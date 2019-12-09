Nhìn 3 giây biết ngay đâu là quả dưa hấu mọng nước, ngon ngọt, ruột đỏ tươi, không bị ‘chín ép’

Chọn thực phẩm 09/12/2019 15:46

Người bán hoa quả lâu năm tiết lộ cách chọn dưa dấu ngon, chỉ cần nhìn 3 giây đã biết ngay đâu là quả dưa ngon ngọt, đâu là quả nhạt thếch.

Rất hiếm người biết rằng, chỉ cần nhìn vào điểm này lại là cách chọn dưa hấu ngon chuẩn xác nhất. Dám chắc, bạn sẽ có ngay quả dưa có màu đỏ au, chắc ruột lại ngọt ngào như ý.

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Nhìn 3 giây biết ngay dưa dấu ngọt hay nhạt, cực chuẩn xác - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những mẹo chọn dưa hấu ngon ngọt, màu đỏ đẹp mắt:

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Nếu cuống khô héo thì đấy chính là quả dưa già, có ruột màu đỏ au - Ảnh minh họa: Internet

Cuống dưa

Người bán hoa quả lâu năm tiết lộ rằng, chỉ cần nhìn vào cuống dưa chị em nội trợ sẽ biết ngay đâu là quả dưa ngon. Nếu cuống khô héo thì đấy chính là quả dưa già, có ruột màu đỏ au và không bị xốp.

Ngược lại, nếu cuống dưa có màu xanh, còn tươi thì quả ấy sẽ nhạt vì bị hái sớm.

Âm thanh khi vỗ vào dưa

Bạn đừng ngần ngại vỗ vào quả dưa để thử, bởi nếu đã già, ngon, ngọt quả dưa sẽ phát ra tiếng kêu bịch, bịch. Nếu nghe tiếng bộp, bộp thì quả dưa đấy đã quá chín, nẫu ruột.

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Dưa hấu nếu đã già, chín đỏ sẽ có phần núm tròn và hơi lõm - Ảnh minh họa: Internet

Núm dưa

Nhìn vào núm của quả dưa hấu cũng sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được quả dưa như ý. Dưa hấu nếu đã già, chín đỏ sẽ có phần núm tròn và hơi lõm. Trong khi đấy, dưa non, “chín ép” sẽ có phần núm lồi.

Vỏ dưa

Vỏ của quả dưa ngon sẽ có màu xanh sẫm, nhẵn bóng, khi dùng tay ấn vào thấy cứng. Nếu vỏ có màu xanh nhạt, hoặc ấn vào vỏ bị lún thì chứng tỏ quả dưa này đã để lâu ngày, không còn tươi ngon nữa.

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Phần vỏ tiếp xúc với đất có màu vàng chính là dấu hiệu cho biết đấy là quả dưa hấu ngon - Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc của phần vỏ tiếp xúc với đất

Phần bỏ tiếp xúc với đất có đốm vàng chính là dấu hiệu giúp bạn nhận biết đấy chính là quả dưa ngon ngọt. Nếu phần vỏ này cò màu trắng nhạt thì bạn đừng chọn mua, đấy chính là quả dưa còn xanh, chưa đủ độ ngọt.

Trọng lượng

Hãy thử cầm quả dưa lên, nếu nặng  và chắc tay thì đấy là quả dưa già, thơm ngon, mọng nước.

Nếu thất nhẹ tay, rỗng thì quả dưa ấy đã bị xốp do để quá lâu ngày, chị em chớ dại chọn mua kẻo phí tiền.

Chúc bạn chọn được những quả dưa căng mọng, đỏ tươi lại ngọt ngon với mẹo chọn thực phẩm trên!

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