Bí quyết đặc biệt cho món cánh gà chiên giòn ngon, không bị ngấy!

Không ai có thể cầm lòng trước vị mặn của nước mắm, tỏi băm quyện vào miếng cánh gà. Bạn hãy cùng vào bếp học cách làm cánh gà chiên mắm để chinh phục dạ dày của bất cứ thành viên nào trong gia đình mình!

Lựa chọn những miếng cánh gà ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Tỏi: 2 củ.

- Ớt.

- Gia vị: Hạt nêm, dầu ăn.

Cách làm cánh gà chiên nước mắm

Sử dụng đường cho vị ngọt vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu.

- Cánh gà mua về nhặt sạch lông tơ, rửa sạch với nước muối pha loãng cho hết mùi hôi.

- Nếu có lò vi sóng thì cho vào lò vi sóng quay ít phút hoặc có thể luộc qua cánh gà.

- Tỏi và ớt băm nhỏ.

Tỏi, ớt đã băm nhỏ là nguyên liệu không thể thiếu giúp món cánh gà chiên mắm thơm ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chiên cánh gà.

- Cho cánh gà vào chiên ngập dầu ăn với mức lửa to cho đến khi da gà có độ giòn và chuyển màu vàng ruộm thì vớt ra.

- Lót giấy thấm dầu cho giảm bớt độ béo và dầu trên cánh gà.

Cho cánh gà vào chiên ngập dầu ăn với mức lửa to - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chiên cánh gà với nước mắm.

- Phi thơm tỏi với một chút dầu ăn. Khi tỏi thơm, hạ lửa nhỏ, cho đường và nước mắm theo tỉ lệ 1:1 nghĩa là cứ 1 thìa nước mắm thì cho kèm 1 thìa đường.

- Bật lửa to trở lại rồi cho cánh gà vào, đảo đều cho các hỗn hợp gia vị ngấm đều. Lưu ý đảo nhẹ tay và đều cho cánh gà không bị nát.

Cánh gà chiên mắm vàng ruộm bắt mắt cho bữa cơm gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Thành phẩm.

- Khi thấy món cánh gà chiên nước mắm chuyển màu sánh vàng thì tắt bếp, gắp cánh gà ra đĩa trình bày và thưởng thức.

Với công thức đơn giản dễ làm này, các bạn đã có ngay món ngon với thịt gà, chinh phục được những chiếc dạ dày khó tính nhất rồi đấy.

Chúc các bạn thành công với món cánh gà chiên nước mắm tuyệt vời có một không hai nhé!