Người bán chè lâu năm tiết lộ: bước quan trọng nhất để chè đậu đen nhanh nhừ, bùi thơm và không bị sượng

Không chỉ thanh nhiệt, làm mát cơ thể món chè dễ nấu này còn cực ngon miệng nên được nhiều người yêu thích.

Chỉ cần biết cách nấu chè đậu đen ngon này bạn sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng với nồi chè đậu đen bị sượng, hạt đậu cứng, không bùi thơm như trước nữa.

- 200g cùi dừa.

- 50g dừa tươi nạo sợi.

- 30g dừa khô.

- 30g lạc rang giã nhỏ.

Các bước thực hiện món chè đậu đen ngon:

Những hạt đậu nổi trên mặt nước là đậu kém chất lượng hoặc đã bị mọt, hỏng - Ảnh minh họa: Internet

- Đậu đen mua về rửa sạch, bỏ những hạt hỏng và ngâm ngập nước. Bạn chỉ giữ lại những hạt đậu chìm xuống đáy chậu.

- Vớt đậu ra, rửa sạch, để ráo rồi cho vào chảo rang với lửa lớn khoảng 10 phút đến khi bề mặt hạt đậu hơi nhăn thì tắt bếp.

Ninh đậu với lửa nhỏ để hạt chín mềm, không bị 'lại đậu' - Ảnh minh họa: Internet

- Cho đậu vào nồi, thêm nước ngập đậu rồi đun sôi. Trong quá trình đậu sôi, bạn nhớ dùng muôi hớt bọt rồi hạ lửa vừa để ninh cho hạt đậu mềm dần.

- Khi hạt đậu đen đã đạ được độ bùi, mềm như ý bạn vớt hết đậu ra rồi ướp với đường trong 20 phút.

Xào với đường sẽ giúp đậu ngọt ngon, dậy mùi và không bị sượng - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đấy, bạn xào chỗ đậu đen đã ướp đường này lên để hạt đậu ngấm đường, se lại.

- Tiếp đến, trút đậu đen đã xào đường vào nồi nước chè đã ninh trước đấy và đun đến khi sôi lại.

- Thêm đường, điều chỉnh vị ngọt cho phù hợp với khẩu vị của gia đình. Bạn cũng có thể thêm chút muối để chè có vị thanh hơn.

Cách làm nước cốt dừa:

Nước cốt dừa sẽ giúp món chè đậu đen thêm cuốn hút - Ảnh minh họa: Internet

- Cắt nhỏ hoặc nạo cùi dừa, sau đấy cho thêm nước dừa vào xay nhuyễn.

- Lọc lấy phần nước cốt, bỏ phần xác dừa.

- Đun sôi phần nước cốt này với lửa nhỏ, khi đã sôi cho thêm chút muối, đường và bột năng đã hòa tan cùng nước vào khuấy đều rồi tắt bếp.

- Bạn sẽ có ngay nước cốt dừa sền sệt, thơm ngon, béo ngậy cực hấp dẫn để ăn cùng chè đậu đen.

Chỉ cần ăn một lần cả nhà sẽ mê ngay món chè siêu ngon này - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm:

Chỉ cần múc ra bát, cho thêm dừa tươi nạo sợi, lạc rang và chút nước cốt dừa thì bạn đã có ngay món chè ngon khó cưỡng, ăn liền vài bát cũng chẳng ngán.

Chúc bạn thành công với món ăn vặt ngon, cực dễ làm trên!