng, bạn múc canh bông atiso nấu sườn ra chén, thưởng thức cùng với cơm nóng.

Cách nấu bông atiso với giò heo

Cách nấu canh bông atiso với giò heo

Nguyên liệu

- 3 bông atiso

- 1kg giò heo

- 50g ngò rí, hành lá

- 1 củ cà rốt

- 3 trái ớt sừng

- 100g bông cải trắng

- Tỏi, hành khô

- Gia vị: dầu ăn, muối, bột ngọt, hạt nêm, ớt bột

Cách làm

- Bạn nên chọn bông atiso loại vừa, không quá non hay già, rửa sạch, tước phần cứng bên ngoài, chẻ làm tư, bỏ hết phần nhụy bên trong. Phần cọng atiso được tước bỏ hết xơ, cắt khúc 3cm. Tỏi, hành khô bóc vỏ, băm nhỏ.

- Giò heo nên chọn phần giò trước, rửa sạch với nước muối pha loãng, chặt miếng vừa ăn. Sau đó, bạn ướp giò với 2 thìa hạt nêm, 1 thìa tỏi, hành băm, 1/2 thìa tiêu, 1 thìa bột ngọt, 1 thìa dầu ăn trong 15 phút để ngấm gia vị.

- Cà rốt được cạo vỏ, rửa sạch, thái miếng tròn dày 0,5cm hoặc tỉa hoa. Bông cải trắng được rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Ớt sừng được bỏ cuống, thái lát; ngò rí, hành lá nhặt rửa sạch, thái nhỏ.

- Bạn bắc nồi lên bếp, cho 2 thìa dầu ăn vào đun nóng, phi thơm tỏi, hành băm cùng 1 ít ớt bột. Tiếp theo, một lượng nước vừa đủ được cho vào nồi, thêm giò heo vào hầm với lửa lớn.

- Khi nước sôi, bạn dùng thìa vớt hết bọt bên trên, cho bông atiso, cải trắng, cà rốt vào hầm và nêm thêm 1 thìa hạt nêm, 1 thìa muối, 1 thìa bột ngọt.

- Bạn hạ lửa nhỏ, hầm cho tới khi giò heo cùng các nguyên liệu chín mềm thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, thêm 1/2 thìa tiêu và hành lá vào, tắt bếp. Cuối cùng, canh được múc ra tô, thêm 1/2 trái ớt thái lát, ngò rí, thưởng thức với cơm nóng.

Canh atiso nấu cùng giò heo thơm ngon nhiều dưỡng chất

Cách nấu canh bông atiso tươi hay khô đều mang lại những bữa ăn chất lượng và thanh mát cho cơ thể. Chị em cũng có thể biến tấu cùng thịt băm và thêm thắt một vài nguyên liệu, gia vị khác theo sở thích của mình để món ăn trở nên hoàn hảo hơn, phù hợp với khẩu vị từng gia đình. Chúc bạn thực hiện cách nấu canh bông atiso thành công!