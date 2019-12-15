Bí quyết đặc biệt cho món cánh gà chiên giòn ngon, không bị ngấy!

Thịt gà mang luộc, rang… đã trở nên nhàm chán. Các bạn có thể tìm hiểu ngay cách làm cánh gà chiên mắm thơm ngon này cho bữa cơm gia đình.
- Dùng nồi cơm điện làm món cánh gà om Coca mềm ngon xuất sắc
- Cho cánh gà vào nồi cơm điện, thêm coca, sau 30 phút có món ngon đãi cả nhà
Không ai có thể cầm lòng trước vị mặn của nước mắm, tỏi băm quyện vào miếng cánh gà. Bạn hãy cùng vào bếp học cách làm cánh gà chiên mắm để chinh phục dạ dày của bất cứ thành viên nào trong gia đình mình!
Nguyên liệu làm cánh gà chiên nước mắm
- Cánh gà: 400gr.
- Đường: 2 thìa.
- Nước mắm: 2 thìa.
- Tỏi: 2 củ.
- Ớt.
- Gia vị: Hạt nêm, dầu ăn.
Cách làm cánh gà chiên nước mắm
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu.
- Cánh gà mua về nhặt sạch lông tơ, rửa sạch với nước muối pha loãng cho hết mùi hôi.
- Nếu có lò vi sóng thì cho vào lò vi sóng quay ít phút hoặc có thể luộc qua cánh gà.
- Tỏi và ớt băm nhỏ.
Bước 2: Chiên cánh gà.
- Cho cánh gà vào chiên ngập dầu ăn với mức lửa to cho đến khi da gà có độ giòn và chuyển màu vàng ruộm thì vớt ra.
- Lót giấy thấm dầu cho giảm bớt độ béo và dầu trên cánh gà.
Bước 3: Chiên cánh gà với nước mắm.
- Phi thơm tỏi với một chút dầu ăn. Khi tỏi thơm, hạ lửa nhỏ, cho đường và nước mắm theo tỉ lệ 1:1 nghĩa là cứ 1 thìa nước mắm thì cho kèm 1 thìa đường.
- Bật lửa to trở lại rồi cho cánh gà vào, đảo đều cho các hỗn hợp gia vị ngấm đều. Lưu ý đảo nhẹ tay và đều cho cánh gà không bị nát.
Bước 4: Thành phẩm.
- Khi thấy món cánh gà chiên nước mắm chuyển màu sánh vàng thì tắt bếp, gắp cánh gà ra đĩa trình bày và thưởng thức.
Với công thức đơn giản dễ làm này, các bạn đã có ngay món ngon với thịt gà, chinh phục được những chiếc dạ dày khó tính nhất rồi đấy.
Chúc các bạn thành công với món cánh gà chiên nước mắm tuyệt vời có một không hai nhé!