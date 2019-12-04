Mẹo nhổ sạch lông vịt, không sót chút lông tơ nào lại khử bay mùi hôi chỉ với một nắm lá đu đủ

Mẹo vặt trong bếp 04/12/2019 14:05

Chỉ cần biết mẹo nhổ lông vịt chỉ với  một nắm lá đu đủ này, chị em sẽ tẩy sạch lông tơ và khử mùi hôi của vịt cực hiệu quả, ai vụng mấy cũng có thể làm được.

Đây chính là mẹo nhổ lông vịt nhanh, sạch và không còn mùi hôi mà chị em nội trợ nào cũng phải thuộc lòng để việc vào bếp trở nên nhàn tênh.

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Đây chính là mẹo nhổ sạch lông vịt, không sót cọng lông tơ nào lại đánh bay mùi hôi chỉ với một nắm lá đu đủ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Lá đu đủ vò nhỏ, sau đấy cho vào nồi nước, đun sôi.

- Vịt sau khi cắt tiết nhúng qua nước lạnh cho ướt đều lông, da.

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Khi nhổ lông vịt, bạn cần miết tay sát da, xuôi theo chiều lông mọc để phần lông tơ được làm sạch - Ảnh minh họa: Internet

- Vớt vịt ra, rưới chút rượu trắng hoặc giấm gạo nên mình vịt, để như thế trong 10 phút.

- Sau khi nước sôi, dùng nước luộc lá đu đủ này để nhúng vịt vào.

- Nhúng vào vài phút, nếu lông ở cánh dễ dàng được nhổ ra thì vớt vịt, tiến hành làm lông như bình thường.

Khi nhổ lông vịt, bạn cần miết tay sát da, xuôi theo chiều lông mọc để phần lông tơ được làm sạch, nhanh hơn.

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Chỉ với vài bước bạn đã làm sạch lông vịt - Ảnh minh họa: Internet

Với cách nhổ lông vịt đơn giản này, bạn sẽ dễ dàng làm sạch lông tơ của vịt, ngay cả nàng dâu vụng đến mấy cũng sẽ thành công.

Cách khử mùi hôi của vịt

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Bạn cần tiến hành khử mùi vịt trước khi mổ để tránh ảnh hưởng đến hương vị món ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Để khử mùi hôi của vịt, sau khi làm sạch lông bạn lấy muối xát lên da vịt trong vài phút và rửa sạch với nước, để ráo là được.

- Dùng chày đập dập gừng rồi chà xát lên da cũng là cách khử mùi vịt hiệu quả.

- Rưới giấm gạo nên khắp da vịt rồi rửa sạch lại với nước sẽ giúp bạn khử mùi hôi của vịt dễ dàng.

Bạn cần tiến hành khử mùi vịt trước khi mổ để tránh ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Đặc biệt, chỉ cần ngâm vịt vào thau nước lã khoảng 20 phút trước khi nấu sẽ giúp thịt vịt có màu trắng đẹp mắt hơn sau khi chế biến.

Cách chọn vịt ngon

- Những con vịt có phần ức tròn, mọc đủ lông, da cổ và bụng dày chính là con vịt ngon.

- Nếu mua gà ta thường chọn gà mái thì khi mua vịt bạn cần chọn những con vịt đực, vì thịt vịt mái sẽ không săn chắc bằng.

Với mẹo nấu ăn hay này bạn sẽ có ngay những con vịt cực sạch, không còn sót sợi lông tơ nào để chế biến vô vàn món ngon với vịt cho cả gia đình rồi đấy. 

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