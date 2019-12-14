Mẹo chọn thịt bò tươi ngon, tránh mua nhầm bò ôi, thịt lợn giả bò tẩm màu độc hại

Chọn thực phẩm 14/12/2019 21:54

Là một người nội trợ thông minh, chị em nhất định phải biết cách chọn thịt bò sao cho ngon nhất, tránh tình trạng mua nhầm thịt ôi thiu, ốm bệnh, rước độc tố vào người.

Người bán sẽ chẳng bao giờ hé lộ cách chọn thịt bò ngon này với bất cứ ai. Chị em hãy thuộc lòng để tránh xa thịt bò ôi thiu, ốm bệnh, không mua nhầm thịt lợn tẩm màu thực phẩm.

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Thịt bò tơ sẽ có mỡ màu trắng, thớ thịt rất mịn và mềm - Ảnh minh họa: Internet

Muốn mua được thịt bò tươi ngon bạn cần chú ý những điểm sau:

- Những miếng thịt bò tươi ngon sẽ có màu đỏ tươi, khi sờ vào có cảm giác dính tay, chắc thịt, thớ nhỏ, không quá khô cũng không nhão ướt.

- Đặc biệt, bạn cần biết cách phân biệt bò non và bò già: Thịt bò già sẽ có có màu đỏ sậm, ăn dai, nấu rất lâu mới nhừ nên chị em chớ dại chọn mua. Thịt bò tơ sẽ có mỡ màu trắng, thớ thịt rất mịn và mềm. Đây chính là loại thịt bò ngon nhất. 

- Cũng là thịt bò, vậy nhưng bò cái sẽ mềm, ngọt và thơm ngon hơn hẳn so với thịt bò đực.

- Khi ấn tay vào, nếu thớ thịt đàn hồi tốt và không có mùi hôi thì đấy chính là miếng thịt bò ngon.

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Để tránh mua nhầm thịt lợn tẩm phẩm màu để làm giả thịt bò chị em cần lưu ý màu sắc của chúng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thịt bò có những dấu hiệu dưới đây bạn chớ dại chọn mua:

- Nếu thấy thịt bò có hạt ẩn bên trong như hạt gạo thì đấy rất có thể là phần thịt của con bò bị nhiễm sán gạo, bạn chớ dại chọn mua.

- Thịt bò có màu tái xanh, có mùi hôi là thịt đã để lâu ngày, ôi thiu và gây ngộ độc nếu bạn trót ăn phải.

- Nếu thấy thịt bò có mỡ màu vàng đậm, thịt nhão, đàn hồi kém và nhớt chị em hãy tránh xa ngay. Bởi rất có thể, đấy là thịt lợn bị tẩm màu thực phẩm để làm giả thịt bò, lừa dối người tiêu dùng.

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Nấu với lửa lớn là cách giúp thịt bò xào mềm ngọt, không dai - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo nấu ăn hay với thịt bò:

- Muốn bò xào không bị dai bạn hãy nấu với lửa lớn, đảo nhanh tay. Càng nhanh chính bò càng giữ được độ ngọt, thơm và hương vị đặc trưng của mình.

- Khi hầm thịt bò, bạn nên thêm khoảng 1 thìa muối cho 1kg thịt bò. Hoặc bạn có thể cho ¼ quả dứa vào để phần thịt bò nhanh mềm hơn.

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Thịt bò với phần mỡ trắng chính là thịt bò tơ - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều món ngon với thịt bò, thế nhưng, từng loại thịt bò sẽ phù hợp với các món ăn khác nhau

- Nếu muốn làm những món xào ngon, bạn nên dùng phần thịt phi lê, thịt thăn bởi sau khi chế biến chúng sẽ rất mềm, ngọt và không hề bị dai.

- Món hầm, món súp: Bắp bò, gân hay đuôi bò là những phần thịt vô cùng phù hợp cho những món hầm. Chỉ cần thêm vỏ quế, đinh hương, hành, tỏi, gừng bạn sẽ có đủ ngũ vị cực hấp dẫn cho món ngon với thịt bò này.

- Món nướng: Phần thịt nạm và phi lê chính là lựa chọn hoàn hảo cho món nướng với thịt bò.

Chúc bạn dễ dàng chọn mua được những phần thịt bò ngon, an toàn cho cả gia đình!

Ướp mực chớ dại dùng muối, đây mới là thứ loại bỏ mùi tanh, có ngay món mực trắng tinh, giòn ngọt

Ướp mực chớ dại dùng muối, đây mới là thứ loại bỏ mùi tanh, có ngay món mực trắng tinh, giòn ngọt

Với mẹo khử mùi tanh của mực này, chị em nội trợ còn khử sạch tanh khó chịu của các loại hải sản khác, giúp bạn có được những món ăn thơm ngon khó cưỡng.

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