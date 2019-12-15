Ngâm rau sống qua nước muối rồi vớt ra, vẩy nước và ăn ngay chính là cách rửa sau sống sai bét, khiến bạn rước bệnh vào người.

Với cách rửa rau sống đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả dưới đây bạn sẽ loại bỏ đến 90% ký sinh trùng, giảm bớt lượng độc tố trên rau củ sống. Rau sống là món ăn kèm khá phổ biến trong ẩm thực Việt - Ảnh minh họa: Internet Xà lách, diếp cá, tía tô, húng quế, rau thơm,… là những loại rau sống, có thể ăn trực tiếp mà chẳng cần chế biến. Thế nhưng, các chuyên gia đã chỉ ra rằng, trong rau sống có chứa rất nhiều loại ký sinh, dễ khiến người ăn phải bị lây nhiễm bệnh giun sán, tăng nguy cơ mắc bệnh về tiêu hóa.

Trước nay, chúng ta vẫn thường rửa rau sống bằng cách nhặt sạch, rửa với nước và ngâm vào chậu nước muối loãng rồi vẩy bớt nước và ăn ngay. Thế nhưng, thực tế nước muối loãng này chẳng thể tiêu diệt được giun sán trên rau. Thậm chí, nếu ngâm quá 10 phút rau sẽ bị mất dinh dưỡng, giảm mùi vị. Ngâm rau sống trong nước muối là sai lầm tai hại khiến bạn rước bệnh vào người - Ảnh minh họa: Internet Nếu mắc phải sai lầm khi rửa rau sống này bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bệnh về đường tiêu hóa. Dưới đây chính là cách rửa rau sống giúp bạn có ngay thức rau an toàn, bổ dưỡng cho cả gia đình.

Dưới đây chính là cách rửa rau sống đúng nhất, chị em hãy lưu lại ngay: Rửa rau sống trên vòi nước chảy mới giúp bạn loại sạch giun sán bám trên lá rau - Ảnh minh họa: Internet - Trước tiên, bạn cần nhặt sạch rau, bỏ đi những lá bị héo úa, dập nát. - Sau đấy, bạn rửa từng lá rau dưới vòi nước chảy. Rửa rau dưới vòi nước chảy sẽ giúp loại trừ giun sán, vi khuẩn và cả dư lượng thuốc trừ sâu còn bám trên lá rau. - Chuẩn bị 1 cái thau, cho nước và dấm theo tỉ lệ 9 phần nước 1 phần dấm, ngâm rau trong 5 phút rồi vớt ra, rửa thêm 2-3 lần nước rồi để ráo. Dấm sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn, loại bỏ đến 90% ký sinh trùng, gia đình có ngay rau sống an toàn cho bữa ăn hàng ngày. Rửa rau với dấm vừa giúp rau giòn ngon lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet Lưu ý: Bạn chớ dại vẩy rau rồi ăn ngay bởi lượng nước lã bám trên rau sẽ gây đau bụng, khó tiêu, nhất là người già và trẻ nhỏ. Chúc bạn có những bữa cơm ngon miệng với mẹo nấu ăn hay trên!

Mẹo chọn thịt bò tươi ngon, tránh mua nhầm bò ôi, thịt lợn giả bò tẩm màu độc hại Là một người nội trợ thông minh, chị em nhất định phải biết cách chọn thịt bò sao cho ngon nhất, tránh tình trạng mua nhầm thịt ôi thiu, ốm bệnh, rước độc tố vào người.

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