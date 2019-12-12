Tự làm giá đỗ bằng rổ nhựa, sau 3 ngày có ngay mẻ giá trắng tinh, mập ú, ít rễ lại cực an toàn

Mẹo vặt trong bếp 12/12/2019 14:47

Dưới đây chính là cách làm giá đỗ tại nhà cực đơn giản, giúp bạn có giá đỗ trắng mập, ít rể, ngon ngọt lại không hề sử dụng hóa chất, an toàn với sức khỏe.

Chẳng cần mất quá nhiều công sức, với cách làm giá đỗ bằng rổ nhựa sau 2 ngày bạn đã có ngay mẻ giá đỗ xanh giòn ngon, trắng tinh, mập mạp mà chẳng cần chút hóa chất nào.

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Tự làm giá đỗ cực sạch tại nhà chỉ với 1 chiếc rổ nhựa, dễ như chơi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm giá đỗ bằng rổ nhựa:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100g đỗ xanh.

-  1 cái rổ nhựa .

- Nước sạch, khăn phủ.

- Chậu để ủ.

Các bước thực hiện:

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Chỉ với vài thao tác đơn giản bạn đã dễ dàng tự làm giá đỗ thành công - Ảnh minh họa: Internet

- Đỗ xanh nhặt bỏ những hạt hỏng, rửa sạch bụi bẩn, ngâm qua đêm.

- Rổ rửa sạch, trút đỗ đã ngâm vào rồi dùng 1 chiếc khăn vải sạch phủ lên trên. Sau đấy, bạn đặt 1 chiếc đĩa sành lên trên và cho cả rổ đậu này vào chậu ủ trong bóng tối.

- Chỉ cần ngày hai lần sáng tối mang nhúng ngập cả rổ đỗ xanh vào chậu nước khoảng 5 phút rồi nhắc lên, để ráo nước và lại ủ vào chỗ tối. Sau 2 ngày, bạn đã có ngay mẻ giá đỗ xanh trắng tinh, mập mạp và giòn ngọt bất ngờ. 

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Tự làm giá đỗ vừa an toàn lại ngon hơn cả ngoài hàng - Ảnh minh họa: Internet

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- 99% chị em nội trợ bỏ qua bước này khi xào giá đỗ khiến món ăn thâm đen, mềm nhũn

Ngoài cách làm giá đỗ bằng rổ nhựa trên, bạn cũng có thể tham khảo cách tự làm giá đỗ tại nhà vô cùng đơn giản dưới đây.

Tự làm giá đỗ tại nhà bằng khăn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100g đỗ xanh. 

- 1 chiếc khăn.

- Rổ hoặc khay đựng.

Các bước thực hiện:

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Làm đỗ xanh bằng khăn rất dễ thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

- Đỗ xanh rửa sạch, ngâm trong nước ấm được pha theo tỷ lệ 3:2 với 3 phần nước sôi, 2 phần nước lạnh. Ngâm liên tục trong 12 tiếng, cứ mỗi sáu tiếng bạn lại thay nước một lần.

- Đổ hạt đỗ đã nứt mầm vào rổ, xối nước nhẹ nhàng để xả sạch đỗ, đừng xối quá mạnh kẻo mầm bị gãy.

- Trải khăn vào rổ, cho đỗ đã ngâm vào rồi lấy 1 cái khăn khác, nhúng ướt rồi trầm lên trên chỗ đỗ xanh trong rổ.

- Mang đặt nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, cứ mỗi 4 tiếng bạn lại xối thêm nước lạnh lên chỗ đỗ này một lần.

- Sau 2-3 ngày, bạn đã có ngay mẻ giá đỗ xanh mập mạp, trắng tinh và giòn ngon như ý.

Bạn hãy dắt túi ngay cách làm giá đỗ an toàn tại nhà này để có thể thu hoạch nguyên liệu tươi ngon cho bữa cơm của gia đình chỉ sau vài ngày nhé.

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