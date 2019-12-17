Mách bạn cách làm tương ớt 'ngon xoắn lưỡi', chẳng lo hóa chất, vụng mấy cũng thành công

Nấu gì hôm nay 17/12/2019 10:59

Với cách làm tương ớt dưới đây, chị em vụng đến mấy cũng sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên, ngại gì mà không thử nào.

Tương ớt không chỉ là gia vị trong nấu ăn mà còn là thứ nước chấm khá quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình. Bởi nếu không có tương ớt với vị cay cay, thơm nồng món khoai tây chiên hay mì sẽ kém hấp dẫn hẳn.

cach lam tuong ot 1
Tương ớt là món nước chấm quen thuộc trong gian bếp Việt - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây chính là cách làm tương ớt đơn giản, thơm ngon, cho hương vị giống hệt ngoài hàng, lại có thể bảo quản lâu ngày, chị em hãy lưu lại ngay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Muốn món nước chấm ngon này thành công, chị em cần chuẩn bị đủ những nguyên liệu vô cùng dễ tìm, rẻ tiền dưới đây:

- Ớt: 2 kg.

- Cà chua: 500g.

- Tỏi: vài củ.

- Dấm gạo: 150ml.

- Gia vị: đường, muối, nước tương.

Cách làm tương ớt tại nhà, vừa hợp khẩu vị lại cực an toàn

cach lam tuong ot 2
Nguyên liệu càng tươi ngon bạn càng có món ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

- Ớt mua về bỏ cuống, rửa sạch rồi để cho thật ráo nước.

- Tỏi bóc vỏ, băm thật nhuyễn. Cà chua rửa sạch, lột bỏ vỏ, hạt rồi xay nhuyễn.

cach lam tuong ot 3
Cà chua sẽ giúp món tương ớt thêm đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Ớt xắt miếng, cho vào cối xay.

cach lam tuong ot 4
Bạn nên khuấy đều tay để tương không bị dính chảo - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, sau đấy cho phần cà chua đã xay vào. Tiếp đến, bạn cho thêm ớt, đường, muối, nước tương vào đun đến khi hỗn hợp sánh lại thì tắt bếp.

cach lam tuong ot 5
Cho tỏi vào khi tương ớt đã nguội hẳn sẽ giúp món nước chấm này thêm dậy mùi - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi tắt bếp, bạn thêm dấm vào khuấy đều. Chờ cho tương ớt nguội hẳn bạn chỉ cần thêm tỏi đã băm vào trộn đều thì đã có ngay món tương ớt sánh mịn, thơm nồng.

cach lam tuong ot 6
Tương ớt sánh mịn, thơm nồng - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm:

cach lam tuong ot 7
Tương ớt bảo quản trong tủ lạnh dùng được rất lâu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể cho vào lọ sạch bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Chúc bạn thành công với cách làm nước chấm ngon thần thánh này.

Nhiều người thắc mắc: Làm sườn xào chua ngọt, cho dấm hay đường trước, nếu sai món sườn mất ngon

Nhiều người thắc mắc: Làm sườn xào chua ngọt, cho dấm hay đường trước, nếu sai món sườn mất ngon

Chỉ cần làm sai bước nêm gia vị này bạn sẽ khiến món sườn xào chua ngọt bị cứng, khô và chẳng còn thơm ngon, mềm ngọt nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   món nước chấm ngon món ăn kèm ngon món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn