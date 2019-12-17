Cách làm mứt dừa bánh tẻ ngon tại nhà

Nhắc đến dừa không thôi thì chúng ta chắc hẳn không nghĩ nó cũng chia ra nhiều loại nữa đúng không? Để làm được mứt ngon thì cần chọn được dừa bánh tẻ làm mứt, nhưng chọn lựa thế nào thì không phải ai cũng biết vì nhìn sơ qua thì chúng quả thực rất giống nhau.

Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều mứt dừa bánh tẻ, nhưng đa số các bà mẹ nội trợ đều tự chọn cách làm tại nhà với mong muốn đảm bảo an toàn vệ sinh cho cả gia đình. Cùng tìm hiểu ngay cách làm mứt dừa bánh tẻ tại nhà cực kỳ dễ làm ở bài viết dưới đây nhé.

Lớp ngoài của dừa bánh tẻ có màu hơi nhạt một chút, đều màu và không bị loang lổ và mềm. Nhìn bằng mắt thì bạn không thể nhận biết được độ cứng mềm của nó nên hãy dùng tay để bấm vào và cảm nhận độ giòn của nó nhé.

Tại sao chúng ta phải chọn dừa bánh tẻ làm mứt? Vì loại dừa này không quá non cũng quá già nên khi chúng ta nạo sợi sẽ rất dễ dàng, không bị đứt hay không bị khó đi dao.

Nếu bạn không thể tách dừa thì có thể mua dừa đã tách sẵn nhưng hãy lưu ý chọn lấy quả có cùi dừa và mặt trong của dừa có màu trắng ngần, phần vỏ ngoài có màu nâu nhạt.

Đối với loại dừa đã gỡ bỏ lớp da thì bạn chỉ cần để ý tới thớ gân bên ngoài lớp vỏ chưa nhẵn bóng. Dừa bánh tẻ sau khi bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài sẽ là một lớp vỏ nâu nhạt.

Cách làm mứt dừa bánh tẻ

Nguyên liệu:

Dừa non 1kg

450 gram đường

1 hộp vani

Sữa đặc

Cách làm:

Bước 1: Nạo dừa và tạo hình cho sợi dừa

- Đầu tiên bạn dùng dao tách hay đập bỏ vỏ cứng bên ngoài. Sau đó nạo phần vỏ lụa màu nâu bên ngoài bỏ đi và dùng dao hai lưỡi nạo dừa thành sợi mỏng và dài.

Để nạo được dừa sợi dài, các mẹ nên bổ đôi quả dừa và nạo theo viền của nửa quả dừa để sợi mỏng hơn, dễ ngấm đường tạo nên mứt dừa bánh tẻ ngon hơn.

Bước 2: Sơ chế dừa và ướp dừa với đường và sữa

- Rửa sạch dừa:

Dừa đã nạo xong xuôi, bạn hãy đổ sợi dừa vào một cái rổ to và tiến hành rửa, hãy rửa từ 2 đến 3 lần nước để dầu dừa trôi đi bớt nhé. Bạn cũng có thể ngâm sợi dừa khoảng 10 giờ đồng hồ để nó tiết ra hết dầu.

Rửa dừa làm mứt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy làm như vậy mất thời gian quá thì bạn có thể dùng nước ấm từ khoảng 50 đến 60 độ C để rửa. Cách này giúp sợi dừa hết dầu nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Sau khi rửa sạch thì để ráo nước và chuẩn bị cho bước tiếp theo.

- Ướp dừa với đường và sữa:

Dừa đã ráo nước thì bạn cho ướp cùng với đường và sữa. Cho sợi dừa ra một cái bát lớn, đổ từ từ sữa và đường vào và trộn đều. Bạn hãy trộn nhẹ tay thôi nhé không thì sợi dừa sẽ đứt tạo thành đoạn ngắn xấu lắm đó.

Ướp dừa bánh tẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tỉ lệ đường và sữa rất quan trọng để làm nên một món mứt dừa bánh tẻ ngon nên các mẹ hãy lưu ý ở bước này nhé.

Bước 3: Sên dừa

Sau khi ướp đường và sữa xong, bạn hãy mang dừa đi sên. Để mứt dừa ngon, không bị cháy, nên chọn loại chảo có đáy dày và lòng rộng để vừa sên được nhiều, vừa dễ đảo mà lại không bị cháy dừa.

Đổ hỗn hợp đã ướp vào chảo, đun lửa vừa đến khi sôi thì vặn thật nhỏ lửa để đường không bị cháy khét làm hỏng màu dừa.

Khi cảm thấy dừa gần được bạn có thể cho thêm 1 ống vani để tạo mùi hương cho dừa. Hãy nhớ trong quá trình này cần đảo đều liên tục để dừa không bị dính vào nhau.

Khi thấy đường kết tinh nhỏ và trắng bám vào sợi dừa thì khi đó tiếp tục đảo thật đều và tắt bếp, đổ dừa ra mâm nhôm lớn hoặc khay inox to để nguội hẳn.

Bạn có thể đem ra phơi nắng hay hong trước quạt để dừa nhanh khô và bảo quản được lâu hơn.

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Cách làm mứt dừa bánh tẻ nhiều màu

Nguyên liệu để làm mứt dừa bánh tẻ nhiều màu tương tự như làm mứt dừa trắng, điểm khác ở đây là ta thêm các nguyên liệu tạo màu và ngâm dừa với nước của chúng. Nguyên liệu tạo màu gồm:

150g lá nếp

150g lá cẩm tím (hoặc thay bằng bắp cải tím)

1 củ cà rốt lớn

1 mớ rau dền lớn

1 gói cafe hòa tan

Nguyên liệu tạo màu - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt và lá nếp rửa sạch, cắt nhỏ để riêng từng loại. Sau đó dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn từng loại rồi lọc kỹ lấy nước.

Rau dền đỏ và lá cẩm rửa sạch để riêng từng loại. Bắc nước và luộc riêng từng loại lấy nước bỏ bã (bạn cũng có thể thay dền đỏ bằng gấc chín nếu muốn tạo màu đỏ cho mứt: Lấy phần thịt gấc bóp cùng khoảng nửa chén nhỏ rượu, bỏ hạt và hòa thêm một bát con nước rồi lọc lấy nước gấc).

Sau khi đã làm xong bước trên bạn tiến hành ngâm dừa đã nạo với các nguyên liệu tách riêng và tiến hành sên dừa nhé. Thành phẩm sẽ được như thế này:

Dừa bánh tẻ nhiều màu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mứt dừa bánh tẻ tại nhà vô cùng đơn giản, dễ thực hiện và đảm bảo an toàn vệ sinh, hãy cùng vào bếp và trổ tài ngay với món ăn vặt ngày tết này nhé.