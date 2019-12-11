Đây chính là dấu hiệu cà chua đã bị tẩm hóa chất, chị em chớ dại chọn mua kẻo rước họa vào thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù có vẻ ngoài hấp dẫn, căng mọng nhưng những quả cà chua bị tẩm hóa chất độc hại sẽ đe dọa sức khỏe của cả gia đình bạn. Dưới đây chính là cách chọn cà chua ngon, tránh xa cà chua bị tẩm hóa chất độc hại, chị em hãy dắt túi ngay.

Đặc biệt, nếu thấy có nhũ lấm tấm ở bên trong quả khi nhìn từ bên ngoài thì đấy chính là những quả cà chua đã chín tới, ngon nhất.

Một trong những mẹo chọn thực phẩm an toàn mà các chuyên gia hướng dẫn trong mẹo chọn cà chua chính là nhìn vào màu sắc của chúng. Một quả cà chua chín tự nhiên thường sẽ không đều màu, chỗ đã có màu đỏ căng bóng, chỗ vẫn còn vàng xanh.

Ngược lại, nếu được phun tẩm hóa chất thì cà chua sẽ có vỏ màu đỏ đẹp mắt, đều màu, mười quả như một.

Độ cứng của quả cà chua

Những quả cà chua bị ngâm hóa chất hoặc bị “chín ép” thường rất cứng dù đã có màu đỏ đẹp mắt. Chúng cũng thường không còn cuống vì đã bị ngắt bỏ để hóa chất thấm vào quả nhiều hơn, giúp quả để lâu vẫn không bị hỏng.

Ngược lại, quả cà chua sạch, an toàn khi dùng tay ấn vào sẽ có độ mềm vừa phải, chắc tay và da bóng láng.

Cà chua ngon là những quả có phần thịt mềm, bột - Ảnh minh họa: Internet

Hạt cà chua

Một quả cà chua chín tự nhiên khi cắt ra sẽ có màu đỏ đẹp mắt như bên ngoài, hạt màu trắng vàng với lớp màng bao bọc xung quanh hạt. Đặc biệt, cà chua ngon là những quả có phần thịt mềm, bột.

Nếu cắt ra thấy bên trong quả đã bị thối rữa hoặc hạt có màu xanh thì chị em hãy vứt ngay vào thùng rác, đừng dại ăn kẻo rước độc tố vào người.

Thời gian bảo quản

Quả cà chua chín, tươi ngon, an toàn thường chỉ có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 1 tuần. Nếu để lâu hơn chúng sẽ bị nhũn, thối rữa.

Trong khi đấy, những quả cà chua bị ngâm hóa chất dù bảo quản trong nhiệt độ phòng 10 ngày vẫn không hề có dấu hiệu hư hỏng hay bị héo.

Để bảo quản cà chua đúng cách không hề khó - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo bảo quản cà chua:

- Bạn có thể hấp chín cà chua, lột bỏ vỏ, tách bỏ hạt rồi nghiền nát phần thịt cà chua. Sau đấy, cho cà chua đã nghiền lên bếp, thêm chút muối và đun đến khi cà chua sệt lại thì nhắc xuống, để nguội rồi cho vào lọ, đậy kín nắp và bản quản trong tủ lạnh. Cách làm này sẽ giúp bạn bảo quản cà chua được cả tháng mà không sợ hỏng.

- Với những quả cà chua còn xanh, bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng. Bởi nếu cho vào tủ lạnh, cà chua sẽ lâu chín, khi chín sẽ bị xốp, mất ngon.

- Nếu cà chua đã chín, bạn hãy gói vào giấy báo rồi bảo quản trong tủ lạnh để chúng không bị “mất nước”, da vẫn căng bóng, không bị nhăn.

Chúc bạn thành công với mẹo chọn thực phẩm trên!