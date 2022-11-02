Hướng dẫn cách làm mứt dừa dẻo siêu ngon và siêu đơn giản tại nhà!

Mứt dừa vốn là một trong những món ăn vặt vô cùng được yêu thích của nhiều chị em. Với hương vị dẻo thơm, hấp dẫn cùng vị ngọt dịu mà không ngán, chẳng lạ gì khi món mứt này lại luôn được các chị em săn lùng đến thế. Không chỉ có vậy, cách chế biến còn siêu đơn giản nữa, chị em hoàn toàn có thể trổ tài với cách làm mứt dừa dẻo sắp được chia sẻ dưới đây! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Ở công đoạn này, do dừa non không có nhiều dầu như dừa già nên không cần ngâm quá lâu. Bạn chỉ cần lấy chậu nước ấm rồi cho dừa đã gọt vào rửa lại nhiều lần, khi nào thấy nước trong không có màu đục của dầu dừa thì vớt ra để ráo nước là được nhé.

Trước tiên, bạn dùng dao bào cạo sạch phần vỏ nâu của cùi dừa non, sau đó cắt thành các hình dạng tùy ý như: hình sợi cỡ như đầu đũa, hình viên (cỡ 1cm),... tuy nhiên, không nên cắt thành sợi quá mỏng vì dừa non dễ bị gãy nát và khó sên.

Rửa cùi dừa đến khi nước trong là đạt yêu cầu!

Bước 3: Chần sơ cùi dừa

Tiến hành bắc một nồi nước lên bếp, khi thấy nước sôi thì bạn cho hết phần cùi dừa đã được sơ chế vào luộc qua trong khoảng 1 đến 2 phút, sau đó vớt ra để ráo nước. Đây là cách làm mứt dừa dẻo mềm và loại bỏ được dầu dừa.

Bước 4: Trộn cùi dừa và nước cốt lá dứa

- Trước hết, bạn dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn lá dứa, sau đó bỏ bã lá dứa và lấy khoảng 300ml lấy nước cốt.

- Tiếp đến, tiến hành ngâm cùi dừa với nước lá dứa trong thời gian 1 tiếng, cho đến khi cùi dừa chuyển sang màu xanh thì vớt ra để ráo nước. Bạn nhớ để lại chút nước cốt để tạo màu thêm đẹp ở bước sên mứt.

Ngâm cùi dừa với nước cốt lá dứa cho đến khi cùi dừa chuyển sang màu xanh!

Bước 5: Trộn đường

- Tiến hành cho cùi dừa vào một chậu hoặc bát lớn, rồi đổ đường vào và trộn đều. Nếu bạn thích ăn ngọt thì chọn theo tỉ lệ 2:1.

- Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và xóc đều, và để ủ như vậy trong thời gian từ 8 đến 10 tiếng cho ngấm đều gia vị là được.

Trộn đều đường vào cùi dừa!

Bước 6: Sên mứt dừa

Sên mứt dừa dẻo lá dứa với lửa nhỏ!

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp và cho phần cùi dừa đã ngâm đường vào.

- Đầu tiên, bật to lửa cho nước sôi lên sau đó giảm lửa về mức nhỏ nhất.

- Tiếp tục đảo đều tay cho đến khi đường sánh lại thì cho thêm nước cốt lá dứa vào để lấy thêm màu.

- Tiếp tục sên nhỏ lửa cho đến khi đường kết tinh kéo sợi chỉ và thấy có đường bám li ti quanh miếng dừa thì tắt bếp.

Sên đến khi đường kết tinh thì tắt bếp!

Chú ý: Bước sên mứt là công đoạn quan trọng và khó nhất khi làm mứt dừa dẻo vì đường rất dễ bị cháy và mứt dễ có vị khét. Mẹo tránh điều này là để thật nhỏ lửa, dùng chảo có đế dày và đảo đều tay.

Thành phẩm

Mứt dừa dẻo lá dừa dẻo ngon, béo ngọt, ăn là mê!

Mứt dừa dẻo lá dứa khi hoàn thành có mùi thơm ngất ngây bên cạnh sắc xanh bắt mắt. Mứt dừa thì dẻo, ngọt vừa phải lại beo béo vị sữa xen lẫn hương lá dứa dễ chịu lại càng thơm ngon gấp bội, đảm bảo ai mãi cũng không ngán nhé!

Cách bảo quản mứt dừa dẻo

Bảo quản bằng phương pháp phơi mứt ở nhiệt độ cao

Nên sấy mứt ở nhiệt độ 100 độ C!

- Để bảo quản được mứt dừa được lâu mà vẫn đảm bảo chất lượng, độ ngon, mềm và ngọt thì bạn nên sấy ở nhiệt độ 100 độ C.

- Nếu nhà bạn không có máy sấy thì có thể thay thế bằng cách tận dụng ánh nắng mặt trời để phơi khô, tuy nhiên thời gian sẽ hơi lâu.

Bảo quản trong tủ lạnh

Bảo quản mứt trong lọ kín hoặc túi ni lông để không làm ướt mứt!

- Hoặc một cách đơn giản hơn là bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khi làm xong, bạn cho mứt dừa vào túi ni lông hoặc lọ thuỷ tinh kín khí.

- Một mẹo nhỏ, khi bạn bảo quản mứt dừa trong lọ thuỷ tinh thì nên rắc vào trước một lớp đường mỏng, điều này sẽ giúp bảo quản mứt được lâu hơn đấy.

Mẹo chọn mua dừa ngon để làm mứt dừa dẻo

- Nếu bạn muốn chọn dừa ngon để làm mứt sợi hoặc mứt viên thì nên chọn loại dừa bánh tẻ, tức là quả dừa không quá non và cũng không quá già, độ cứng và độ dai vừa phải, rất thích hợp cho việc nạo sợi hoặc tạo viên.

- Dừa bánh tẻ có phần vỏ màu hơi nhạt, đều màu và không bị loang ra. Nếu bấm móng tay vào vỏ dừa sẽ thấy được độ giòn và không bị dai. Phần cùi dừa tách ra phải có màu trắng ngần, không phải màu trong hay hơi đục, ngà ngà, phần vỏ sát bên ngoài sẽ có màu nâu nhạt.

Trên đây là cách làm mứt dừa dẻo lá dứa chuẩn dẻo ngon, ngọt thơm hấp dẫn tại nhà. Với món ăn vặt mang hương vị ăn mãi cũng không chán mà cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!