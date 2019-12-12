5 sai lầm khiến chảo chống dính dù đắt tiền đến mấy cũng nhanh hỏng, người dùng bị nhiễm độc, tăng nguy cơ bị ung thư

Chuyên gia nói gì 12/12/2019 05:00

Chuyên gia cảnh báo những sai lầm khi dùng chảo chống dính rất nhiều người mắc phải, nếu không bỏ ngay đừng trách vì sao ung thư ghé thăm, rước bệnh tật vào người.

Nếu sử dụng chảo chống dính không đúng cách, khiến lớp men chống dính bị bong tróc, dính vào thức ăn và vô tình nạp vào cơ thể đồng nghĩa với việc bạn đang rước độc tố vào người, tăng nguy cơ bị ung thư.

Dưới đây là những sai lầm khi dùng chảo chống dính khiến ung thư ghé thăm, rước bệnh tật vào người rất nhiều chị em mắc phải:

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Để chảo chống dính ở nhiệt độ cao sẽ khiến các phân tử độc hại gây ung thư được giải phóng - Ảnh minh họa: Internet

1. Để chảo ở nhiệt độ cao

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, nếu để chảo chồng dính ở nhiệt độ cao khi chưa cho dầu ăn hay các thực phẩm khác vào nấu sẽ khiến chất chống dính của chảo bị phân hủy.

Đây chính là sai lầm khi nấu ăn khiến chảo chống dính dù đắt tiền đến mấy cũng nhanh hỏng, các phân tử độc hại gây ung thư được giải phóng.

2. Rửa chảo khi còn nóng

Chảo mới chiên xào, nấu nướng vẫn còn rất nóng. Thế nên, nếu đã trút thức ăn ra đĩa bạn cần để chảo nguội hẳn rồi hẵng rửa.

Việc xối nước để rửa ngay khi dùng xong làm nhiệt độ thay đổi đột ngột, từ đấy, lớp chống dính sẽ bị bong tróc, mất an toàn.

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Đừng dại dùng đũa, thìa kim loại để đảo thức ăn khi dùng chảo chống dính - Ảnh minh họa: Internet

3. Dùng vật dụng kim loại đảo thức ăn

Khi chiên, xào thức ăn bằng chảo chống dính bạn cần dùng đũa tre để đảo thức ăn.

Đừng dại dùng đũa, thìa kim loại để đảo bởi sự ma xát giữa đáy chảo và vật dụng kim loại sẽ làm chảo nhanh hỏng, lớp chống dính bị trầy xước theo thời gian.

4. Không lau khô chảo sau khi rửa

Sau khi đã rửa sạch sẽ chiếc chảo của mình, bạn đừng vội cất ngay lên kệ đựng chén bát mà hãy dùng khăn bông sạch để lau khô nước còn vương trên chảo.

Nếu úp chảo ngay khi nước còn bám sẽ tăng khả năng hình thành gỉ sét và bám bụi lên bề mặt chảo, vừa mất vệ sinh lại kém an toàn.

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Việc cố gắng dùng miếng cọ rửa kim loại để chà xát lên bề mặt sẽ khiến màng chống dính bị phá hủy - Ảnh minh họa: Internet

5. Rửa chảo bằng miếng cọ rửa kim loại

Khi chảo chống dính khó chùi rửa, bạn chỉ cần ngâm chúng bằng nước ấm khoảng 10 phút thì các vết bẩn cứng đầu đến mấy cũng sẽ dễ dàng được rửa sạch.

Việc cố gắng dùng miếng cọ rửa kim loại để chà xát lên bề mặt sẽ khiến màng chống dính bị phá hủy nghiêm trọng.

Những sai lầm khi dùng chảo chống dính trên sẽ gây hại đến sức khỏe của cả gia đình bạn. Thế nên, nếu đang phạm phải chị em hãy bỏ ngay.

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