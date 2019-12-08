Cá sau khi mua về rửa sạch, để ráo nước rồi ướp với chút muối khoảng 30 phút cho cá thấm gia vị.

Món cá rán không hề khó thực hiện, vậy nhưng, mẹo rán cá ngon , giòn thơm, không bị nát, không dính chảo thì cực hiếm người biết.

Khi dầu đã nóng già và có hơi bốc lên, bạn cho cá vào chiên như bình thường. Tuyệt đối đừng lật khi cá chưa vàng và cứng lại để tránh bị nát.

Thế nhưng, muốn cá không bị dính chảo, bạn cần thả một lát gừng vào chà xát lên toàn bộ bề mặt chảo, nhất là lòng chảo. Sau đấy, bạn bật bếp, chờ chảo nóng mới cho dầu vào thay vì đổ trực tiếp dầu vào ngay từ đầu.

Để có món cá rán thơm ngon, giòn tan không hề khó - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ nên rán cá với lửa vừa để cá chín từ trong ra ngoài, miếng cá giòn thơm, không bị khô hay cháy xém.

Khi lật hai mặt cá đều chín vàng bạn vớt cá ra giấy thấm dầu rồi cho ra đĩa thì đã có ngay món cá rán cực hấp dẫn cho cả nhà.

Ngoài cách rán cá ngon trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm những lưu ý dưới đây để có món ngon với cá.

Đun sôi chảo với nước sạch trước khi rán cá

Nếu chảo không sạch thì nguy cơ cá bị dính chảo, gây nát cá là rất cao. Thế nên, thay vì cho chảo lên bếp rồi đổ dầu vào chiên như bình thường bạn cần cho nước vào chảo, đun sôi rồi rửa lại thêm lần nữa để đảm bảo chảo sạch nhất có thể.

Phủ cá bằng bột mì sẽ giúp hạn chế tình trạng bị bắn dầu - Ảnh minh họa: Internet

Rắc chút bột mì lên cá để tránh bị bắn dầu

Nước còn sót lại trên da cá khi gặp dầu sẽ gây nên tình trạng bắn dầu, bỏng rát cho chị em nội trợ.

Vậy nên, bạn chỉ cần nhúng sơ cá qua bột mì rồi rũ sạch bột trước khi cho vào chảo rán thì sẽ tránh được tình trạng bị bắn dầu.

Rán cá ngập dầu

Rán cá ngập dầu sẽ giúp cá chín đều, giòn ngon và không hề bị dính chảo. Tuy nhiên, bạn đừng cho quá nhiều cá vào chiên cùng một lúc kẻo khiến dầu bị hạ nhiệt, làm món cá kém ngon.

Việc tăng bề mặt tiếp xúc giữa cá với dầu ăn chính là mấu chốt giúp thịt cá chín đều, giòn thơm - Ảnh minh họa: Internet

Khía mình cá trước khi rán

Cá sau khi rửa sạch, để ráo chỉ cần dùng dao khứa vào đường lên mình trước khi rán thì sẽ giòn gấp bội. Việc tăng bề mặt tiếp xúc giữa cá với dầu ăn chính là mấu chốt giúp thịt cá chín đều, giòn thơm.

Chúc bạn thành công với những mẹo nấu ăn hay này!