Bí quyết nấu lẩu cá không lo bị tanh, thơm nức mũi của đầu bếp nhà hàng 5 sao

Nấu gì hôm nay 09/12/2019 10:26

Hãy thử vào bếp với cách làm lẩu cá rô phi dưới đây để có một nồi lẩu hấp dẫn cho gia đình vào những ngày mùa đông lạnh.

Lẩu cá rô phi là một món ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người ngại ăn vì sợ cá có mùi tanh. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách làm lẩu cá rô phi thơm ngon mà không hề tanh.

Chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lẩu cá rô phi:

- Cá rô phi: 1 con cá to nặng khoảng 1kg.

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Chọn cá rô phi to, tươi để đảm bảo độ ngon của nồi lẩu - Ảnh minh họa: Internet

- Cà chua: 4 quả.

- Dứa: 1/2 quả.

- Sả: 3 nhánh.

- Gừng: 1 củ.

- Hành khô: 2 củ.

- Tỏi: 2 nhánh tỏi.

- Me: 2 quả.

- Ớt: 3 quả.

- Gia vị lẩu Thái: 1 gói.

- Gia vị khác: Dầu ăn, nước mắm, muối, hạt nêm.

- Bún tươi hoặc mì gói: Số lượng phù hợp với số người ăn.

- Các loại rau: Rau muống, hành lá, hoa chuối, dọc mùng, thì là…

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Phần thịt cá rô phi phi lê hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu lẩu cá rô phi:

Bước 1:

- Cá rô phi mua về rửa sạch màng đen trong thân cá.

- Ngâm qua cá với nước muối loãng và gừng đập dập để khử mùi tanh.

- Vớt cá ra, lọc cá lấy thịt sau đó ướp với chút muối.

- Mang cá đi thái lát vừa ăn, đẹp mắt, xếp ra đĩa, rắc gừng và rau thì là băm nhỏ lên trên trang trí cho đĩa cá nhìn hấp dẫn hơn.

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Thái khổ dày một chút để cá cho vào nồi không bị nát - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2:

- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

- Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, rửa sạch thái lát vừa ăn.

- Lần lượt rửa sạch các loại rau, để ráo nước.

- Sả đem rửa sạch, đập dập.

- Me cạo vỏ, cho vào nồi luộc chín, vớt ra dằm nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt, bỏ phần bã đi.

- Ớt bỏ hạt, thái lát.

- Xương cá đã lọc đem đun sôi, vớt ra giã nát rồi lọc lấy nước. Lưu ý là nước lọc phải lấy nước vừa đun sôi để cá không có mùi tanh.

Bước 3:

- Phi thơm hành tỏi đã băm nhuyễn rồi cho cà chua vào xào. Cho thêm 1/3 thìa cà phê hạt nêm vào đảo đều tay.

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Cách trang trí đẹp mắt cho nồi lẩu cá - Ảnh minh họa: Internet

- Cho nước cá đã lọc vào nồi đồng thời cho dứa vào đun sôi. Khi nước đã sôi, cho gói gia vị nêm lẩu Thái, sả cây đập dập, nước cốt me và ớt thái lát vào tiếp tục đun sôi.

- Khi nước đã sôi, nêm gia vị vừa ăn.

Bước 4:

- Xếp bún, các loại rau và cá rô phi ra bàn. Sử dụng bếp ăn lẩu chuẩn bị ăn.

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Quây quần bên nồi lẩu cá rô phi trong những ngày lạnh - Ảnh minh họa: Internet

- Pha chế nước chấm để chấm cá.

- Nhúng lần lượt các nguyên liệu vào, chờ chín là đã có thể thưởng thức.

Với công thức nấu món lẩu ngon như trên, bạn đã đánh bay mùi tanh của cá và có một bữa ăn trọn vẹn vị ngon rồi đấy. Còn chần chừ gì nữa mà không mau bắt tay vào bếp để chuẩn bị một nồi lẩu hấp dẫn cho cả gia đình.

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