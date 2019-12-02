Không phải nguyên liệu cầu kỳ, đây mới là thứ khiến nồi cá kho của bạn ngon nhất!

Nấu gì hôm nay 02/12/2019 10:39

Bằng thứ nguyên liệu cực quen thuộc, rẻ tiền này bạn sẽ sở hữu cách kho cá ngon đến "nuốt lưỡi", cả nhà ăn mãi không chán.

Cá kho là món ăn đưa cơm và có rất nhiều cách để chế biến. Hãy cùng chúng tôi vào bếp với 2 cách kho cá ngon bằng nguyên liệu dân dã này nhé!

1. Cá kho lá mơ lông

Nguyên liệu:

- Cá trắm tươi.

- Lá mơ lông.

- Ớt, hành tươi, gừng.

- Bột nghệ.

- Gia vị: Đường, mắm, muối.

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Lá mơ lông là loại rau khá phổ biến - Ảnh: Internet

Cách kho cá ngon bằng lá mơ lông

- Cá trắm đem cắt thành từng khúc, rửa thật sạch cho hết mùi tanh của cá.

- Ướp cá với các gia vị cho ngấm đều.

- Cho đường và một chút nước vào nồi đun đến khi có màu vàng cánh gián để làm nước hàng.

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Cá càng tươi càng cho ra món ăn thơm ngon - Ảnh: Internet

- Xếp cá vào nồi, cho lá mơ, 1 thìa bột nghệ, ớt, gừng, gia vị cho vừa khẩu vị của mỗi gia đình. Đổ nước sôi vào kho cá.

- Đun sôi cá thì giảm lửa cho đến khi cá ngấm và săn lại thì tắt bếp, rắc thêm ít hành lá xắt nhỏ lên trên.

- Gắp cá ra đĩa khéo léo để vẫn giữ nguyên hình của từng khúc cá.

Lưu ý: Khi đun cá nên dùng nước sôi để cá không tanh, không dùng nước lã. 

Lá mơ sẽ cho vị bùi, thơm hòa quyện với miếng cá săn tạo nên món ngon với cá hấp dẫn. Một bát cơm nóng ăn kèm cá kho lá mơ, rau tập tàng chấm nước kho cá sẽ cực đưa cơm. 

2. Cá kho rau sam

Cách kho cá ngon với rau sam không hề cầu kỳ.

Nguyên liệu:

- Cá trắm tươi.

- Rau sam.

- Ớt, gừng.

- Gia vị: Đường, mắm, muối.

Cách kho cá ngon bằng rau sam:

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Rau sam còn được xem là loại rau trường thọ vì có thể chữa được khá nhiều bệnh - Ảnh: Internet

- Cá trắm đem rửa sạch cắt thành từng khúc vừa ăn. Có thể rửa qua giấm để át mùi tanh của cá.

- Ướp cá với các gia vị: đường, mắm, muối cho ngấm đều.

- Thắng đường với nước cho đến khi có màu vàng.

- Xếp cá vào nồi, cho ớt, gừng và các loại gia vị phù hợp với khẩu vị của từng gia đình. Xếp nồi cá kho theo thứ tự: Rau sam - cá - gia vị - rau sam. Cho nước sôi vào nồi để tiến hành kho.

Lưu ý:

- Rau sam khi đun sẽ cho ra màu đỏ và có vị chua nên với cách kho cá bằng rau sam, bạn hoàn toàn không cần dùng đến các chất tạo màu.

- Đun sôi cá thì chỉnh nhỏ lửa cho đến khi cá ngấm đều gia vị thì tắt bếp.

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Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có ngay món cá kho rau sam hấp dẫn - Ảnh: Internet

- Gắp cá ra đĩa và trang trí cho đẹp mắt.

Vị chua của rau sam kết hợp với cá sẽ là món ăn đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Chúc các bạn có một nồi cá kho thật thơm ngon với 2 cách làm trên!

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