Mẹo bóc tỏi cực nhanh, chưa đầy 30 giây đã khiến cả củ tỏi lớn bong sạch vỏ

Đời sống 08/12/2019 12:56

Chẳng cầu kỳ, chỉ cần mẹo bóc tỏi nhanh này bạn đã bóc được cả củ tỏi lớn, vỏ mỏng đến mấy cũng bong sạch.

Chỉ với mẹo bóc tỏi nhanh này, chưa đến 30 giây chị em đã có cả củ tỏi sạch vỏ để thỏa sức nấu nướng, vừa nhanh vừa tiện.

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Tỏi giúp khử mùi tanh của thực phẩm, nó còn giúp tăng hương vị của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi là loại củ gia vị gần như không thể thiếu trong gian bếp, bởi không chỉ dùng để ướp, chiên xào hay khử mùi tanh của thực phẩm, nó còn giúp tăng hương vị của món ăn. Vậy nhưng, nhắc đến việc bóc tỏi ai cũng ngao ngán.

Ngay bây giờ, chị em hãy lưu lại ngay mẹo bóc tỏi siêu tốc không cần dùng dao hay bất cứ vật dụng hỗ trợ nào dưới đây để việc bóc tỏi không làm khó bạn nữa.

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Đầu tiên, bạn dùng tay tách tỏi ra thành từng tép - Ảnh minh họa: Internet

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Sau đấy, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ ấn vào hai đầu của tép tỏi, tiếp đến, bạn bóp quanh củ tỏi nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

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Chẳng mất quá nhiều công sức bạn đã bóc tỏi cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với vài thao tác đơn giản, nhanh gọn bạn đã có thể bóc sạch vỏ tỏi mà chẳng hề tốn quá nhiều công sức.

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Bóc tỏi bằng lọ thủy tinh là mẹo chị em nên thử - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cách bóc vỏ tỏi trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm cách bóc tỏi không bị dây mùi ra tay dưới đây:

- Chuẩn bị một lọ thủy tinh, cho tỏi vào lọ và đậy kín nắp. Bạn dùng tay lắc thật mạnh để tỏi va đập vào thành lọ, chỉ 30 giây bạn đã có ngay những tép tỏi trắng tinh, bong sạch vỏ.

- Nếu không có lọ thủy tinh, bạn có thể cho tỏi vào bát, lấy nắp vung đậy lại rồi lắc mạnh như trên thì cũng sẽ có được những tép tỏi thơm ngon mà tay lại không hề bị dây mùi.

- Bạn cũng có thể cho tỏi lên rang trên chảo nóng khoảng 10 giây. Bí quyết nấu ăn này sẽ giúp vỏ được tách ra dễ dàng khi bạn bóp vào tép tỏi.

- Ngâm tỏi trong nước ấm khoảng 2 phút cũng là cách bóc vỏ tỏi nhanh, sạch mà chị em nên áp dụng.

Chúc bạn thành công với cách bóc tỏi nhanh trên!

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