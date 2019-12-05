Mẹo luộc rau xanh mướt, không hề bị thâm đen, giòn ngon và giữ trọn dinh dưỡng

Chỉ cần cho ½ thìa café muối vào nồi nước luộc, muối sẽ giúp hơi nước nóng nhanh hơn, giúp rau chín nhanh, đều và cực xanh.

Chỉ cần dắt túi 6 mẹo luộc rau ngon này, bạn sẽ có ngay đĩa rau luộc xanh mướt, giòn ngon không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp.

Những tưởng dầu ăn là thứ gia vị chỉ dùng trong những món chiên, xào. Thế nhưng, nếu cho vài giọt dầu ăn vào nồi rau luộc bạn sẽ có được món ngon khó cưỡng.

Đặc biệt, cách luộc rau ngon này còn giúp món rau luộc thêm đậm vị, thơm ngon và hấp dẫn thực khách hơn rất nhiều.

Những sợi rau xanh mướt, bóng bẩy và không bị rối chính là thành quả bạn có được khi áp dụng mẹo nấu ăn hay này.

Nếu không có giấm, bạn có thể thay bằng chút nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet

Luộc rau với nước có giấm gạo

Chỉ cần cho 2 thìa café giấm gạo vào nồi nước, chờ nước sôi rồi cho rau vào luộc như bình thường thì bạn đã có ngay đĩa rau hấp dẫn.

Đây chính là bí quyết luộc rau xanh cực ít người biết. Nếu không có giấm, bạn có thể thay bằng chút nước cốt chanh.

Luộc rau với lửa lớn

Trong quá trình luộc rau, bạn cần vặn lửa lớn để rau chín nhanh, giữ được màu xanh đẹp mắt. Nếu luộc bằng lửa nhỏ, rau sẽ bị đen, không chín đều.

Hơn cả, nếu luộc quá lâu sẽ khiến vitamin có trong rau bị hòa tan quá nhiều vào nước luộc, khiến rau mất chất.

Nước lạnh sẽ giúp rau giữ được độ chín vừa phải, không bị mềm - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm rau vào nước đá khi vớt ra

Muốn có rau luộc giòn ngon, sần sật và đẹp mắt bạn chỉ cần cho chúng vào thau nước đá lạnh ngay khi vớt ra trong khoảng 1 phút. Nước lạnh sẽ giúp rau giữ được độ chín vừa phải, không bị mềm, vàng do chín quá lửa.

Chờ nước thật sôi mới cho rau vào luộc

Đây là việc tưởng chừng đơn giản nhưng rất nhiều chị em lại không để tâm đến. Bạn cần chờ nước thật sôi hẵng cho rau vào nồi luộc, nếu không, rau sẽ bị đen, thất thoát dinh dưỡng và không giòn.