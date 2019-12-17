Mách bạn cách làm tương ớt 'ngon xoắn lưỡi', chẳng lo hóa chất, vụng mấy cũng thành công

Với cách làm tương ớt dưới đây, chị em vụng đến mấy cũng sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên, ngại gì mà không thử nào.

Tương ớt không chỉ là gia vị trong nấu ăn mà còn là thứ nước chấm khá quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình. Bởi nếu không có tương ớt với vị cay cay, thơm nồng món khoai tây chiên hay mì sẽ kém hấp dẫn hẳn. Tương ớt là món nước chấm quen thuộc trong gian bếp Việt - Ảnh minh họa: Internet Dưới đây chính là cách làm tương ớt đơn giản, thơm ngon, cho hương vị giống hệt ngoài hàng, lại có thể bảo quản lâu ngày, chị em hãy lưu lại ngay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Muốn món nước chấm ngon này thành công, chị em cần chuẩn bị đủ những nguyên liệu vô cùng dễ tìm, rẻ tiền dưới đây: - Ớt: 2 kg.

- Cà chua: 500g. - Tỏi: vài củ. - Dấm gạo: 150ml. - Gia vị: đường, muối, nước tương. Cách làm tương ớt tại nhà, vừa hợp khẩu vị lại cực an toàn Nguyên liệu càng tươi ngon bạn càng có món ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet - Ớt mua về bỏ cuống, rửa sạch rồi để cho thật ráo nước. - Tỏi bóc vỏ, băm thật nhuyễn. Cà chua rửa sạch, lột bỏ vỏ, hạt rồi xay nhuyễn. Cà chua sẽ giúp món tương ớt thêm đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet - Ớt xắt miếng, cho vào cối xay. Bạn nên khuấy đều tay để tương không bị dính chảo - Ảnh minh họa: Internet - Bắc chảo lên bếp, sau đấy cho phần cà chua đã xay vào. Tiếp đến, bạn cho thêm ớt, đường, muối, nước tương vào đun đến khi hỗn hợp sánh lại thì tắt bếp. Cho tỏi vào khi tương ớt đã nguội hẳn sẽ giúp món nước chấm này thêm dậy mùi - Ảnh minh họa: Internet - Sau khi tắt bếp, bạn thêm dấm vào khuấy đều. Chờ cho tương ớt nguội hẳn bạn chỉ cần thêm tỏi đã băm vào trộn đều thì đã có ngay món tương ớt sánh mịn, thơm nồng. Tương ớt sánh mịn, thơm nồng - Ảnh minh họa: Internet Thành phẩm: Tương ớt bảo quản trong tủ lạnh dùng được rất lâu - Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể cho vào lọ sạch bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Chúc bạn thành công với cách làm nước chấm ngon thần thánh này.

Nhiều người thắc mắc: Làm sườn xào chua ngọt, cho dấm hay đường trước, nếu sai món sườn mất ngon Chỉ cần làm sai bước nêm gia vị này bạn sẽ khiến món sườn xào chua ngọt bị cứng, khô và chẳng còn thơm ngon, mềm ngọt nữa.

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