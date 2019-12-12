Không phải ngâm trong nước muối, đây mới là cách rửa nấm sạch bong, đẩy hết chất bẩn ra ngoài

Mẹo vặt trong bếp 12/12/2019 15:32

Đừng rửa bằng nước muối, chỉ cần thêm bước này bạn đã nắm trong tay cách rửa nấm sạch nhất, vừa đánh bay bụi bẩn lại an toàn cho sức khỏe.

Nếu chỉ rửa nấm bằng nước thì bạn sẽ chẳng thể làm sạch hoàn toàn bụi bẩn bám trên bề mặt nấm. Thế nên, hãy làm thêm bước này để có những cây nấm sạch sẽ, thơm ngon cho cả nhà nhé.

Dưới đây chính là cách rửa nấm sạch nhất, chị em chớ dại bỏ qua:

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Nấm là thực phẩm được ưa thích trong những mâm cơm Việt - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Nấm

- Một ít baking soda

- 1 cái chậu, thau.

Các bước thực hiện:

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Ngâm trong nước muối sẽ không thể tẩy sạch bụi bẩn trên nấm - Ảnh minh họa: Internet

- Trước tiên, bạn hãy cắt bỏ chân nấm, sau đấy ngâm chúng trong nước ấm khoảng 10 phút để những bụi bẩn bám bên ngoài rã ra, lắng xuống dưới đáy chậu.

- Tiếp đến, bạn dùng tay nhẹ nhàng cọ bên ngoài để loại bỏ những chất bẩn, bụi còn bám trên thân nấm.

- Vớt nấm ra rổ, cho thêm chút baking soda lên rồi dùng tay chà nhẹ nhàng lên toàn bộ bề mặt của cây nấm. Khi thấy baking soda đã tan hoàn toàn thì cho nấm vào chậu nước, khuấy nhẹ.

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Việc cho dầu mè vào sẽ giúp những bụi bẩn còn sót lại được đánh bay hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

- Ngâm nấm trong chậu nước này khoẳng 10 phút rồi vớt ra, tiếp tục cho vào một chậu nước có nhỏ sẵn vài giọt dầu mè trong 2 phút rồi vớt ra, để ráo và dùng để nấu ăn như bình thường.

Việc cho dầu mè vào sẽ giúp những bụi bẩn còn sót lại được đánh bay hoàn toàn, giúp bạn có được những cây nấm sạch, an toàn.

Cách chọn nấm ngon:

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Thực phẩm an toàn sẽ giúp bạn có những món ăn dinh dưỡng, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Đối với nấm tươi: Bạn nên chọn những cây nấm vẫn còn nguyên vẹn, màu sắc tươi mới và có mùi thơm tự nhiên, cuống nấm chắc chắn. Nếu chóp nấm bị thâm hoặc nhăn thì bạn không nên mua.

- Đối với nấm khô: Những cây nấm cầm lên chắc tay, không bị đứt gãy, không có vết nấm mốc chính là loại nấm ngon.

Những sai lầm khi chế biến nấm:

- Rửa sẵn nấm và cho vào tủ lạnh dùng dần là sai lầm khiến nấm bị nhũn, nhanh hỏng. Thế nên, bạn chỉ nên rửa nấm trước khi nấu thì mới giữ được độ thơm ngọt, hương vị của thực phẩm này.

- Nồi nhôm sẽ khiến món nấm bị ngả màu thâm đen, món ăn không đẹp mắt.

- Việc nấu nấm với quá nhiều dầu ăn sẽ làm nấm “ngậm” đầy dầu, vừa gây ngán lại dễ khiến bạn đầy bụng, khó tiêu.

Chúc bạn có thật nhiều món ngon với nấm qua những mẹo nấu ăn hay trên! 

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